新シーズン：突撃＆突破
今シーズンはキングのアリーナがボウラーのボウリングレーンに大変身！もう1体の新キャラもタワーに突撃したくてウズウズしているようです！以下より新シーズンの情報を漏れなくご確認ください。
新ヒーロー：ダークプリンス＆ボウラー
アルバムイベント
ゲームモード＆チャレンジ
メガドラフトグローバル大会
サドンデスリーグ
クラウンチェイス
クラン航海
新ヒーロー
ヒーローダークプリンス
**スキル：**乗り捨て作戦
敵に突撃していく馬の姿は、いつも美しいものです。でも、爆走するライノには敵いません！
ライノとダークプリンスは、これまでに数多の戦いをくぐり抜けてきました。彼らが出会った今、タワーもスケルトンも2人の行く手を阻むことはできないでしょう。
豆知識：ダークプリンスは1人で突撃を試みたこともあるようですが、あまりうまくいかなかったみたいです…
ヒーローボウラー
**スキル：**大岩シュート
ストライクにスリーポイントまでこなす、生けるアリーナの伝説です。
野球をすれば応援団をふっ飛ばし、サッカーをすればゴブリンたちをペシャンコにしてきた彼が、新たな舞台を見つけました。スキルを発動するとその場に留まり、長距離シュートを放ち始めます。射程を考慮して配置し、全弾命中を狙いましょう！
ヒーローボウラーは、アルバムイベント「ボウラーMixtape」で無料入手するか、200ヒーローコインで購入することができます。
アルバムイベント
ボウラーMixtape
新登場のアルバムイベントをご紹介！キングレベル8以上なら、誰でも参加可能です。
今シーズンは、ピースを集めてヒーローボウラーの試合デビューを祝う6つのパネルを完成させましょう。各パネルを完成させるたびに、報酬を獲得できます。
ピースにはさまざまな種類とレア度があり、特定のパネル専用のものや、入手困難なものも存在します。ピースのレア度は、ノーマル、レア、スーパーレア、ウルトラレアの4種類です。
ピースはデイリーバトル報酬（1日最大4個）、イベント、ショップで入手できます。
所有済みのピースを入手した場合、重複して入手することになりますが、重複ピースを6個集めると、新たなピースを確定で入手できるスペシャルピース1個と交換できます。
なお、重複の加算数はピースのレア度により異なります。
|ピース
|重複ピース
|ノーマル
|3個
|レア
|4個
|スーパーレア
|5個
|ウルトラレア
|6個
ボウラーMixtapeをすべて完了すると、究極の報酬であるヒーローボウラーを獲得できます。しかも、特製タワースキンとスタンプのおまけつきです！
なお、アルバム完成後に集めたピースは、ボーナス報酬に変換されます。
ゲームモードとチャレンジ
ヒーロードラフト：5月4日～11日
激熱の定番ドラフトモード！デッキをドラフトして、新登場のヒーローダークプリンスとヒーローボウラーを解き放ちましょう！
強奪バトル：5月11日～18日
タワーの代わりに無防備な金庫が現れます。対戦相手を蹴散らし、勝利を収めましょう！
チャレンジ：5月15日～18日
報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）+ スタンプ
グローバル大会
メガドラフト：5月5日～10日
本グローバル大会では、対戦相手と交代で36枚のカードプールの中からカードを引きます。カードプールの中にタワーユニット、限界突破、ヒーローは含まれせん。なお、カードレベルの上限は11です。
カードの選択時間は以前よりも短縮され、10～15秒に設定されているため、素早い判断力がカギとなることでしょう。
バトル勝利時には報酬を獲得できますが、本当の試練が始まるのは12勝の達成後です。ランキングを駆け上がり、自身が最強のキングであることを証明しましょう。
また、「ロイヤル大会」バッジを獲得できるほか、上位10000位のプレイヤーには「ランキングホルダー」バッジが配布されます！
プロフェッショナルリーグ
サドンデス：5月18日～28日
サドンデスはハラハラドキドキのゲームモードです。タワーが1つ破壊された時点で敗北が決定します。
クラウン1個で優劣が決まるプロフェッショナルリーグのランキングを駆け上がり、猛者たちの中で自分の力を証明しましょう。
15勝を達成すればリーグバッジを獲得できます。さらに、ランキング上位10000位のプレイヤーには「サドンデスリーグランキングホルダー」バッジが配布されます！
クラウンチェイスイベント
今シーズンはクラウンチェイスとイベントが複数回開催されます。以下の報酬も獲得できますよ！
ボウラー＆ダークプリンスのカード
限界突破ボックス
ピース
バナー
他にも多数！
クラン航海
クランの仲間と一緒にクラロワ海の底に眠る財宝を探す旅に繰り出し、全員でヒーローダークプリンスのスタンプを獲得しましょう！