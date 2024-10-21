終わったらどうなるの？未回収の報酬は？今後数週間の流れとともに、そんな疑問にお答えします。

ゴブリンクイーンの旅は10月30日で終了します。

報酬として、アンロックしたアリーナごとに特別なバッジが贈呈されます。

ベビーゴブリンについて

ベビーゴブリンは宝箱などの報酬から入手できなくなります。ベビーゴブリンがコレクションから消えることはありませんが、_しばらくは_使用不可となります。

使用したゴールドについて

ベビーゴブリンのアップグレードに使用したゴールドおよびエリートワイルドカードは、すべて返還されます。

ゴブリンクイーンの旅画面にはタイマーが表示され、イベント終了までの時間をリアルタイムで確認できるようになります。報酬獲得を目指してラストスパートをかけましょう。

ゴブリンクイーンの旅でアンロック可能なカードは通常のトロフィー目標の報酬になります（以下参照）。

ダイナマイトゴブリン：アリーナ12

ステルスブッシュ：アリーナ13

ゴブリンの呪い：アリーナ14

ゴブリンマシン：アリーナ15

ゴブリンシュタイン：アリーナ18