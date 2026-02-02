Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
2026年2月2日
Blog – Clash Royale

マージタクティクス：2月シーズン

盤上を舞い、すべてを支配せよ！2月2日に開幕する今シーズンでは、スピリットエンプレスがスタースチール目標に復活。さらに、改良された新たな特別ルールや上位1,000人向けのバッジシステムが登場します。

再登場のリーダー

スピリットエンプレス

スキル：フュージョンブースト

しばらく新たなリーダーたちに活躍の場を譲っていましたが、ついにスピリットエンプレスがアリーナに帰還します。スキルによって合体するたびに1エリクサーを獲得できます。

スキン

前回スピリットエンプレスを逃してしまった方もご安心ください！今シーズンは、スピリットエンプレスのリーダーカードをたくさん集めて、レベルアップ報酬グレードのカスタマイズアイテムを無料でアンロックしましょう！進行が早い方のためにも、レベルアップ報酬グレードに新しいスキンとリーダーファンファーレをご用意しています。

  • アイビーエンプレス

  • 怒涛の波動

  • ゴールドエンプレス

  • スターストライク✨

  • インフェルノエンプレス✨

武将エンプレス（スキン）＆憤怒の業火（リーダーファンファーレ）

スピリットドラゴンに乗る勇ましいスキンで、あなたのリーダーを際立たせましょう！

マージタクティクスのリーダースキンショップで入手できます。

2月シーズンの特別ルール

新特別ルール

星アドバンテージ（ブロンズIII）

星の多いユニットから星の少ないユニットへの与ダメージが上昇し、星の少ないユニットから星の多いユニットへの与ダメージが減少します。

征服（シルバーI）

星3と星4のユニットのヒットポイントと与ダメージが上昇します。

合体ボーナス（ゴールドIII）

合体すると、合体したユニットと同じ種類の星1のユニットを獲得します。

特別ルールの調整

建物の特別ルールはすべて、ラウンド5に星3の建物を投入するようになります（ラウンド3開始時に星2の建物を投入する仕様から変更）。

タイルの特別ルールはすべて、バトル開始時に出現するタイルが1つから2つに増えます。

新バッジシステム

2月のマージタクティクスで上位1,000位に入ると、シーズン終了時に、自分のランキングが表示される特別なバッジを獲得できます。

このバッジはコレクションに残り、以降のシーズンでより高い順位を達成した場合のみ更新されます。つまり、自己最高順位が常に表示されるということです！

新コンテンツや機能に関するフィードバックは、開発の大きな参考となります。ぜひ公式DiscordRedditでゲームの感想をご共有ください！

それでは、グッド・マージ！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム