2025年12月28日
マージタクティクス：1月シーズン
新年の訪れとともに、マージタクティクスにも変化の風が吹き込みます！1月5日に新シーズンが開幕！今回はユニットの入れ替えはありませんが、特別ルールとリーダーが追加され、新たな戦いの幕が上がります！
新リーダー
エコーセージ
スキル：クローンストライク
何世紀もの訓練で極めた術を駆使して「分身」を召喚し、チャージ完了後に最も近くの敵またはその周辺の敵を撃破します。
スキン
スタースチールを集めていけば、エコーセージのカードをすべてアンロックできるほか、スキンや限定リーダーファンファーレがレベルアップ報酬グレードから無料で入手可能です。
サンライトセージ
スターボーンセージ
三連マイティハンド（リーダーファンファーレ）
スペクターセージは、マージタクティクスのリーダースキンショップで購入可能になります。
1月シーズンの特別ルール
新特別ルール
ダメージタイル（ブロンズIII）
このタイル上のユニットはヒットポイントが半分になる代わりにボーナスダメージを獲得します。
クローンタイル（シルバーII）
このタイル上のユニットのクローンが出現します（クローンのヒットポイントは本物の70％）。
無敵タイル（ゴールドI）
このタイル上のユニットは5秒間ダメージ無効になります。
ジャンプタイル（ゴールドIII）
このタイル上のユニットはバトル開始時に敵の陣地にジャンプします。