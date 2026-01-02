2026年1月2日
マージタクティクス：1月のバランス調整
1月2日
弱体化⬇️
特性：クラン
**攻撃速度上昇の効果時間：**♾️→5秒
理由クランの特性が有効な状態では、ウィザードとアーチャークイーンは無敵のアツアツカップルと化していました。今回の調整で、その燃え上がる恋の炎を少し冷やすことにします。
強化⬆️
特性：アサシン
クリティカル発生率とクリティカルダメージ：
2／4：25％→30％（+20％）
4／4：45％→60％（+33％）
理由影を潜めていたアサシンユニットでしたが、特訓を経て再び後衛キラーとして復活します。
特性：P.E.K.K.A
**回復（％）：**30％→60％（+100％）
**ボーナスダメージ：**30％→40％（+33％）
理由本物の戦力として活躍できるようになるには、もう一段階強化が必要でした。
アサシン ユーノ
**ダメージ：**80→90（+12.5％）
ヒットポイント：800→900（+12.5％）
理由アサシン ユーノは森のギャング団で培った荒々しさを失っていたため、もう一度森に送り込んで鍛えなおしてもらいました。仕上がりは過去最高です。
ネクロマンサー
**ダメージ：**120→150（+25％）
ヒットポイント：750→900（+20％）
理由ネクロマンサーはスタミナ強化の呪文を密かに開発していたようです。これで本人もスケルトンもタフになります！
ゴールドナイト
**攻撃速度：**1.25秒→1秒（-25％）
理由ゴールドナイトは戦場で美しいダンスを踊るのが得意ですが、かつての輝きを失いつつありました。そのことを憂いた彼は初心に返ってレッスンを数回受け、滑らかで安定した動きを取り戻しました。
それでは、グッド・マージ！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム