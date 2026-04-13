マージタクティクス シーズン8
新リーダー、新たな特別ルール、復帰ユニット… 史上最も壮大なマージタクティクスシーズンが、4月13日に登場！詳しく見ていきましょう！
新リーダー
グランドウォーデン
スキル：シールドサポート
シールド魔法の知識が豊富な読書家です。その比類なき魔力で、戦場に立つ仲間たちに勇気と力を… そして、シールドを授けます！
グランドウォーデンは5秒経過時と15秒経過時に、ヒットポイントが最も減少している味方にランダムなシールドを付与し、2つ目のシールドは破壊されると周囲3タイル以内の範囲にさまざまな効果を与えます。
リーダーの報酬グレード
強大な魔術やシールドだけではありません。グランドウォーデンとエリクサールーンの新スキンとリーダーファンファーレも、レベルアップ報酬グレードに登場します！リーダーカードを集め、スタースチール目標からアンロックしましょう。
ダークウォーデン
ゴールドウォーデン
ブラストビーム（リーダーファンファーレ）
シャドールーン
ダークスパイラル（リーダーファンファーレ）
バブルウォーデンとリーダーファンファーレ**「あわあわウェーブ」**は、シーズン開始時にマージタクティクスのリーダースキンショップで購入できるようになります。
新スキンとファンファーレのセット購入して、即座にグランドウォーデンをアンロックするのも一つの手です！
ルーニールーンとリーダーファンファーレ**「ボカーン！」**は、5月にマージタクティクスのリーダースキンショップで購入可能になります。
エリクサールーンをまだ持っていない場合、このセットの購入時にアンロックできるので、一石二鳥です！
ユニット
今回お休みするユニットはいませんが、お馴染みのあのユニットたちがマージタクティクスに帰ってきます！
3エリクサーユニット
執行人ファルチェ
エース＆サボタージュ
最も近くの敵に向かって斧をブーメランのように投げ、範囲攻撃を繰り出します。
ロイヤルゴースト
アサシン＆アンデッド
数秒に一度、3秒間透明になります。
4エリクサーユニット
アサシン ユーノ
エース＆アサシン
一定回数攻撃すると、3マス以内の最も遠い敵に突進し、軌道上の敵にダメージと1秒のスタン効果を与えます。
プリンセス
エリート＆サボタージュ
最も遠い敵に炎の矢を放ち、半径2マス以内の敵にダメージを与えます。
その他ユニットの変更点
ユニットプールの拡大に対応するため、ラウンド毎に入手するエリクサーの数を1増やし、毎ラウンド5エリクサーを獲得するようにしました。このため、エリクサールーンを使えばリーダースキルで毎ラウンド6エリクサーが手に入ります！
ユニットが増えたことで、特性強化のチャンスも増えます！
エース、アサシン、サボタージュがユニット4体の特性強化に対応するようになりました。
特別ルール「究極の種族」では、エリートとアンデッドがユニット6体の特性強化に対応します。
シーズン8のユニット＆特性
シーズン8の特別ルール
新特別ルール
ほこりをかぶっていたグランドウォーデンのコレクションから、新ルール「シールド特別ルール」が誕生しました！仕組みはタイルの特別ルールと似ていますが、グランドウォーデンでバトルに挑むとランダムなシールドを獲得することができます。
シールド特別ルールは、それぞれタイル上にいるユニットに付与されます。ヒーリングブリーズシールドが消滅すると、各種シールドの効果が発動します。
レイジシールド（ブロンズIII）
8秒間、タイル上のユニットと周囲の味方に移動速度ボーナスと攻撃速度ボーナスを+50％付与
スローシールド（シルバーII）
タイル上のユニットが8秒間、周囲の敵の攻撃速度と移動速度を35％スローダウン
スターシールド（ゴールドII）
タイル上のユニットと周囲の味方がレベルアップ
ラヴァシールド（ダイヤモンド）
タイル上のユニットが周囲の敵に8秒間の継続ダメージを与える（最大ヒットポイント-10％/秒）
シールドだけでなく、今シーズンは他にも4つの特別ルールが新たに登場します。
勝者は勝つ（ブロンズII）
勝利すると2エリクサー獲得
3つ星ファンタジー（シルバーI）
星3ユニットのヒットポイントが100％上昇、ダメージが50％上昇
特性ギフト（シルバーII）
ラウンド終了時：発動中の特性1つにつき1エリクサーを獲得
ウィーアーチャンピオン（ゴールドI）
5エリクサーユニットのヒットポイントが50％上昇、ダメージが30％上昇