2025年12月14日
Blog – Clash Royale
ジンジャーブレッドラッキー宝箱
焼きたての宝箱に仕上げの粉砂糖をまぶせば、完成はもう間近です！🍪
クッキーカッターもオーブンも、準備バッチリです！おいしいお菓子がいっぱい詰まったジンジャーブレッドラッキー宝箱をゲットし、ヒーローホリデーを満喫しましょう！
もらえる報酬は、トロフィー目標が進めるにつれてどんどん豪華になります。アリーナ10までの報酬はカードのみですが、アリーナ11からはレア度の高いカードに加え、外見変更アイテムや限界突破シャードまで獲得できるようになりますよ！
以下より、獲得できるカードと限界突破をご確認ください。
|ノーマル
|レア
|スーパーレア
|ウルトラレア
|チャンピオン
|限界突破
|コウモリ
|ジャイアント
|ベビードラゴン
|スケルトンラッシュ
|アーチャークイーン
|限界突破シャード（ナイト）
|大砲
|ゴブリンの小屋
|ゴブリンバレル
|インフェルノドラゴン
|ゴブリンシュタイン
|限界突破シャード6個（ナイト）
|ロケット砲士
|ミニP.E.K.K.A
|ポイズン
|スパーキー
|マイティディガー
|ナイト
|マスケット銃士
|スケルトン部隊
|ロイヤルデリバリー
|ザッピー
|ネクロマンサー
入手できる外見変更アイテムには、2種類のバナーフレームとバナーデコレーション、さらに新登場のスタンプも含まれます。
ジンジャーブレッドラッキー宝箱は、12月14日からヒーローホリデーシーズンが終了するまでの間に、複数のイベントで登場します。
以下のイベントより、合計19個のジンジャーブレッドラッキー宝箱が入手可能です。
クラッシュマスの12日間
新年の炎
クラン航海
宝箱オープンイベントを締めくくる最後の宝箱は、ショップから無料で入手することができます。また、ショップではエメラルドでの購入も可能となっており、その他の無料プレゼント企画も開催予定です。鼻を利かせ、甘い香りのする方へ向かってみてください！
コンテンツの詳細は、type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwhをご覧ください。
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム