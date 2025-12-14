焼きたての宝箱に仕上げの粉砂糖をまぶせば、完成はもう間近です！🍪

クッキーカッターもオーブンも、準備バッチリです！おいしいお菓子がいっぱい詰まったジンジャーブレッドラッキー宝箱をゲットし、ヒーローホリデーを満喫しましょう！

もらえる報酬は、トロフィー目標が進めるにつれてどんどん豪華になります。アリーナ10までの報酬はカードのみですが、アリーナ11からはレア度の高いカードに加え、外見変更アイテムや限界突破シャードまで獲得できるようになりますよ！