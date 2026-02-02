しばらく新たなリーダーたちに活躍の場を譲っていましたが、ついにスピリットエンプレスがアリーナに帰還します。スキルによって合体するたびに1エリクサーを獲得できます。

スキン

前回スピリットエンプレスを逃してしまった方もご安心ください！今シーズンは、スピリットエンプレスのリーダーカードをたくさん集めて、レベルアップ報酬グレードのカスタマイズアイテムを無料でアンロックしましょう！進行が早い方のためにも、レベルアップ報酬グレードに新しいスキンとリーダーファンファーレをご用意しています。