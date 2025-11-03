新シーズン：空飛ぶホグ
本記事を読み、新シーズンの詳細をすべて確認しましょう。
新リワーク：三銃士
新限界突破カード：ロイヤルホグ
ゲームモードとチャレンジ
クラウンチェイスイベント
クラン航海
新たなリワーク
三銃士
ぶった斬り、ぶっ放す。華麗なる銃士たち！
三銃士の心を一つに！新たな銃剣付きライフルを使い、銃による遠距離攻撃はもちろん、銃剣での近接攻撃でさらにダメージを与えます。銃撃と斬撃で敵を殲滅しましょう。
新限界突破カード
ロイヤルホグ
と、飛んでる！？
ロイヤルホグが空を舞う！空を飛んでタワーへ向かい、タワーに到着するか攻撃を受けると地面に落下します。着地時に範囲ダメージを発生させた後、再びタワーに向かって地面を突っ走ります。
ゲームモードとチャレンジ
限界突破ロイヤルホグドラフト：11月3日～10日
激熱の定番ドラフトモード！デッキをドラフトして、新登場の限界突破ロイヤルホグを解き放ちましょう！
チャレンジ：11月7日～10日
報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）+ スタンプ
マスケット銃士フィーバー：11月17日～24日
溢れ出るエリクサー！7倍エリクサーでバトルは加速し、さらなる乱戦へ！ノンストップでユニットを配置し、三銃士で敵を圧倒しましょう！
チャレンジ：11月21日～24日
報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）+ スタンプ
クラウンチェイスイベント
朗報です！報酬盛りだくさんのシーズンがやってきます！今シーズンは「クラウンチェイス」が最大5回開催されます。以下の報酬も獲得できますよ！
スケルトンバレルの限界突破シャード 3個
スーパーレア強化の指南書
ラッキー宝箱（三つ巴の脅威）
クールなカスタマイズアイテム
他にも盛りだくさん！
今シーズンのイベントの詳細は公式SNSでお知らせしますので、お見逃しなく！
クラン航海
今シーズン、クラロワ海で繰り広げられる2つの船旅が開幕！まだクランに参加していない方は、ぜひ開始前にご参加ください！公式Discordサーバーで最高のクランを見つけましょう。
新イベントや機能に関するフィードバックは、開発の大きな参考となります。ぜひ公式Redditでゲームの感想をご共有ください！
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム