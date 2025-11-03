ロイヤルホグが空を舞う！空を飛んでタワーへ向かい、タワーに到着するか攻撃を受けると地面に落下します。着地時に範囲ダメージを発生させた後、再びタワーに向かって地面を突っ走ります。

ゲームモードとチャレンジ

限界突破ロイヤルホグドラフト：11月3日～10日

激熱の定番ドラフトモード！デッキをドラフトして、新登場の限界突破ロイヤルホグを解き放ちましょう！