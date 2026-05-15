ぜんざいのシステムでは、「キングの旅」を通じて全体の進行を管理し、節目ごとに報酬やキングタワーのアップグレード、新機能のアンロックを行っています。キングの旅路の進行はXPに基づいていますが、重要な節目までの道のりが見えにくいという問題がありました。こまめに進行状況を確認していない限り、新しいキングタワーレベルなどの大きな報酬は遠く感じられ、自分で目指して獲得するものというより、突然手に入るものになっていました。

報酬が遠く感じられるだけでなく、カードのレア度によって得られるXP量が異なり、アップグレードする予定のないカードを宝箱から入手しても、物足りなさを感じることもありました。キングの旅路は進めば進むほどペースが遅くなり、大量のXPを獲得している感覚があっても、実際にはなかなか進行しないこともありました。

これが報酬にどう影響するのかについては、この記事の後半で詳しくご説明します。

そこで、進行をシンプルにし、すべての一歩をよりワクワクするものにするため、キングの旅路を終了し、新たに導入するのが…

コレクションレベルです！

コレクションレベルは、進行状況をシンプルかつ直感的に管理できる新システムです。複雑なXPシステムはもうありません。カードコレクションのみに基づいたシンプルで見やすい進行になります。

**仕組みは簡単です。**所有しているすべてのカードのレベルを合計し、所有している限界突破とヒーロー形態ごとに+5を加えたものが、あなたのコレクションレベルになります！

現在ゲーム内には125枚のカードが存在し、さらに限界突破とヒーローも存在します。これらすべてがコレクションレベルに加算されます。

**それだけ？**はい、それだけです！なお、カードはレア度に応じて異なるレベルでコレクションに加わるため、高レア度のカードは初めてアンロックした時点で、より多くのコレクションレベルを獲得できます。

ただし、高レア度のカードはアンロック時により多くのコレクションレベルを付与しますが、アップグレード時に加算されるのは、レア度に関係なく常に+1です。

例：

バルキリーをアンロック：+3レベル

バルキリーをレベル11から12にアップグレード：+1レベル

限界突破バルキリーをアンロック：+5レベル

長年使ってこなかったカードも含め、すべてのカードとすべてのアップグレードに意味が生まれます！

到達目標

新システムでは、数多くのレベルと到達目標が用意されています。カードをアンロック、アップグレードしていく中で、さまざまな報酬を獲得できます。

各レベルで必ず報酬がもらえるわけではありませんが、コレクションレベルに応じて定期的に報酬を獲得できます。

最初の報酬はコレクションレベル20で受け取れます。その後は10レベルごとに報酬を獲得できます。そしてコレクションレベル1500に到達すると、報酬の頻度が上がり、5レベルごとに報酬を受け取れるようになります。

コレクションが完成に近づくほど、より頻繁に報酬を獲得できます。