マージタクティクス：2月シーズン
盤上を舞い、すべてを支配せよ！2月2日に開幕する今シーズンでは、スピリットエンプレスがスタースチール目標に復活。さらに、改良された新たな特別ルールや上位1,000人向けのバッジシステムが登場します。
再登場のリーダー
スピリットエンプレス
スキル：フュージョンブースト
しばらく新たなリーダーたちに活躍の場を譲っていましたが、ついにスピリットエンプレスがアリーナに帰還します。スキルによって合体するたびに1エリクサーを獲得できます。
スキン
前回スピリットエンプレスを逃してしまった方もご安心ください！今シーズンは、スピリットエンプレスのリーダーカードをたくさん集めて、レベルアップ報酬グレードのカスタマイズアイテムを無料でアンロックしましょう！進行が早い方のためにも、レベルアップ報酬グレードに新しいスキンとリーダーファンファーレをご用意しています。
アイビーエンプレス
怒涛の波動
ゴールドエンプレス
スターストライク✨
インフェルノエンプレス✨
武将エンプレス（スキン）＆憤怒の業火（リーダーファンファーレ）
スピリットドラゴンに乗る勇ましいスキンで、あなたのリーダーを際立たせましょう！
マージタクティクスのリーダースキンショップで入手できます。
2月シーズンの特別ルール
新特別ルール
星アドバンテージ（ブロンズIII）
星の多いユニットから星の少ないユニットへの与ダメージが上昇し、星の少ないユニットから星の多いユニットへの与ダメージが減少します。
征服（シルバーI）
星3と星4のユニットのヒットポイントと与ダメージが上昇します。
合体ボーナス（ゴールドIII）
合体すると、合体したユニットと同じ種類の星1のユニットを獲得します。
特別ルールの調整
建物の特別ルールはすべて、ラウンド5に星3の建物を投入するようになります（ラウンド3開始時に星2の建物を投入する仕様から変更）。
タイルの特別ルールはすべて、バトル開始時に出現するタイルが1つから2つに増えます。