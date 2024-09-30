クラッシュ・ロワイヤルの10月のシーズンを控え、クラロワパスの使用に変更が行われます。目玉となるのは、ゴールドパスの廃止です。その代わりに、ダイヤモンドパス💎と無料パスが大きく刷新されます。以下で、今回の変更を詳しく説明していきます。

❓ゴールドパスを廃止する理由

ゴールドパスの廃止に伴い、クラロワパスをよりシンプルな形に集約します。有料グレードは「ダイヤモンドパス」のみとなり、報酬の内容と機能を改善します。また無料パスの報酬や機能も向上したことで、無課金プレイヤーのプレイ体験も向上することでしょう。

📅主な日程と変更内容：

9月25日：Supercell Storeでゴールドパスを購入できなくなります。

10月2日：新しいゲームアップデートが実装されますが、9月のシーズンとパスは短期間のみ継続されます。

10月7日：ゲーム内でゴールドパスを購入できなくなります。新機能「ダイヤモンドパス」は、10月シーズンの開始と共にリリースされます。外見変更アイテム、ゴールド、バナー、限定スタンプを含む豪華報酬の数々をお楽しみに！

💎ダイヤモンドパスの新要素

ダイヤモンドパスでは、以下のようなプレミアム報酬を入手可能です。

タワースキンやスタンプなどの 限定カスタマイズアイテム 🎨

貴重なゲーム内報酬が手に入る ロイヤルワイルド宝箱 や ウルトラレアキング宝箱 などの 高グレード宝箱

ラッキーボックスがパスに追加され、高グレード宝箱の入手確率が上がりました。

🆓すべてのプレイヤーのために無料パスをリニューアル

無料パスが大幅に強化され、目標到達のたびに報酬を獲得できるようになりました。以下のものを含む重要な改善