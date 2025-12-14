Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
2025年12月14日
Blog – Clash Royale

ジンジャーブレッドラッキー宝箱

焼きたての宝箱に仕上げの粉砂糖をまぶせば、完成はもう間近です！🍪

クッキーカッターもオーブンも、準備バッチリです！おいしいお菓子がいっぱい詰まったジンジャーブレッドラッキー宝箱をゲットし、ヒーローホリデーを満喫しましょう！

もらえる報酬は、トロフィー目標が進めるにつれてどんどん豪華になります。アリーナ10までの報酬はカードのみですが、アリーナ11からはレア度の高いカードに加え、外見変更アイテムや限界突破シャードまで獲得できるようになりますよ！

以下より、獲得できるカードと限界突破をご確認ください。

ノーマルレアスーパーレアウルトラレアチャンピオン限界突破
コウモリジャイアントベビードラゴンスケルトンラッシュアーチャークイーン限界突破シャード（ナイト）
大砲ゴブリンの小屋ゴブリンバレルインフェルノドラゴンゴブリンシュタイン限界突破シャード6個（ナイト）
ロケット砲士ミニP.E.K.K.Aポイズンスパーキーマイティディガー
ナイトマスケット銃士スケルトン部隊
ロイヤルデリバリーザッピーネクロマンサー

入手できる外見変更アイテムには、2種類のバナーフレームとバナーデコレーション、さらに新登場のスタンプも含まれます。

ジンジャーブレッドラッキー宝箱は、12月14日からヒーローホリデーシーズンが終了するまでの間に、複数のイベントで登場します。

以下のイベントより、合計19個のジンジャーブレッドラッキー宝箱が入手可能です。

  • クラッシュマスの12日間

  • 新年の炎

  • クラン航海

宝箱オープンイベントを締めくくる最後の宝箱は、ショップから無料で入手することができます。また、ショップではエメラルドでの購入も可能となっており、その他の無料プレゼント企画も開催予定です。鼻を利かせ、甘い香りのする方へ向かってみてください！

コンテンツの詳細は、type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwhをご覧ください。

それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム