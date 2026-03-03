ここ数カ月間、ゲーム進行やヒーロー、報酬の内容、ゲームの全体的なバランスについて、皆さまから多くのフィードバックをいただきました。改善に一定の時間を要するものもございますが、いただいたご意見を参考に、クラッシュ・ロワイヤルがより良いゲームとなるよう日々努めております。

次回のアップデートでは、長らく開発を行っていたものからフィードバックを受けて改善したものまで、2026年に実施を予定している大きな変更がリリースされる予定です。

いくつかの変更は2月23日のアップデートから、新コンテンツと同時にリリースされます。アップデートの全貌は、リリース後のパッチノートよりご確認ください。

それでは、内容を見ていきましょう！

2月23日リリース

最大レベルカードの重複防止

特にレベル16カードを重複入手した際において、多くのプレイヤーがクリスタルの仕組みのせいで不利益を被っていました。

改善の第一歩として、コレクション内に最大レベルのカードが少ない場合は、ラッキー宝箱から重複カードが排出されづらくなる措置を導入しました。

2月23日からスタート：

所持している 最大レベルカードが60種類未満の場合 、最大レベルカードを重複入手することはありません。

所持している最大レベルカードが60種類を上回る場合、最大レベルのカードのドロップ率が**90％**低下します。

ヒーローのアンロック早期化 - アリーナ5

多くの新規プレイヤーの皆さまから、ヒーローのアンロックに時間がかかりすぎるとのご意見をいただいております。

そのため、ヒーローのアンロックスロットをアリーナ5から利用可能にすることで、始めたばかりの方にもヒーローの力をすぐお楽しみいただけるようにしました。

今後も、この変更がアクセシビリティやゲーム進行全体にどのような影響を及ぼすか、引き続き注視してまいります。

3月以降の変更

デッキスロット削減（4 → 3スロット）

特別スロットを4つから3つに削減します。

新たなスロット数は以下となります。

限界突破スロット1個

ヒーロースロット1個

ワイルドスロット1個（ヒーローと限界突破どちらもセット可能）

この変更は以下で適用されます。

トロフィー目標

ランク戦

チャレンジ

この変更の目標は、デッキ構築の柔軟性を維持しつつ、現行の4スロット構成によって生じる摩擦をある程度軽減することです。

ヒーローのアンロックからランダム要素を排除

もう運任せでヒーローをアンロックする必要はありません。

プレイヤーは「かけら」を使用して、アンロックしたいヒーローを選択することが可能になります。

ヒーローの無料アンロックイベントもアップデートされ、ほしいヒーローを選択できるようになります。

さらに、本アップデートの一環として、3月以降各シーズンの無料パス報酬からはヒーローのかけら75個が入手可能になります。

無料ヒーローアンロック！

ヒーローの選択アンロックへの移行をサポート

ヒーローのアンロックが可能なアリーナ5をすでに通過した全プレイヤーにヒーローのかけら200個を配布します。

3月中旬より、3カ月間にわたって受け取り可能です。

新たな限界突破！

新しい限界突破が4月に登場します。

5月は限界突破の新導入はありません。

6月以降、以下のローテーションとなります。

ヒーロー

限界突破

新カード

ラッキー宝箱（5つ星）の改善

5つ星の魔法のラッキー宝箱であるにもかかわらず、得られる報酬に満足感や面白味に欠けることがある、というフィードバックを頂いています。

改善点の詳細は、近日お知らせいたします。

今後のロードマップ

2026年に実施予定の変更点は他にもあります。最新情報を見逃さないよう、公式SNSの情報をチェックしましょう！今後も楽しいコンテンツが続々登場予定です！

いつもクラッシュ・ロワイヤルをプレイしていただき、誠にありがとうございます。

プレイヤーの皆さんとともに、新たなクラロワを作り上げていきたいと思います！

それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム