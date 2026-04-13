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2026年4月13日
Blog – Clash Royale

マージタクティクス シーズン8

新リーダー、新たな特別ルール、復帰ユニット… 史上最も壮大なマージタクティクスシーズンが、4月13日に登場！詳しく見ていきましょう！

新リーダー

グランドウォーデン

スキル：シールドサポート

シールド魔法の知識が豊富な読書家です。その比類なき魔力で、戦場に立つ仲間たちに勇気と力を… そして、シールドを授けます！

グランドウォーデンは5秒経過時と15秒経過時に、ヒットポイントが最も減少している味方にランダムなシールドを付与し、2つ目のシールドは破壊されると周囲3タイル以内の範囲にさまざまな効果を与えます。

リーダーの報酬グレード

強大な魔術やシールドだけではありません。グランドウォーデンとエリクサールーンの新スキンとリーダーファンファーレも、レベルアップ報酬グレードに登場します！リーダーカードを集め、スタースチール目標からアンロックしましょう。

  • ダークウォーデン

  • ゴールドウォーデン

  • ブラストビーム（リーダーファンファーレ）

  • シャドールーン

  • ダークスパイラル（リーダーファンファーレ）

バブルウォーデンとリーダーファンファーレ**「あわあわウェーブ」**は、シーズン開始時にマージタクティクスのリーダースキンショップで購入できるようになります。

新スキンとファンファーレのセット購入して、即座にグランドウォーデンをアンロックするのも一つの手です！

ルーニールーンとリーダーファンファーレ**「ボカーン！」**は、5月にマージタクティクスのリーダースキンショップで購入可能になります。

エリクサールーンをまだ持っていない場合、このセットの購入時にアンロックできるので、一石二鳥です！

ユニット

今回お休みするユニットはいませんが、お馴染みのあのユニットたちがマージタクティクスに帰ってきます！

3エリクサーユニット

執行人ファルチェ

エース＆サボタージュ

最も近くの敵に向かって斧をブーメランのように投げ、範囲攻撃を繰り出します。

ロイヤルゴースト

アサシン＆アンデッド

数秒に一度、3秒間透明になります。

4エリクサーユニット

アサシン ユーノ

エース＆アサシン

一定回数攻撃すると、3マス以内の最も遠い敵に突進し、軌道上の敵にダメージと1秒のスタン効果を与えます。

プリンセス

エリート＆サボタージュ

最も遠い敵に炎の矢を放ち、半径2マス以内の敵にダメージを与えます。

その他ユニットの変更点

  • ユニットプールの拡大に対応するため、ラウンド毎に入手するエリクサーの数を1増やし、毎ラウンド5エリクサーを獲得するようにしました。このため、エリクサールーンを使えばリーダースキルで毎ラウンド6エリクサーが手に入ります！

  • ユニットが増えたことで、特性強化のチャンスも増えます！

    • エース、アサシン、サボタージュがユニット4体の特性強化に対応するようになりました。

    • 特別ルール「究極の種族」では、エリートとアンデッドがユニット6体の特性強化に対応します。

シーズン8のユニット＆特性

シーズン8の特別ルール

新特別ルール

ほこりをかぶっていたグランドウォーデンのコレクションから、新ルール「シールド特別ルール」が誕生しました！仕組みはタイルの特別ルールと似ていますが、グランドウォーデンでバトルに挑むとランダムなシールドを獲得することができます。

シールド特別ルールは、それぞれタイル上にいるユニットに付与されます。ヒーリングブリーズシールドが消滅すると、各種シールドの効果が発動します。

レイジシールド（ブロンズIII）

8秒間、タイル上のユニットと周囲の味方に移動速度ボーナスと攻撃速度ボーナスを+50％付与

スローシールド（シルバーII）

タイル上のユニットが8秒間、周囲の敵の攻撃速度と移動速度を35％スローダウン

スターシールド（ゴールドII）

タイル上のユニットと周囲の味方がレベルアップ

ラヴァシールド（ダイヤモンド）

タイル上のユニットが周囲の敵に8秒間の継続ダメージを与える（最大ヒットポイント-10％/秒）

シールドだけでなく、今シーズンは他にも4つの特別ルールが新たに登場します。

勝者は勝つ（ブロンズII）

勝利すると2エリクサー獲得

3つ星ファンタジー（シルバーI）

星3ユニットのヒットポイントが100％上昇、ダメージが50％上昇

特性ギフト（シルバーII）

ラウンド終了時：発動中の特性1つにつき1エリクサーを獲得

ウィーアーチャンピオン（ゴールドI）

5エリクサーユニットのヒットポイントが50％上昇、ダメージが30％上昇

シーズン8のリーグ＆特別ルール

新コンテンツや機能に関するフィードバックは、開発の大きな参考となります。ぜひ公式DiscordRedditでゲームの感想をご共有ください！

それでは、グッド・マージ！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム