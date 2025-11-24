マージタクティクス：12月のバランス調整
12月1日
調整🔄
ネクロマンサー
**スケルトンの召喚数：**1／2／4／8→1／2／3／6（0％／0％／-25％／-25％）
**チャージ時間：**5秒→6秒（-20％）
**ダメージ：**100→120（+20％）
**ヒットポイント：**650→750（+15％）
**スケルトンのヒットポイントと与ダメージ：**50％→20％（-60％）
ネクロマンサーは、死者を操る力とスーパースター特性の後押しによって、スケルトンの大軍でアリーナを席巻していました。そこで、アリーナ全体が墓場と化さないよう、スケルトンの召喚数を減少させます。
マスケット銃士
**ターゲット数：**3／3／3／3→1／2／3／4（-66％／-33％／0％／+33％）
**ノックバック距離：**4マス→2マス（-50％）
**ダメージ：**80→120（+50％）
**ヒット数：**4／3／2／1→5／4／3／2（+25％／+33％／+50％／+100％）
スーパースター特性が発動していると、星1のマスケット銃士でも制圧力が高くなりすぎていました。今回の調整で、低い星レベルでの強さを抑えたいと考えています。
テスラ
**射程：**1→2（+100％）
ヒットポイント：800→600（-25％）
テスラは想定していたほど防衛面で力を発揮できていなかったため、射程を1マス広げ、より多彩な使い方ができるように調整します。
スーパースター
スーパーコンボの発動上限：無制限→4
スーパースターの強みはそのままに、ボーナスが運要素に左右されすぎないよう上限を追加しました。
11月24日
強化⬆️
ロワイヤルキング
ラウンド敗北時の獲得エリクサー：4→4～8
ヒットポイントの強化を受けた後も、ロワイヤルキングのパフォーマンスは他のヒーローと比べて劣っていました。そこで、今後は新たな強化により、バトルで敗北した際にランダムで4～8エリクサーが付与されるようになります。王の威厳を取り戻してもらいましょう！
調整🔄
ウィザード
**攻撃速度：**1.25秒／1.04秒／0.87秒／0.72秒→1.25秒（0％／-20％／-43％／-72％）
攻撃ダメージ：80／128／205／328→80／144／260／467（0％／+12.5％／+27％／+42％）
ウィザードはクランの特性が追加されて強化されたため、攻撃速度などのステータスに調整を加え、バランスを取ります。クランタスティック！
プリンセス
攻撃ダメージ：160→120（-25％）
攻撃速度：2.5秒→2秒（+25％）
プリンセスはブラスターの特性で与ダメージが強化されたため、攻撃が一撃必殺級になっていました。バランス維持のため、与ダメージを下げる代わりに攻撃速度を上げます。
それでは、グッド・マージ！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム