カチンコチン
地底深くから広大な凍土に至るまで、今シーズンはさまざまなコンテンツと刺激的イベントが盛りだくさんです！新シーズンのコンテンツが気になる方は、ぜひ本記事をご覧ください。
新限界突破カード：プリンセス
新ヒーロー：墓石
ゲームモード＆チャレンジ
プロフェッショナルリーグ
グローバル大会
アンデッドバザール
クラウンチェイスイベント
クラン航海
新限界突破＆ヒーロー
限界突破プリンセス
**サイクル：**2
プリンセスが氷の矢を使うようになります！
スローダウン業界の顔ぶれに、限界突破プリンセスが加わりました。アリーナに降り立って最初の一撃と、その後の攻撃3回ごとに氷の矢を放ち、敵をスロー状態にします。アイススピリットとは仲良くしておくものですね。
ヒーロー墓石
**スキル：**王者蘇生
墓石の下には、何か恐るべきものが潜んでいるのではないか… そう考えたことはありませんか？
トゥームクイーンが永き眠りから目覚め、召喚に応じて戦いに加わってくれます！スキルで召喚してアリーナに解き放てば、勝利は間違いなしでしょう。彼女は移動しながらスケルトンを呼び出し、建物とタワーだけを狙います！
トゥームクイーンは、シーズン開始後にヒーローコインで交換できるほか、アンデッドバザールの最高報酬として無料で入手することも可能です。
ゲームモードとチャレンジ
限界突破プリンセスドラフト：6月1日～6月8日
激熱の定番ドラフトモード！デッキをドラフトして、新登場の限界突破プリンセスを解き放ちましょう！
眠れぬアンデッド：6月22日～6月29日
アリーナのランダムな場所に墓石が出現し、破壊すると、スケルトンキングやロイヤルゴーストといった高貴なアンデッドたちが出現します！
プロフェッショナルリーグ
プリンセス・ギャンビット：6月10日～6月20日
プリンセスがアリーナを占拠し、キングの姿はどこにもありません！
このリーグでは入れ替わる40枚のカードを使用し、サドンデスになるまで戦います。限界突破やヒーローは、常時有効です。使用可能なカードや形態は、各バトルの開始時に開示されます。
このモードで使用できるカードやそのレベルは、プレイヤー自身のコレクションに基づいて決まります。
15勝を達成すればリーグバッジをもらえるほか、トップ10000に入るとランキング到達バッジをもらえます！
グローバル大会
トリプルエリクサー：6月2日～6月6日
通常の3倍のスピードで展開するクラッシュ・ロワイヤルです！
高速バトルを制するたびに、報酬が手に入ります。12勝を達成して、真のチャレンジこと、ランキング争いに加わりましょう！
最高のプレイヤーであることを証明すれば、限定バッジと名誉が手に入ります。上位10000人のプレイヤーには、ランキング到達バッジも授与されます。
アンデッドバザール
死者たちが蘇り、彼らのお祭りが始まります！
トゥームクイーンとスケルトンたちが、あらゆるものを店に並べて、骨で商品を交換しています。資源、カード、ラッキー宝箱、ヒーロー… そう、何でも売っています！
「墓トークン」は期間限定の通貨（というか骨）で、イベントやショップ、プレゼントキャンペーンで獲得できます。
期間中は特別な報酬グレードも提供され、グレードが進行するほど豪華な報酬が手に入ります。上位のグレードをアンロックしたい方は、十分なトークンを支払ってアンデッドたちに入れてもらいましょう。
最終グレードにあたる店ではトゥームクイーンが待っており、すべての骨と引き換えに「ヒーロー墓石」を売ってくれます！
クラウンチェイスイベント
今シーズンは「クラウンチェイス」が数回開催されます。以下の報酬も獲得できますよ！
ヒーロー墓石
墓トークン
限界突破ボックス
不気味なカスタマイズアイテム
他にも多数！
クラン航海
今シーズンは、クラロワ海で新たに2つの航海が始まります！クランに参加していない方は、今のうちに参加しましょう！クラン選びに迷ったら、公式Discordサーバーで自分にぴったりなクランを見つけましょう！
新イベントや機能に関するフィードバックは、開発の大きな参考となります。ぜひ公式Redditでゲームの感想をご共有ください！
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム