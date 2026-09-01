A scuola tra gli sgherri (dal 7 settembre al 5 ottobre)

L'evento dell'album è tornato e stavolta i protagonisti sono gli sgherri! Scopri di più sul turbolento primo anno del gigante sgherro all'accademia degli sgherri.

Come per i precedenti eventi dell'album, anche in questo caso devi ottenere delle tessere e completare le scene per sbloccare le ricompense in palio. Completa l'album per rivelare la storia del gigante sgherro e ottenere 1750 copie di questa truppa dalle sue ricompense, oltre a una provocazione e una skin delle torri!

Ciascuna tessera ha una rarità che può essere comune, rara, epica o leggendaria e puoi ottenerle come ricompensa dalle battaglie (fino a tre al giorno), dagli eventi o nel negozio.

Se trovi una tessera che hai già, sarà un doppione, che puoi accumulare per ricevere tessere di cui non sei ancora in possesso. Nello specifico, quattro doppioni ti danno diritto a una tessera unica.

Tessere di diversa rarità vengono convertite in un numero differente di doppioni, come segue.

Tessera Doppioni Comune 3 Rara 3 Epica 4 Leggendaria 4

Le tessere aggiuntive che raccogli dopo aver completato l'album verranno convertite in ricompense bonus.

Durante l'ultima settimana dell'evento, tutte le tessere ottenute come ricompensa giornaliera saranno tessere uniche: in questo modo, sarà più facile per te completare l'evento e ottenere le nuove ricompense scintillanti che tanto desideri!

Quest'evento è disponibile a partire dall'arena 3.

Se sei uno di quei giocatori che vogliono conoscere nel dettaglio le percentuali di sblocco, vai qui per dare un'occhiata alle percentuali per lo sblocco delle tessere di questo evento dell'album!