2024年10月1日
Blog – Clash Royale
旧デバイスのサポート終了
サポート終了：iOS 12、iOS 13、Android 5、Android 6
10月2日のアップデートをもって、iOS 12以下およびAndroid 6.0以下のサポートを終了します。旧デバイスのパフォーマンスの問題と技術的制限に基づく決定となります。これにより、該当するOS搭載のデバイスをご利用の方は、OSを新しいバージョンにアップデートしない限り、_クラッシュ・ロワイヤル_をプレイできなくなります。
iOS
：iOS 12と13のサポートが終了すると、iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plusなどのデバイスは、サポート対象外となります。
Android
: Android 5.0（Lollipop）およびAndroid 6.0（Marshmallow）の搭載デバイスは、サポート対象外となります。
必要な対応
上記のOSバージョンを搭載したデバイスをご利用の場合、新しいバージョンにアップデートされることをお勧めいたします。
iOSバージョンのアップデート方法はApple サポートのウェブサイトで、Androidのアップデート方法はGoogleサポートのウェブサイトでご確認いただけます。
セーブデータを新しいデバイスに移行する方法、またはアカウントをSupercell IDに接続する方法につきましては、よくあるご質問をご確認ください。
皆さまのご理解と日頃のご愛顧に感謝いたします！
_クラッシュ・ロワイヤル_開発チーム