プリンセスはブラスターの特性で与ダメージが強化されたため、攻撃が一撃必殺級になっていました。バランス維持のため、与ダメージを下げる代わりに攻撃速度を上げます。

それでは、グッド・マージ！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム