ヒーローマジックアーチャーはボスアサシンとの特訓を終え、しっかり成果を上げたようです！極めた欺きの妙技で、後方へダッシュしながらおとりを残して敵を惑わせます。次の一撃では、1本でも2本でもなく、3本の矢を同時に放ち、複数の敵を一気に貫通！

今後開催されるアルバムイベントをクリアして、無料でアンロックしましょう。

アルバムイベント

見た目も華やかな「アルバムイベント」が新登場！キングレベル8から参加可能です。

10周年記念シーズンでは、ピースを集めて過去10年間の名シーンを描いた9つのパネルを完成させましょう。各パネルには特別な報酬が容易されてます。

ピースにはさまざまな種類とレア度があり、特定のパネル専用のものや、入手困難なものも存在します。ピースのレア度は、ノーマル、レア、スーパーレア、ウルトラレアの4種類です。

ピースはデイリーバトル報酬（1日最大4個）、イベント、ショップで入手できます。

すでに持っているピースを引いてしまうのが心配ですか？ご心配なく！重複ピースに変換されます！重複ピースを5個集めると、まだ持っていないピースを確定で入手できるスペシャルピース1個と交換できます。

レア度が高いほど多くの重複ピースを獲得でき、コレクション完成がよりスムーズになります。

ピース 重複ピース ノーマル 2 レア 3 スーパーレア 4 ウルトラレア 5

各パネルを完成させると、ロイヤルホグの限界突破シャード3個、星5のラッキー宝箱、星5の限界突破ボックスなどの豪華報酬が手に入ります。10周年アルバムをすべて完成させると、最終報酬としてヒーローマジックアーチャーに加え、スタンプとタワースキンを獲得できます！

なお、アルバムイベント完了後に集めたピースは、ボーナス報酬に変換されます。

コミュニティイベント「10周年パーティー」

以前投票してもらった20体のユニットを覚えていますか？10周年を記念して、開封するプレゼントを決めてあげましょう！

投票開始 ：3月1日

プレゼント開封：3月2日～3月11日

20個のプレゼントの中から、毎日1つに投票することができます。選ばれたプレゼントは翌日開封できます。コミュニティ全体での投票となりますので、投票先にかかわらず、投票者は全員同じプレゼントを受け取ります。

投票チャンスは10回！プレゼントも10個です！ただし、すべてのユニットのプレゼントが開封されるわけではないので、よく考えて選びましょう。イベント終了時まで開封されなかった10個のプレゼントはベビードラゴンによって運ばれ、寒い夜にキングの足元を温めるために使われるかもしれません。

プレゼントを受け取れるのは、投票に参加した方のみとなりますので、ご注意ください。

プレゼントの中身本来はサプライズのはずですが、せっかちなユニットたちが公式SNSでヒントをこっそり公開しているようです。

ゲームモードとチャレンジ

ヒーロードラフト：3月2日～3月9日

激熱の定番ドラフトモード！デッキをドラフトし、新登場のヒーローたちを解き放ちましょう。