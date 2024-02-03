2枚の限界突破カードを用いたバトルに対しては、ポジティブなフィードバックが多いものの、ゲームの公平性を心配する声が存在するのも事実です。

そのため、2つ目のスロットはキングレベル54に到達し、タワーレベル15をアンロックしたプレイヤーのみが利用できるようにします。

このレベル帯では66％以上のプレイヤーが限界突破カードを2枚所持しています。さらに、限界突破カードの無料プレゼントイベント「運命の赤い糸」の効果で、その所持率は90％以上まで跳ね上がるでしょう。

レベル14のプレイヤーがレベル15の相手と対戦するバトルの割合は全体の22％です。つまり、限界突破カード1枚のみで2枚入りのデッキと対峙する割合も、同程度になるということです。

本機能の実装後はバトルへの影響を注視し、必要に応じてバランス調整を行っていきます。