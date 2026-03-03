Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
2026年3月3日
Blog – Clash Royale

新シーズン：クラロワ10周年

クラッシュ・ロワイヤル10周年を記念して、壮大なイベントやクラウンチェイス、白熱のチャレンジに加え、キング自らバトルに飛び込みたくなるほどの豪華報酬をアリーナに詰め込みました！

10周年記念シーズンの内容をチェックしましょう！

  • 新ヒーロー：ローリングバーバリアン＆マジックアーチャー

  • アルバムイベント

  • コミュニティイベント

  • ゲームモード＆チャレンジ

  • グローバル大会「レトロチャレンジ」

  • クラウンチェイス

  • クラン航海

  • その他の変更点

さあ、タルを転がしていきましょう！

新ヒーロー

ヒーローローリングバーバリアン

**スキル：**イケイケリロール

ロックンロールの時間だ！

派手な演出は不要。好きなことを全力でやるだけ。ヒーローローリングバーバリアンが予備のタルを手に入れ、もう一度レーンを一掃できるようになりました。さらに、ヒットポイントも一部も回復します。

ヒーローマジックアーチャー

**スキル：**三つ巴の脅威

狙うなら1発？いや、3発でしょう！

ヒーローマジックアーチャーはボスアサシンとの特訓を終え、しっかり成果を上げたようです！極めた欺きの妙技で、後方へダッシュしながらおとりを残して敵を惑わせます。次の一撃では、1本でも2本でもなく、3本の矢を同時に放ち、複数の敵を一気に貫通！

今後開催されるアルバムイベントをクリアして、無料でアンロックしましょう。

アルバムイベント

見た目も華やかな「アルバムイベント」が新登場！キングレベル8から参加可能です。

10周年記念シーズンでは、ピースを集めて過去10年間の名シーンを描いた9つのパネルを完成させましょう。各パネルには特別な報酬が容易されてます。

ピースにはさまざまな種類とレア度があり、特定のパネル専用のものや、入手困難なものも存在します。ピースのレア度は、ノーマル、レア、スーパーレア、ウルトラレアの4種類です。

ピースはデイリーバトル報酬（1日最大4個）、イベント、ショップで入手できます。

すでに持っているピースを引いてしまうのが心配ですか？ご心配なく！重複ピースに変換されます！重複ピースを5個集めると、まだ持っていないピースを確定で入手できるスペシャルピース1個と交換できます。

レア度が高いほど多くの重複ピースを獲得でき、コレクション完成がよりスムーズになります。

ピース重複ピース
ノーマル2
レア3
スーパーレア4
ウルトラレア5

各パネルを完成させると、ロイヤルホグの限界突破シャード3個、星5のラッキー宝箱、星5の限界突破ボックスなどの豪華報酬が手に入ります。10周年アルバムをすべて完成させると、最終報酬としてヒーローマジックアーチャーに加え、スタンプとタワースキンを獲得できます！

なお、アルバムイベント完了後に集めたピースは、ボーナス報酬に変換されます。

コミュニティイベント「10周年パーティー」

以前投票してもらった20体のユニットを覚えていますか？10周年を記念して、開封するプレゼントを決めてあげましょう！

  • 投票開始：3月1日

  • プレゼント開封：3月2日～3月11日

20個のプレゼントの中から、毎日1つに投票することができます。選ばれたプレゼントは翌日開封できます。コミュニティ全体での投票となりますので、投票先にかかわらず、投票者は全員同じプレゼントを受け取ります。

投票チャンスは10回！プレゼントも10個です！ただし、すべてのユニットのプレゼントが開封されるわけではないので、よく考えて選びましょう。イベント終了時まで開封されなかった10個のプレゼントはベビードラゴンによって運ばれ、寒い夜にキングの足元を温めるために使われるかもしれません。

プレゼントを受け取れるのは、投票に参加した方のみとなりますので、ご注意ください。

プレゼントの中身本来はサプライズのはずですが、せっかちなユニットたちが公式SNSでヒントをこっそり公開しているようです。

ゲームモードとチャレンジ

ヒーロードラフト：3月2日～3月9日

激熱の定番ドラフトモード！デッキをドラフトし、新登場のヒーローたちを解き放ちましょう。

  • チャレンジ：3月6日～3月9日

  • 報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）+ スタンプ

もしかすると… まだ何かあるかも？

グローバル大会

レトロ・ロワイヤル大会：3月27日～4月1日

そう、あの大会が帰ってきます！今シーズンはグローバル大会が復活！10周年を記念し、特別仕様で開催されます。今回のテーマはレトロです！

この大会では、レベル11に統一されたリリース初期の80枚のカードのみが使用可能となります。チャンピオンなし。限界突破なし。ヒーローなし。純粋な、昔ながらのクラロワを楽しめます。

勝利するたびに豪華な報酬が獲得可能です。12勝到達後は、ランキング上位を目指す戦いが始まります！

クラウンチェイス

記念シーズンにふさわしい報酬が盛りだくさん！豪華報酬が満載のクラウンチェイスが多数開催されます。報酬の内容は以下のとおりです。

  • ピース

  • 魔法のラッキー宝箱

  • 記念ラッキー宝箱

  • カスタマイズアイテム

  • 他にも盛りだくさん！

クラン航海

クランメンバーを集めて、今シーズンは王国の海へと出航！

協力して航海を進め、限定報酬をアンロックしましょう。_石頭_のスタンプもゲットできます。

まだクランに所属していないなら、今すぐ参加しましょう！どのクランに入るか迷っている場合は、公式Discordで一緒に航海する仲間を探してみてください。

その他の変更点

今シーズンの主な変更点を簡単にまとめました。

  • 3月2日

    • ヒーローのかけらはすべて無料パスに統合され、合計75個獲得可能になりました！

    • クラロワパスにさらなるオプションが追加！

  • 3月中旬

    • ヒーローが選択可能に。ランダム要素や重複入手はナシ！

    • ヒーローコイン（旧：ヒーローのかけら）

    • 無料ヒーローをアンロック

    • デッキスロットの刷新：限界突破1個、ヒーロー1個、ワイルド1個

変更点について詳しくは、type: entry-hyperlink id: FpK0V6QvmXCLS7yjLJM3Tをご確認ください！

新イベントや機能に関するフィードバックは、開発の大きな参考となります。ぜひ公式Redditでゲームの感想をご共有ください！

それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム