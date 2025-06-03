新シーズン — 限界突破ドラゴンの育て方
本記事を読み、新シーズンの詳細をすべて確認しましょう。
限界突破インフェルノドラゴン
協力リーグ
目標達成イベント
ゲームモードとチャレンジ
新限界突破カード：
インフェルノドラゴン
改良された新型の「インフェルノタンク2.0™」を搭載！
限界突破インフェルノドラゴンは、溶かす敵がいなくてもビームをチャージし続け、その破壊力を最大限に発揮することができます。ただし、最強のタンクも動力には限りがあるので要注意です。
協力リーグが復活！
フレンドまたはランダムなプレイヤーとチームを組んで、ランキングを駆け上がりましょう！
協力バトルでは、チームワークとスキル、そして引きの強さが勝利の鍵となります。チームメイトは頼れる相棒になるのか？それとも、あなたのお荷物になってしまうのか…！？
目標達成イベント
#協力リーグ に加えて、今シーズンは2つの目標達成イベントも開催されます。それぞれのイベントには、ランバージャックの限界突破シャード3個、スーパーレア強化の指南書、さらにはカスタマイズアイテムなど豪華な報酬が盛りだくさん！
クラウンチェイス #1
報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スーパーレア強化の指南書
クラウンチェイス #2
報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋ランバージャックの限界突破シャード3個
目標達成イベントは、アリーナ7以上のプレイヤー全員が参加可能です。
ゲームモードとチャレンジ
限界突破インフェルノドラゴンドラフト：6月2日～6月9日
限界突破カードを使う定番ドラフト！新たなデッキで限界突破の力を思う存分発揮してください！
⚔️チャレンジ：6月6日～6月9日
🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ
限界突破カオス：6月9日～6月16日
最大4枚の限界突破カードをデッキに入れて、アリーナを席巻しましょう！
⚔️チャレンジ：6月13日～6月16日
🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ
マジカルトリオ：6月16日～6月23日
夢の魔法コラボがついに実現！アリーナにはすでに魔力が充満しています。
⚔️チャレンジ：6月20日～6月23日
🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ
フォーカード・ショウダウン：6月23日～6月30日
選べるカードは4枚のみ。慎重に選択しましょう！
⚔️チャレンジ：6月27日～6月30日
🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ
限界突破フィーバー：6月30日～7月7日
最大8枚の限界突破カードをデッキに入れて、アリーナを席巻しましょう！
⚔️チャレンジ：7月4日～7月7日
🏆報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）＋スタンプ
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム