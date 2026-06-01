トゥームクイーンが永き眠りから目覚め、召喚に応じて戦いに加わってくれます！スキルで召喚してアリーナに解き放てば、勝利は間違いなしでしょう。彼女は移動しながらスケルトンを呼び出し、建物とタワーだけを狙います！

トゥームクイーンは、シーズン開始後にヒーローコインで交換できるほか、アンデッドバザールの最高報酬として無料で入手することも可能です。

ゲームモードとチャレンジ

限界突破プリンセスドラフト：6月1日～6月8日

激熱の定番ドラフトモード！デッキをドラフトして、新登場の限界突破プリンセスを解き放ちましょう！

眠れぬアンデッド：6月22日～6月29日

アリーナのランダムな場所に墓石が出現し、破壊すると、スケルトンキングやロイヤルゴーストといった高貴なアンデッドたちが出現します！

プロフェッショナルリーグ

プリンセス・ギャンビット：6月10日～6月20日

プリンセスがアリーナを占拠し、キングの姿はどこにもありません！

このリーグでは入れ替わる40枚のカードを使用し、サドンデスになるまで戦います。限界突破やヒーローは、常時有効です。使用可能なカードや形態は、各バトルの開始時に開示されます。

このモードで使用できるカードやそのレベルは、プレイヤー自身のコレクションに基づいて決まります。