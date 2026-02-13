アイアンハートのラッキー宝箱が登場！中身は恐らくヴァインのツタと… 花も羨むバラの形のカップケーキといったところでしょうか？

トロフィー目標を駆け上がれば、さらに華やかな報酬が待っています！アリーナ9までは低レア度のカードが中心ですが、アリーナ10からは全レア度のカードとシーズンのカスタマイズアイテムが報酬に追加されます。まさに百花繚乱です！