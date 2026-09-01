Nuova stagione: L'accademia degli sgherri!
Un piccolo passo per le truppe, un grande balzo per gli sgherri. Prova nuove carte e mazzi che lasceranno di ì... ghiaccio i tuoi avversari! In questo articolo, troverai tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione, ovvero:
una nuova carta, il gigante sgherro
un nuovo eroe, lo stregone di ghiaccio eroico
l'evento dell'album ''A scuola tra gli sgherri''
la Lega competitiva 2v2
il torneo globale ''Principesse al comando''
la nuova modalità ''Roulette Royale''
l'evento della community ''A scuola di Clash''
i problemi risolti e altre modifiche
LA NUOVA CARTA
Il gigante sgherro
Chi ha detto che gli sgherri sono tutti piccoli?
Il gigante sgherro è la nuova carta determinante dell'arena! Vola, colpisce gli edifici e le torri ed è in grado di sputare una tossina davvero orripilante da lontano. È lo sgherro perfetto, vero?
Puoi sbloccare questa nuova carta GRATIS attraverso l'evento dell'album ''A scuola tra gli sgherri''!
Ricorda che, analogamente al funzionamento delle altre carte pubblicate in passato, le copie del gigante sgherro saranno disponibili nei bauli solo a partire dalla prossima stagione.
IL NUOVO EROE
Lo stregone di ghiaccio eroico
Abilità: Amico di ghiaccio
Solo lui ha un pupazzo di neve per amico.
Lo stregone di ghiaccio eroico rallenta le truppe nemiche come di consueto, ma quando attivi la sua abilità... i malcapitati si trasformano in tante belle statuine, perché un subdolo pupazzo di neve appare dietro la truppa rallentata più vicina e tutte le truppe presenti nell'area d'effetto vengono congelate sul posto! Per poterle far avanzare, il tuo avversario deve prima sconfiggere il pupazzo di neve.
Puoi sbloccare lo stregone di ghiaccio eroico scegliendolo come ricompensa dalla soglia dedicata del percorso del Pass Royale migliorato o spendendo 200 monete degli eroi.
L'EVENTO DELL'ALBUM
A scuola tra gli sgherri (dal 7 settembre al 5 ottobre)
L'evento dell'album è tornato e stavolta i protagonisti sono gli sgherri! Scopri di più sul turbolento primo anno del gigante sgherro all'accademia degli sgherri.
Come per i precedenti eventi dell'album, anche in questo caso devi ottenere delle tessere e completare le scene per sbloccare le ricompense in palio. Completa l'album per rivelare la storia del gigante sgherro e ottenere 1750 copie di questa truppa dalle sue ricompense, oltre a una provocazione e una skin delle torri!
Ciascuna tessera ha una rarità che può essere comune, rara, epica o leggendaria e puoi ottenerle come ricompensa dalle battaglie (fino a tre al giorno), dagli eventi o nel negozio.
Se trovi una tessera che hai già, sarà un doppione, che puoi accumulare per ricevere tessere di cui non sei ancora in possesso. Nello specifico, quattro doppioni ti danno diritto a una tessera unica.
Tessere di diversa rarità vengono convertite in un numero differente di doppioni, come segue.
|Tessera
|Doppioni
|Comune
|3
|Rara
|3
|Epica
|4
|Leggendaria
|4
Le tessere aggiuntive che raccogli dopo aver completato l'album verranno convertite in ricompense bonus.
Durante l'ultima settimana dell'evento, tutte le tessere ottenute come ricompensa giornaliera saranno tessere uniche: in questo modo, sarà più facile per te completare l'evento e ottenere le nuove ricompense scintillanti che tanto desideri!
Quest'evento è disponibile a partire dall'arena 3.
Se sei uno di quei giocatori che vogliono conoscere nel dettaglio le percentuali di sblocco, vai qui per dare un'occhiata alle percentuali per lo sblocco delle tessere di questo evento dell'album!
LA LEGA COMPETITIVA
Lega 2v2 (dal 7 al 21 settembre)
Ci risiamo! Chiama un amico e preparate insieme una strategia per dominare la classifica in 2v2!
Puoi ottenere fino a due emblemi per questa lega: uno per il completamento del Cammino delle leghe e l'altro per il piazzamento tra i primi 10.000 giocatori nella classifica dedicata.
IL TORNEO GLOBALE
Principesse al comando (dal 21 al 26 settembre)
La principessa della torre ha nuovamente preso il posto del re, che si vuole godere gli ultimi giorni di estate.
In queste battaglie sudden death troverai solamente due torri della principessa e potrai contare su un mazzo di 40 carte a rotazione. Le evoluzioni e gli eroi saranno sempre attivi e all'inizio di ogni battaglia avrai la possibilità di vedere quali saranno le carte e le forme presenti. Le carte disponibili non possono superare il livello 11, ma potrai contare solo sugli eroi e sulle evoluzioni che fanno parte della tua collezione personale.
Fai vedere a tutti quanto vali e guadagna un emblema esclusivo (e il diritto di darti un bel po' di arie). Inoltre, se arrivi tra i primi 10.000, potrai mettere le mani su un emblema legato alla classifica.
LA NUOVA MODALITÀ
Roulette Royale (dal 21 settembre al 5 ottobre)
Mettiti alla prova combattendo in una modalità scelta a caso e con un mazzo altrettanto casuale! Gira la ruota per scoprire quanto vali!
Questa nuova modalità di gioco ti permette di giocare in modo causale a una di queste modalità classiche:
Triplo elisir
Superscontro
Sudden death
Battaglia furiosa
Rapina
Bombardamento con palle di neve
Megamonaco
Blackout
Poker Royale
Alla conquista del mortaio
Caccia ai draghi
Evoluzioni a volontà
La sfida ''Roulette Royale''
Sfida (dal 28 settembre al 5 ottobre)
Ricompensa: decorazione e sfondo per lo stendardo da battaglia.
L'EVENTO DELLA COMMUNITY ''A SCUOLA DI CLASH''
Dal 22 al 26 settembre
Ti incuriosisce scoprire i principi scientifici che permettono agli sgherri di vomitare acido e alle truppe di congelare tutto e tutti? Bene, perché ti sveleremo come fa Clash Royale a imitare il mondo reale.
In questo evento, più sai più ti ricompenseremo! Impara nozioni di biologia, fisica e storia nel contesto del gioco in compagnia di tre fantastici insegnanti e metti alla prova le tue conoscenze per prepararti agli esami.
A mano a mano che ci avvicineremo all'evento condivideremo maggiori informazioni, perciò tieni d'occhio i nostri canali social.
E, per favore... non copiare!
I PROBLEMI RISOLTI E LE ALTRE MODIFICHE
1º settembre, ore 07:00 UTC
Sta per tornare Corsa alla vittoria, ma prima dobbiamo fare alcune prove, perciò l'evento apparirà solo ad alcuni giocatori e potrebbe variare da un giocatore a un altro. Speriamo che queste prove ci permettano di migliorare Corsa alla vittoria in prospettiva futura.
Se un tuo scontro nella lega Campione definitivo finisce in parità, perderai metà dei trofei che avresti perso normalmente e lo stesso vale per il tuo avversario.
Risolto l'errore per cui l'attivazione dell'abilità della lapide eroica dopo che veniva distrutta mentre era congelata provocava un arresto anomalo del gioco.
Ora, quando viene schierata, la lapide eroica mostra sempre un pulsante dell'abilità, anche nei casi in cui la regina delle tombe è ancora in campo, perché è stata evocata con una lapide eroica schierata in precedenza.
Ora, il barile barbarico eroico e la berserker eroica restituiscono l'elisir speso se vengono sconfitti prima che la loro abilità venga attivata.
Risolto l'errore per cui la rete lanciata dal cacciatore evoluto su un gran cavaliere a mezz'aria non lo intrappolava, ma l'abilità veniva comunque sprecata e bisognava attendere la fine del suo tempo di ripristino, per usarla nuovamente.
Risolto l'errore per cui gli spaccamuro evoluti causano più danni del previsto alle torri, quando i loro barili esplodevano vicino a esse.
L'aumento della velocità di attacco del principino non viene più annullato dopo l'attivazione della sua abilità.
A volte, la fuorilegge e la fuorilegge boss si danneggiavano a vicenda quando scattavano l'una contro l'altra, ma la loro immunità durante lo scatto è stata estesa di 50 metri.
Ora, il re degli scheletri nasconde l'indicatore relativo alle anime dopo aver utilizzato la sua abilità.
Ora, i progressi delle maestrie del pescatore e del Groviglio torneranno ad aggiornarsi correttamente.
Abbiamo ripristinato l'animazione che appariva quando la gigantessa delle rune faceva la sua magia!
Ora, il Nihil evidenzia le truppe volanti quando si trascina l'incantesimo su un'area.
Ora, gli incantesimi e le truppe che causano danni ad area sono più reattivi e i loro effetti si attivano all'istante: in particolare, questa modifica interessa la Furia e gli effetti rallentanti del Terremoto e della principessa evoluta.
Ora, quando all'interno dell'area d'effetto degli incantesimi Groviglio e Fulmine ci sono dei nemici con gli stessi punti ferita, i due incantesimi prenderanno di mira quelli posizionati più al centro.
Risolto un errore che provocava la disconnessione durante Botte navali.
Risolto un errore che provocava un arresto anomalo del gioco quando due ricompense delle maestrie delle carte venivano ritirate contemporaneamente.
Risolto un errore per cui i punteggi degli amici apparivano come pari a zero nella classifica dedicata, visibile nella parte alta del Cammino dei trofei.
Corretti degli errori relativi a delle immagini e a dei testi sulle arene stagionali del Cammino dei trofei.
1º settembre, ore 15:45 UTC
I modificatori del C.A.O.S. ora vengono mostrati correttamente.
La Consegna Royale ora funziona come dovrebbe nella modalità C.A.O.S.
Il modificatore epico della trivella goblin ora genera trivelle con i PF corretti.
Il domatore di cinghiali, la domatrice di arieti, i maiali Royale, i maiali Royale evoluti, i maiali della strega madre e Rino non saltano più direttamente dal ponte alla torre.
I modificatori di rarità epica e rara del pescatore ora funzionano correttamente.
Le statistiche dell'abilità del principino ora sono corrette.
La valchiria eroica non va più direttamente alle torri, quando usa la sua abilità.
Non dimenticare che ci piace sempre sentire l'opinione dei nostri giocatori sui nuovi eventi e sulle nuove funzionalità del gioco, perciò vai alla nostra pagina Reddit (in inglese) e facci sapere cosa ne pensi delle novità di Clash Royale!
Mantieni sempre il sangue freddo, anzi... gelido. Ci vediamo nell'arena!
Il team di Clash Royale