クラロワパスの刷新！
さようなら、ゴールドパス！
クラッシュ・ロワイヤルの10月のシーズンを控え、クラロワパスの使用に変更が行われます。目玉となるのは、ゴールドパスの廃止です。その代わりに、ダイヤモンドパス💎と無料パスが大きく刷新されます。以下で、今回の変更を詳しく説明していきます。
❓ゴールドパスを廃止する理由
ゴールドパスの廃止に伴い、クラロワパスをよりシンプルな形に集約します。有料グレードは「ダイヤモンドパス」のみとなり、報酬の内容と機能を改善します。また無料パスの報酬や機能も向上したことで、無課金プレイヤーのプレイ体験も向上することでしょう。
📅主な日程と変更内容：
9月25日：Supercell Storeでゴールドパスを購入できなくなります。
10月2日：新しいゲームアップデートが実装されますが、9月のシーズンとパスは短期間のみ継続されます。
10月7日：ゲーム内でゴールドパスを購入できなくなります。新機能「ダイヤモンドパス」は、10月シーズンの開始と共にリリースされます。外見変更アイテム、ゴールド、バナー、限定スタンプを含む豪華報酬の数々をお楽しみに！
💎ダイヤモンドパスの新要素
ダイヤモンドパスでは、以下のようなプレミアム報酬を入手可能です。
タワースキンやスタンプなどの限定カスタマイズアイテム🎨
貴重なゲーム内報酬が手に入るロイヤルワイルド宝箱やウルトラレアキング宝箱などの高グレード宝箱
ラッキーボックスがパスに追加され、高グレード宝箱の入手確率が上がりました。
🆓すべてのプレイヤーのために無料パスをリニューアル
無料パスが大幅に強化され、目標到達のたびに報酬を獲得できるようになりました。以下のものを含む重要な改善
限界突破シャードをカードの強化に役立てましょう。
アニメーションバナーでプロフィールをスタイリッシュに。
ラッキーボックスが無料パスに追加され、シーズンの進捗に応じて報酬が豪華になります。