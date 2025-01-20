先日のメンテナンスでキングタワーレベル1～9のプレイヤーを対象に、バトル報酬の宝箱に一時的な調整を加えました。本調整には以下が含まれます。

金の宝箱、魔法の宝箱 、 巨大宝箱 を報酬ローテーションから削除しました。 木の宝箱 と クラウン宝箱 をローテーションに追加しました。

宝箱のアンロック時間を変更しました。 クラウン宝箱 のアンロック時間を24時間に変更しました。 銀の宝箱 と 木の宝箱 が待ち時間なしで即座にアンロック可能になりました。



また、試験調整の一環として、各宝箱の内容にも変更を加えていますが、報酬の全体的な価値は同じとなります。

キングタワーレベル10以上のプレイヤーは試験の対象外となります。

試験期間中にレベル10に到達したプレイヤーは、現行の仕様でバトル報酬の宝箱がアンロックされるようになります。