ゴブリンの呪いは、その効果範囲とダメージ増幅効果が相まって、橋前の攻防で絶大な威力を誇っていました。特にレイジやザップと併用すると、さらに強力になります。今回の変更は、こうした呪文のコンビネーションを制限し、効果を受けるユニットを減少させることが狙いです。