Supercell logo
2026年2月13日
Blog – Clash Royale

アイアンハートのラッキー宝箱

アイアンハートのラッキー宝箱が登場！中身は恐らくヴァインのツタと… 花も羨むバラの形のカップケーキといったところでしょうか？

トロフィー目標を駆け上がれば、さらに華やかな報酬が待っています！アリーナ9までは低レア度のカードが中心ですが、アリーナ10からは全レア度のカードとシーズンのカスタマイズアイテムが報酬に追加されます。まさに百花繚乱です！

宝箱からはP.E.K.K.Aの限界突破シャード1個または6個に加え、以下のカードを入手できます。

ノーマルレアスーパーレアウルトラレアチャンピオン
ゴブリン吹き矢ゴブリンダークプリンスゴブリンマシンゴブリンシュタイン
ゴブリンギャングゴブリンの檻ゴブリンバレルメガナイトリトルプリンス
槍ゴブリンゴブリンの小屋ゴブリンの呪いラヴァハウンドスケルトンキング
ガーゴイルインフェルノタワーP.E.K.K.A
ガーゴイルの群れメガガーゴイルボイド

カスタマイズアイテムの報酬には、バナーフレーム2個、バナーデコレーション2個、新スタンプ1個が含まれます。

2月16日からシーズン終了までの間に、以下のテーマイベントを通してアイアンハートのラッキー宝箱が22個登場します。

  • 闇の心

  • ヒーローの道

  • クラン航海

一部はプレゼント企画で入手できるほか、ショップでエメラルドを使って購入できることもあります。

宝箱オープンイベントが復活！ドキドキの報酬に再び胸を躍らせましょう！アイアンハートのラッキー宝箱を合計15個開けると、限界突破ボックスをアンロックできます。

コンテンツの詳細は、type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwhをご覧ください。

それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム