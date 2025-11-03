マージタクティクス：11月のバランス調整
11月3日
弱体化⬇️
ゴブリン
ヒットポイント：420→350（-16.7％）
攻撃速度：0.67秒→0.76秒（-13％）
現行のゴブリンは毎秒ダメージが明らかに過剰で、凶悪な性能を発揮していました。今回の調整で、ステータスの数値をよりマイルドにします。
執行人ファルチェ
ダメージ：120→110（-8％）
最近行われたエース特性の強化に伴い、執行人ファルチェは大幅なパワーアップを手にしましたが、少し過剰でした。そこでダメージを若干下げることにします。
タンク
シールドの効果時間：11秒→10秒（-9％）
2/2：最大ヒットポイントに対するシールドの割合：30％→20％（-33％）
4/4：最大ヒットポイントに対するシールドの割合：50％→40％（-20％）
タンクの効果は強力すぎたため、使われた際の反撃が困難でした。そこで効果をマイルドにし、他の類似ユニットの活躍の場を増やします。
強化⬆️
スケルトンドラゴン
ヒットポイント：288→350（+22％）
ダメージ：67→80（+19％）
スケルトンドラゴンの存在感は想定より低すぎたことは否めません。このカードがより有用な選択肢になるよう、今回の調整で性能を強化します。
エレクトロジャイアント
ヒットポイント：1000→1200（+20％）
エレクトロジャイアントは生存力に難があり、タンク役としての仕事を十分に果たしていませんでした。今回の調整で耐久力を強化し、本来の役割を果たせるようにします。
アサシン ユーノ
ダッシュの必要攻撃回数：5/4/3/2→4/3/2/1
アサシン ユーノは、他の4エリクサーユニットと比較して活躍の場に恵まれていませんでした。今回の調整でダッシュの発動に必要な攻撃回数を減少させ、攻撃のテンポを加速させてバトルでの存在感を高めます。
ネクロマンサー
ダメージ：80→100（+25％）
ネクロマンサーの魔法は少しパンチ不足でした。今回の調整でダメージを増加させ、ネクロマンサーとスケルトンの活躍の場を増やします。
リワーク🔄
ゴブリンマシン
スタンの効果時間：1秒→ 0秒（-100％）
ロケットのボーナスダメージ：50%→100%（+100％）
ゴブリンマシンのロケットが持つスタン効果は強力すぎました。今回の調整でスタン効果は削除されますが、ダメージを増加させて後衛ユニットへの脅威を維持します。
バグ修正：
ゴールドナイトがダッシュスキルを複数回使用する場合がある不具合を修正しました。
それでは、グッド・マージ！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム