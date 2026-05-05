野球をすれば応援団をふっ飛ばし、サッカーをすればゴブリンたちをペシャンコにしてきた彼が、新たな舞台を見つけました。スキルを発動するとその場に留まり、長距離シュートを放ち始めます。射程を考慮して配置し、全弾命中を狙いましょう！

ヒーローボウラーは、アルバムイベント「ボウラーMixtape」で無料入手するか、200ヒーローコインで購入することができます。

アルバムイベント

ボウラーMixtape

新登場のアルバムイベントをご紹介！キングレベル8以上なら、誰でも参加可能です。

今シーズンは、ピースを集めてヒーローボウラーの試合デビューを祝う6つのパネルを完成させましょう。各パネルを完成させるたびに、報酬を獲得できます。

ピースにはさまざまな種類とレア度があり、特定のパネル専用のものや、入手困難なものも存在します。ピースのレア度は、ノーマル、レア、スーパーレア、ウルトラレアの4種類です。

ピースはデイリーバトル報酬（1日最大4個）、イベント、ショップで入手できます。

所有済みのピースを入手した場合、重複して入手することになりますが、重複ピースを6個集めると、新たなピースを確定で入手できるスペシャルピース1個と交換できます。

なお、重複の加算数はピースのレア度により異なります。

ピース 重複ピース ノーマル 3個 レア 4個 スーパーレア 5個 ウルトラレア 6個

ボウラーMixtapeをすべて完了すると、究極の報酬であるヒーローボウラーを獲得できます。しかも、特製タワースキンとスタンプのおまけつきです！

なお、アルバム完成後に集めたピースは、ボーナス報酬に変換されます。

ゲームモードとチャレンジ

ヒーロードラフト：5月4日～11日

激熱の定番ドラフトモード！デッキをドラフトして、新登場のヒーローダークプリンスとヒーローボウラーを解き放ちましょう！

強奪バトル：5月11日～18日

タワーの代わりに無防備な金庫が現れます。対戦相手を蹴散らし、勝利を収めましょう！