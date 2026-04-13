シールド魔法の知識が豊富な読書家です。その比類なき魔力で、戦場に立つ仲間たちに勇気と力を… そして、シールドを授けます！

グランドウォーデンは5秒経過時と15秒経過時に、ヒットポイントが最も減少している味方にランダムなシールドを付与し、2つ目のシールドは破壊されると周囲3タイル以内の範囲にさまざまな効果を与えます。

リーダーの報酬グレード

強大な魔術やシールドだけではありません。グランドウォーデンとエリクサールーンの新スキンとリーダーファンファーレも、レベルアップ報酬グレードに登場します！リーダーカードを集め、スタースチール目標からアンロックしましょう。