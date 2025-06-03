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2025年6月3日
Blog – Clash Royale

新シーズン — 限界突破ドラゴンの育て方

本記事を読み、新シーズンの詳細をすべて確認しましょう。

  • 限界突破インフェルノドラゴン

  • 協力リーグ

  • 目標達成イベント

  • ゲームモードとチャレンジ

新限界突破カード：

インフェルノドラゴン

改良された新型の「インフェルノタンク2.0™」を搭載！

限界突破インフェルノドラゴンは、溶かす敵がいなくてもビームをチャージし続け、その破壊力を最大限に発揮することができます。ただし、最強のタンクも動力には限りがあるので要注意です。

協力リーグが復活！

フレンドまたはランダムなプレイヤーとチームを組んで、ランキングを駆け上がりましょう！

協力バトルでは、チームワークとスキル、そして引きの強さが勝利の鍵となります。チームメイトは頼れる相棒になるのか？それとも、あなたのお荷物になってしまうのか…！？

目標達成イベント

#協力リーグ に加えて、今シーズンは2つの目標達成イベントも開催されます。それぞれのイベントには、ランバージャックの限界突破シャード3個、スーパーレア強化の指南書、さらにはカスタマイズアイテムなど豪華な報酬が盛りだくさん！

クラウンチェイス #1

報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スーパーレア強化の指南書

クラウンチェイス #2

報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋ランバージャックの限界突破シャード3個

目標達成イベントは、アリーナ7以上のプレイヤー全員が参加可能です。

ゲームモードとチャレンジ

限界突破インフェルノドラゴンドラフト：6月2日～6月9日

限界突破カードを使う定番ドラフト！新たなデッキで限界突破の力を思う存分発揮してください！

  • ⚔️チャレンジ：6月6日～6月9日

  • 🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ

限界突破カオス：6月9日～6月16日

最大4枚の限界突破カードをデッキに入れて、アリーナを席巻しましょう！

  • ⚔️チャレンジ：6月13日～6月16日

  • 🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ

マジカルトリオ：6月16日～6月23日

夢の魔法コラボがついに実現！アリーナにはすでに魔力が充満しています。

  • ⚔️チャレンジ：6月20日～6月23日

  • 🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ

フォーカード・ショウダウン：6月23日～6月30日

選べるカードは4枚のみ。慎重に選択しましょう！

  • ⚔️チャレンジ：6月27日～6月30日

  • 🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ

限界突破フィーバー：6月30日～7月7日

最大8枚の限界突破カードをデッキに入れて、アリーナを席巻しましょう！

  • ⚔️チャレンジ：7月4日～7月7日

  • 🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ

それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム