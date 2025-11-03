ゴブリンマシンのロケットが持つスタン効果は強力すぎました。今回の調整でスタン効果は削除されますが、ダメージを増加させて後衛ユニットへの脅威を維持します。

バグ修正：

ゴールドナイトがダッシュスキルを複数回使用する場合がある不具合を修正しました。

それでは、グッド・マージ！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム