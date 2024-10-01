10月2日のアップデートをもって、iOS 12以下およびAndroid 6.0以下のサポートを終了します。旧デバイスのパフォーマンスの問題と技術的制限に基づく決定となります。これにより、該当するOS搭載のデバイスをご利用の方は、OSを新しいバージョンにアップデートしない限り、_クラッシュ・ロワイヤル_をプレイできなくなります。

iOS

：iOS 12と13のサポートが終了すると、iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plusなどのデバイスは、サポート対象外となります。

Android

: Android 5.0（Lollipop）およびAndroid 6.0（Marshmallow）の搭載デバイスは、サポート対象外となります。

必要な対応

上記のOSバージョンを搭載したデバイスをご利用の場合、新しいバージョンにアップデートされることをお勧めいたします。

iOSバージョンのアップデート方法はApple サポートのウェブサイトで、Androidのアップデート方法はGoogleサポートのウェブサイトでご確認いただけます。

セーブデータを新しいデバイスに移行する方法、またはアカウントをSupercell IDに接続する方法につきましては、よくあるご質問をご確認ください。

皆さまのご理解と日頃のご愛顧に感謝いたします！

_クラッシュ・ロワイヤル_開発チーム