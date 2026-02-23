Skip to content
2026年2月23日
Blog – Clash Royale

マージタクティクス：シーズン7のバランス調整

2月23日

リーダー

ゴブリンクイーン

ゴブリンの特性を追加

**ゴブリンの出現率：**33％→25％（-24％）▼

調整理由ゴブリンクイーンはここ最近、存在感が薄れていましたが、ゴブリンの特性が加わることにより、強力なゴブリン軍団を作りやすくなるでしょう。

エコーセージ

**レベルアップ時ヒットポイント上昇率：**170％→150％（-12％）▼

調整理由エコーセージは戦場で大きな脅威となっていました。今回はレベルアップ時のヒットポイント上昇率を下げ、性能のバランスを整えます。

ユニット

吹き矢ゴブリン

**エリクサーコスト：**3→2▲

**ヒットポイント：**550→350（-36％）▼

調整理由コストが下がった分、他の2エリクサーの火力ユニットと比較して強くなりすぎないよう調整しました。

ロイヤルジャイアント

**エリクサーコスト：**2→3▼

**ヒットポイント：**900→1000（+11％）▲

**ダメージ：**80→100（+25％）▲

**攻撃速度：**1.66秒→2秒（+20％）▼

調整理由コストが高くなるなら、パワーも上がるのが当然です！

P.E.K.K.A

**エリクサーコスト：**3→4▼

**ヒットポイント：**1200→1400（+17％）▲

**ダメージ：**330→350（+6％）▲

**スキル：**斬撃の軌道上に範囲ダメージ

調整理由元々強力なP.E.K.K.Aでしたが、スキルの追加でさらに強力になります。

プリンス

**エリクサーコスト：**3→4▼

**ヒットポイント：**800→1100（+38％）▲

**攻撃速度：**1.42秒→1.66秒（+16％）▼

調整理由エリクサーコストに比例して強さも上昇します。

アーチャークイーン

**ダメージ：**90→100（+11％）▲

**攻撃速度：**1.25秒→1.66秒（+32％）▼

**スキル：**1回発動→複数回発動▲

調整理由華麗なるアーチャークイーンは新スキルを習得し、シャドウクロークを複数回発動できるようになりました。

特性

エース

**旧：**エースユニットの与ダメージと攻撃速度が上昇

**新：**エースユニットの与ダメージが上昇

追加ダメージ：

  • 2/4：40

  • 4/4：70→100（+43％）▲

撃破時回復率：

  • 2/4：40→50（+25％）▲

  • 4/4：70→50（-28％）▼

調整理由エースユニットは強化要素が多すぎたため、よりパワーにフォーカスした特性にしました。

クラン

**旧：**クランユニットを素早く回復し、攻撃速度が上昇

**新：**チーム全体のヒットポイントが上昇。クランユニットは2倍上昇

調整理由クランユニットは強化効果の重ね掛けで敵を圧倒していたため、対処しやすいよう特性をシンプルにしました。

ジャイアント

**旧：**ジャイアントユニットの被ダメージが減少

**新：**各ジャイアントユニットが個別に強化

  • ジャイアントとその周囲のユニットが受けるダメージが減少

  • ロイヤル ジャイアントとその周囲のユニットのボーナスダメージが増加

調整理由ジャイアントユニットに固有スキルを付与し、よりスケールの大きい戦略を可能にします。

ファイア

**旧：**敵を倒したファイアユニットの与ダメージが累積して上昇する

**新：**各ファイアユニットが個別に強化

  • ウィザードは攻撃ごとにボーナスダメージが増加し、最大6倍まで累積

  • ベビードラゴンとその周囲のユニットは、攻撃速度と移動速度が上昇

調整理由ファイアユニットに固有スキルを付与し、よりアグレッシブな戦略を可能にします。

エリート

**旧：**前衛のエリートユニットが受けるダメージを軽減し、後衛のエリートユニットの攻撃力を強化

**新：**隣接するエリートユニットの被ダメージを軽減し、攻撃力を強化

調整理由よりシンプルな性能に調整しました。複雑であることがエリートの証ではありません！

スーパースター

スキルゲージ充填：

2/4：1/3→50%（+50％）▲

2/4：2/3→100%（+50％）▲

調整理由真のスーパースターに限界はありません。

それでは、グッド・マージ！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム