新しいコレクションレベルとマスターの変更
次回アップデートは5月26日に配信されます。新ゲームモード、新たな限界突破、新ヒーローなど、ワクワクする新要素が満載です。さらに7月には、新カードの登場とC.H.A.O.Sモードの復活も予定されています！
今回は、近日実施予定の進行システムの変更について詳しくご紹介します。次回アップデートでは、キングタワーとカードレベルの進行状況をより把握しやすくするとともに、マスターシステムを刷新し、より一貫性と達成感のある進行ループを実現します。
ここ数年でクラッシュ・ロワイヤルの進行システムは複雑化しており、キングの旅路のようなシステムでは、実際の進行ペースが分かりにくく、把握しづらい状態になっていました。さらに、報酬が自分の重視していることと結びついていないように感じられ、メインデッキのレベルアップといった個人的な目標の達成にあまり役立たないこともありました。
今回のアップデートでは、そんな問題を解消します！
私たちは、もっとシンプルで、分かりやすく、達成感のある成長システムを目指しています。すべてのアップグレードに意味を持たせ、コレクション内のすべてのカードに価値を感じられるようにしたい。そして、次の目標まであとどれくらいなのかが常に分かるようにしたいのです。
キングの旅路の終了
ぜんざいのシステムでは、「キングの旅」を通じて全体の進行を管理し、節目ごとに報酬やキングタワーのアップグレード、新機能のアンロックを行っています。キングの旅路の進行はXPに基づいていますが、重要な節目までの道のりが見えにくいという問題がありました。こまめに進行状況を確認していない限り、新しいキングタワーレベルなどの大きな報酬は遠く感じられ、自分で目指して獲得するものというより、突然手に入るものになっていました。
報酬が遠く感じられるだけでなく、カードのレア度によって得られるXP量が異なり、アップグレードする予定のないカードを宝箱から入手しても、物足りなさを感じることもありました。キングの旅路は進めば進むほどペースが遅くなり、大量のXPを獲得している感覚があっても、実際にはなかなか進行しないこともありました。
これが報酬にどう影響するのかについては、この記事の後半で詳しくご説明します。
そこで、進行をシンプルにし、すべての一歩をよりワクワクするものにするため、キングの旅路を終了し、新たに導入するのが…
コレクションレベルです！
コレクションレベルは、進行状況をシンプルかつ直感的に管理できる新システムです。複雑なXPシステムはもうありません。カードコレクションのみに基づいたシンプルで見やすい進行になります。
**仕組みは簡単です。**所有しているすべてのカードのレベルを合計し、所有している限界突破とヒーロー形態ごとに+5を加えたものが、あなたのコレクションレベルになります！
現在ゲーム内には125枚のカードが存在し、さらに限界突破とヒーローも存在します。これらすべてがコレクションレベルに加算されます。
**それだけ？**はい、それだけです！なお、カードはレア度に応じて異なるレベルでコレクションに加わるため、高レア度のカードは初めてアンロックした時点で、より多くのコレクションレベルを獲得できます。
ただし、高レア度のカードはアンロック時により多くのコレクションレベルを付与しますが、アップグレード時に加算されるのは、レア度に関係なく常に+1です。
例：
バルキリーをアンロック：+3レベル
バルキリーをレベル11から12にアップグレード：+1レベル
限界突破バルキリーをアンロック：+5レベル
長年使ってこなかったカードも含め、すべてのカードとすべてのアップグレードに意味が生まれます！
到達目標
新システムでは、数多くのレベルと到達目標が用意されています。カードをアンロック、アップグレードしていく中で、さまざまな報酬を獲得できます。
各レベルで必ず報酬がもらえるわけではありませんが、コレクションレベルに応じて定期的に報酬を獲得できます。
最初の報酬はコレクションレベル20で受け取れます。その後は10レベルごとに報酬を獲得できます。そしてコレクションレベル1500に到達すると、報酬の頻度が上がり、5レベルごとに報酬を受け取れるようになります。
コレクションが完成に近づくほど、より頻繁に報酬を獲得できます。
コレクションレベルの総報酬
|量
|エメラルド
|14,955
|ノーマルワイルドカード
|28,920
|レアワイルドカード
|7,850
|スーパーレアワイルドカード
|1,327
|ウルトラレアワイルドカード
|58
|チャンピオンワイルドカード
|19
|魔法のラッキー宝箱（4つ星）
|1
|魔法のラッキー宝箱（5つ星）
|28
|限界突破ボックス
|13
|限定バナー
|6
|限定タワースキン
|1
キングの旅路からコレクションレベルへの移行
旧システムから新システムに移行するにあたり、記念報酬がもらえるのか気になっている方もいるかもしれません… もちろん、あります！リリース日における各プレイヤーのコレクションレベルに応じて、全員に報酬が配布されます。報酬の内容は以下をご確認ください！
新システム記念報酬
|コレクションレベル
|エメラルド
|魔法のラッキー宝箱（5つ星）
|バナー
|タワースキン
|20～200
|500
|1
|201～400
|750
|1
|401～600
|1,000
|1
|601～800
|1,500
|1
|801～1000
|2,000
|1
|1
|1001～1200
|2,500
|1
|2
|1201～1400
|3,000
|1
|3
|1401～1600
|3,500
|2
|4
|1601～1800
|4,000
|2
|5
|1801～2000
|4,500
|3
|6
|2001～2200
|5,000
|3
|6
|1
アップデート後に初めてログインすると、現在のカードコレクションに基づいたコレクションレベルがすでに用意されています。
コレクションレベル実装時に自分がどの段階に該当するか知りたい場合は、すべてのカードレベルを合計し、限界突破とヒーローごとに+5を加えてください。
このシステムと記念報酬は、すべてのプレイヤーを対象にし、進行をシンプルにすることを目的としていますが、新システム（コレクションレベルと、より達成しやすくなったマスター）によって特に大きな恩恵を受けるのは、序盤から中盤のプレイヤーです。頂点を目指す道のりを、よりスムーズで達成感のあるものにします。
キングタワーレベル
今後は、XPを獲得してレベルアップするのではなく、一定レベルまでアップグレードしたカードの枚数に応じて、キングタワーレベルが上がるようになります。ご安心ください。この変更によってキングタワーレベルが下がることはありません。現状維持、もしくは上がるだけです！キングはこれまで通り、攻撃を受けると自分のタワーを守り、タワーユニットの上限レベルを決定します。
下の表では、これまでのキングの旅路でキングタワーレベルがどのようにアンロックされていたかと、新システムでキングタワーをレベルアップするために必要なカードアップグレード数を比較しています。
キングタワーアップグレード条件の新旧比較
|キングタワーレベル
|キングの旅路（旧）
|合計アップグレード数（新）
|1
|レベル1
|-
|2
|レベル2
|レベル1以上のカード9枚
|3
|レベル3
|レベル2以上のカード9枚
|4
|レベル5
|レベル3以上のカード10枚
|5
|レベル7
|レベル4以上のカード10枚
|6
|レベル10
|レベル5以上のカード10枚
|7
|レベル14
|レベル6以上のカード10枚
|8
|レベル18
|レベル7以上のカード10枚
|9
|レベル22
|レベル8以上のカード10枚
|10
|レベル26
|レベル9以上のカード10枚
|11
|レベル30
|レベル10以上のカード10枚
|12
|レベル34
|レベル11以上のカード11枚
|13
|レベル38
|レベル12以上のカード11枚
|14
|レベル42
|レベル13以上のカード12枚
|15
|レベル54
|レベル14以上のカード13枚
|16
|レベル75
|レベル15以上のカード14枚
**注意：**タワーユニットは、キングタワーレベルのアップグレード条件にはカウントされません。キングタワーレベルが上がった際は、新レベルへのアップグレードに必要な分のタワープリンセスカードとゴールドが自動的に付与されます。
かなり大きな変更ですが、アップデート後、キングの旅路とXPはどうなるのでしょうか？
機能アンロック条件の変更
キングの旅路はゲームから完全に削除されます。ただしご安心ください。アップデート後にログインした時点で未回収の報酬がある場合は、ポップアップを通じて自動的に配布されます。
XPもゲームから削除されます。カードのアップグレード、マスター報酬、クランへの寄付でXPを獲得することはなくなります。また、最大レベルのカードをクランに寄付すると、ゴールドとスターポイントを獲得できます。
さらに、これまでクラロワパスやクランなど、キングタワーレベルに基づいてアンロックされていた機能は、今後はアリーナに基づいて、より早い段階でアンロックされるようになります。
キングタワーアップグレード条件の新旧比較
|変更前
|変更後
|クラン
|キングレベル1
|アリーナ1
|デッキスロット
|キングレベル2
|アリーナ1
|クラン寄付
|キングレベル3
|アリーナ2
|クラロワパス
|キングレベル7
|アリーナ2
|クラン対戦
|キングレベル10
|アリーナ3
|クラン内トレード
|キングレベル16
|アリーナ3
|カードマスター
|キングレベル14
|アリーナ4
|スターポイント
|キングレベル9
|アリーナ5
よくある質問
すべてのカードがコレクションレベルにカウントされますか？
マージタクティクスのリーダーを除く、すべてのカードと形態がコレクションレベルにカウントされます。
この変更でキングタワーレベルが下がることはありますか？
いいえ。キングタワーレベルは現状維持、もしくは上がるだけです。
スターポイントやスターレベルもなくなりますか？
いいえ！スターポイントが失われることはありません。今後も同じ場所で確認できます。スターレベルも変更されません。ユニットはこれまで通りピカピカのままです。
カードマスターの変更
一部の報酬がコレクションレベルの到達報酬に移行し、他のシステムも簡略化されるため、マスターもそれに合わせて更新されます。タスクは全体的に大幅に達成しやすくなり、一部カードでは達成条件が大きく緩和されます。
すべてのカードマスターでどのような変更が行われるのか、ホグライダーを例に見てみましょう。
ホグライダーのマスターの変更前と変更後
|タスクセット
|タスク
|変更前
|変更後
|ダメージディーラー
|1
|85,000
|37,000
|2
|250,000
|100,000
|3
|420,000
|170,000
|タワーアタッカー
|1
|560
|225
|2
|1,600
|600
|3
|2,800
|1,000
|制圧兵器
|1
|80
|60
|2
|240
|120
|3
|480
|180
アップデートが実装された時点でタスクの途中だった場合、すでに新しい条件を満たしていれば、そのタスクは完了扱いとなり、報酬を受け取れます。条件を満たしていない場合でも、進行状況は保存され、アップデート前よりも完了に近づいた状態になります。
報酬はどうなりますか？
一部の報酬がコレクションレベルへ移動し、達成条件が緩和されることに伴い、マスター報酬も調整されます。エメラルドとワイルドカードはマスターから移動しますが、なくなるわけではありません！今後は、コレクションレベルの達成報酬として獲得できます。さらに、ワイルドカードは以前より多く獲得できるようになります。
アップデート前後のマスター報酬
|変更前
|変更後
|タスクセット1
|カード、ゴールド、エメラルド
|タスクごとに4,000ゴールド
|タスクセット2
|ゴールド、ワイルドカード、エメラルド
|タスクごとに6,000ゴールド
|タスクセット3
|6,000／8,000／10,000ゴールド
|タスクごとに15,000ゴールド
各タスクセットは3つのタスクで構成され、今後はレア度に関係なく、各タスクで同じ量のゴールドを獲得できます。なお、すべてのカードに3つのタスクセットがあるわけではありません。
なぜ両方のシステムを同時に変更するのですか？
新しい進行システムでは、特に序盤にコレクションレベルをより早く上げられるようにしたいと考えています。マスタータスクが安定したゴールドの獲得源となり、カードのアップグレードを後押しします。
アップグレードが増えればコレクションレベルが上がり、より多くの到達目標がアンロックされ、エメラルドなどの報酬を獲得できます。
つまり、マスターは変更され、報酬の配置も変わりますが、すべてが1つのより分かりやすい進行ループとしてつながるようになります。
では、全体的な報酬配分はどのようになるのでしょうか？
全体の新たな報酬配分
新しい進行システムとマスターの変更により、コレクションのレベルアップをより自分で進めやすく、機会も増えるよう報酬が調整されました。
ほとんどの報酬は全体的に増加していますが、一部は減少しています。
旧システムと新システムの報酬配分
|旧システム*
|新システム*
|ゴールド
|4,470,949
|5,165,625 ▲
|エメラルド
|14,330
|14,945 ▲
|ノーマルワイルドカード
|6,431
|37,169 ▲
|レアワイルドカード
|3,073
|9,275 ▲
|スーパーレアワイルドカード
|667
|1,473 ▲
|ウルトラレアワイルドカード
|3
|71 ▲
|チャンピオンワイルドカード
|3
|26 ▲
|ランダムノーマルカード
|17,783
|44,641 ▲
|ランダムレアカード
|4,382
|3,828 ▼
|ランダムスーパーレアカード
|1,182
|416 ▼
|ランダムウルトラレアカード
|42
|23 ▼
|ランダムチャンピオンカード
|8
|5 ▼
|限界突破シャード（限界突破ボックスから）
|11
|16 ▲
_*宝箱やボックスの排出率によって、獲得できる報酬は増減する場合があります。詳細は_type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh_こちらの記事_をご確認ください。
*旧システム：旧マスター＋キングの旅路
*新システム：新マスター＋コレクションレベル
おさらい
この記事でご紹介した内容を振り返りましょう。
これまで獲得したものが失われることはありません（XPは除きます…）
キングタワーレベルは現状維持、もしくは上がるだけです
コレクションレベル = すべてのカードレベルの合計（限界突破とヒーローによる追加分を含む）で決まる、新しい、より分かりやすいレベルシステム
未回収のキングの旅路報酬は、ポップアップを通じて自動的に配布されます
キングの旅路とXPはなくなります
スターポイントはそのまま残ります
マスタータスクは達成しやすくなります
報酬は調整され、再配分されます
この記事では多くの内容をご紹介しましたが、まだまだ新要素が控えています！次回アップデートでは、皆さんにお伝えするのが待ちきれない新機能や改善点がたくさん登場します。
いつものように、今後登場する内容について皆さんのご意見をお聞きしたいので、ぜひDiscordまたはRedditでフィードバックやアイデアをお寄せください！
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム