Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
2025年11月3日
Blog – Clash Royale

新シーズン：空飛ぶホグ

本記事を読み、新シーズンの詳細をすべて確認しましょう。

  • 新リワーク：三銃士

  • 新限界突破カード：ロイヤルホグ

  • ゲームモードとチャレンジ

  • クラウンチェイスイベント

  • クラン航海

新たなリワーク

三銃士

ぶった斬り、ぶっ放す。華麗なる銃士たち！

三銃士の心を一つに！新たな銃剣付きライフルを使い、銃による遠距離攻撃はもちろん、銃剣での近接攻撃でさらにダメージを与えます。銃撃と斬撃で敵を殲滅しましょう。

新限界突破カード

ロイヤルホグ

と、飛んでる！？

ロイヤルホグが空を舞う！空を飛んでタワーへ向かい、タワーに到着するか攻撃を受けると地面に落下します。着地時に範囲ダメージを発生させた後、再びタワーに向かって地面を突っ走ります。

ゲームモードとチャレンジ

限界突破ロイヤルホグドラフト：11月3日～10日

激熱の定番ドラフトモード！デッキをドラフトして、新登場の限界突破ロイヤルホグを解き放ちましょう！

  • チャレンジ：11月7日～10日

  • 報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）+ スタンプ

マスケット銃士フィーバー：11月17日～24日

溢れ出るエリクサー！7倍エリクサーでバトルは加速し、さらなる乱戦へ！ノンストップでユニットを配置し、三銃士で敵を圧倒しましょう！

  • チャレンジ：11月21日～24日

  • 報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）+ スタンプ

クラウンチェイスイベント

朗報です！報酬盛りだくさんのシーズンがやってきます！今シーズンは「クラウンチェイス」が最大5回開催されます。以下の報酬も獲得できますよ！

  • スケルトンバレルの限界突破シャード 3個

  • スーパーレア強化の指南書

  • ラッキー宝箱（三つ巴の脅威）

  • クールなカスタマイズアイテム

  • 他にも盛りだくさん！

今シーズンのイベントの詳細は公式SNSでお知らせしますので、お見逃しなく！

クラン航海

今シーズン、クラロワ海で繰り広げられる2つの船旅が開幕！まだクランに参加していない方は、ぜひ開始前にご参加ください！公式Discordサーバーで最高のクランを見つけましょう。

新イベントや機能に関するフィードバックは、開発の大きな参考となります。ぜひ公式Redditでゲームの感想をご共有ください！

それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム