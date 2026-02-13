2026年2月13日
Blog – Clash Royale
アイアンハートのラッキー宝箱
アイアンハートのラッキー宝箱が登場！中身は恐らくヴァインのツタと… 花も羨むバラの形のカップケーキといったところでしょうか？
トロフィー目標を駆け上がれば、さらに華やかな報酬が待っています！アリーナ9までは低レア度のカードが中心ですが、アリーナ10からは全レア度のカードとシーズンのカスタマイズアイテムが報酬に追加されます。まさに百花繚乱です！
宝箱からはP.E.K.K.Aの限界突破シャード1個または6個に加え、以下のカードを入手できます。
|ノーマル
|レア
|スーパーレア
|ウルトラレア
|チャンピオン
|ゴブリン
|吹き矢ゴブリン
|ダークプリンス
|ゴブリンマシン
|ゴブリンシュタイン
|ゴブリンギャング
|ゴブリンの檻
|ゴブリンバレル
|メガナイト
|リトルプリンス
|槍ゴブリン
|ゴブリンの小屋
|ゴブリンの呪い
|ラヴァハウンド
|スケルトンキング
|ガーゴイル
|インフェルノタワー
|P.E.K.K.A
|ガーゴイルの群れ
|メガガーゴイル
|ボイド
カスタマイズアイテムの報酬には、バナーフレーム2個、バナーデコレーション2個、新スタンプ1個が含まれます。
2月16日からシーズン終了までの間に、以下のテーマイベントを通してアイアンハートのラッキー宝箱が22個登場します。
闇の心
ヒーローの道
クラン航海
一部はプレゼント企画で入手できるほか、ショップでエメラルドを使って購入できることもあります。
宝箱オープンイベントが復活！ドキドキの報酬に再び胸を躍らせましょう！アイアンハートのラッキー宝箱を合計15個開けると、限界突破ボックスをアンロックできます。
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム