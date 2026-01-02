理由ゴールドナイトは戦場で美しいダンスを踊るのが得意ですが、かつての輝きを失いつつありました。そのことを憂いた彼は初心に返ってレッスンを数回受け、滑らかで安定した動きを取り戻しました。

それでは、グッド・マージ！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム