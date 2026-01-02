Skip to content
2026年1月2日
Blog – Clash Royale

マージタクティクス：1月のバランス調整

1月2日

弱体化⬇️

特性：クラン

**攻撃速度上昇の効果時間：**♾️→5秒

理由クランの特性が有効な状態では、ウィザードとアーチャークイーンは無敵のアツアツカップルと化していました。今回の調整で、その燃え上がる恋の炎を少し冷やすことにします。

強化⬆️

特性：アサシン

クリティカル発生率とクリティカルダメージ：

  • 2／4：25％→30％（+20％）

  • 4／4：45％→60％（+33％）

理由影を潜めていたアサシンユニットでしたが、特訓を経て再び後衛キラーとして復活します。

特性：P.E.K.K.A

**回復（％）：**30％→60％（+100％）

**ボーナスダメージ：**30％→40％（+33％）

理由本物の戦力として活躍できるようになるには、もう一段階強化が必要でした。

アサシン ユーノ

**ダメージ：**80→90（+12.5％）

ヒットポイント：800→900（+12.5％）

理由アサシン ユーノは森のギャング団で培った荒々しさを失っていたため、もう一度森に送り込んで鍛えなおしてもらいました。仕上がりは過去最高です。

ネクロマンサー

**ダメージ：**120→150（+25％）

ヒットポイント：750→900（+20％）

理由ネクロマンサーはスタミナ強化の呪文を密かに開発していたようです。これで本人もスケルトンもタフになります！

ゴールドナイト

**攻撃速度：**1.25秒→1秒（-25％）

理由ゴールドナイトは戦場で美しいダンスを踊るのが得意ですが、かつての輝きを失いつつありました。そのことを憂いた彼は初心に返ってレッスンを数回受け、滑らかで安定した動きを取り戻しました。

それでは、グッド・マージ！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム