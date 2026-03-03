新シーズン：クラロワ10周年
クラッシュ・ロワイヤル10周年を記念して、壮大なイベントやクラウンチェイス、白熱のチャレンジに加え、キング自らバトルに飛び込みたくなるほどの豪華報酬をアリーナに詰め込みました！
10周年記念シーズンの内容をチェックしましょう！
新ヒーロー：ローリングバーバリアン＆マジックアーチャー
アルバムイベント
コミュニティイベント
ゲームモード＆チャレンジ
グローバル大会「レトロチャレンジ」
クラウンチェイス
クラン航海
その他の変更点
さあ、タルを転がしていきましょう！
新ヒーロー
ヒーローローリングバーバリアン
**スキル：**イケイケリロール
ロックンロールの時間だ！
派手な演出は不要。好きなことを全力でやるだけ。ヒーローローリングバーバリアンが予備のタルを手に入れ、もう一度レーンを一掃できるようになりました。さらに、ヒットポイントも一部も回復します。
ヒーローマジックアーチャー
**スキル：**三つ巴の脅威
狙うなら1発？いや、3発でしょう！
ヒーローマジックアーチャーはボスアサシンとの特訓を終え、しっかり成果を上げたようです！極めた欺きの妙技で、後方へダッシュしながらおとりを残して敵を惑わせます。次の一撃では、1本でも2本でもなく、3本の矢を同時に放ち、複数の敵を一気に貫通！
今後開催されるアルバムイベントをクリアして、無料でアンロックしましょう。
アルバムイベント
見た目も華やかな「アルバムイベント」が新登場！キングレベル8から参加可能です。
10周年記念シーズンでは、ピースを集めて過去10年間の名シーンを描いた9つのパネルを完成させましょう。各パネルには特別な報酬が容易されてます。
ピースにはさまざまな種類とレア度があり、特定のパネル専用のものや、入手困難なものも存在します。ピースのレア度は、ノーマル、レア、スーパーレア、ウルトラレアの4種類です。
ピースはデイリーバトル報酬（1日最大4個）、イベント、ショップで入手できます。
すでに持っているピースを引いてしまうのが心配ですか？ご心配なく！重複ピースに変換されます！重複ピースを5個集めると、まだ持っていないピースを確定で入手できるスペシャルピース1個と交換できます。
レア度が高いほど多くの重複ピースを獲得でき、コレクション完成がよりスムーズになります。
|ピース
|重複ピース
|ノーマル
|2
|レア
|3
|スーパーレア
|4
|ウルトラレア
|5
各パネルを完成させると、ロイヤルホグの限界突破シャード3個、星5のラッキー宝箱、星5の限界突破ボックスなどの豪華報酬が手に入ります。10周年アルバムをすべて完成させると、最終報酬としてヒーローマジックアーチャーに加え、スタンプとタワースキンを獲得できます！
なお、アルバムイベント完了後に集めたピースは、ボーナス報酬に変換されます。
コミュニティイベント「10周年パーティー」
以前投票してもらった20体のユニットを覚えていますか？10周年を記念して、開封するプレゼントを決めてあげましょう！
投票開始：3月1日
プレゼント開封：3月2日～3月11日
20個のプレゼントの中から、毎日1つに投票することができます。選ばれたプレゼントは翌日開封できます。コミュニティ全体での投票となりますので、投票先にかかわらず、投票者は全員同じプレゼントを受け取ります。
投票チャンスは10回！プレゼントも10個です！ただし、すべてのユニットのプレゼントが開封されるわけではないので、よく考えて選びましょう。イベント終了時まで開封されなかった10個のプレゼントはベビードラゴンによって運ばれ、寒い夜にキングの足元を温めるために使われるかもしれません。
プレゼントを受け取れるのは、投票に参加した方のみとなりますので、ご注意ください。
プレゼントの中身本来はサプライズのはずですが、せっかちなユニットたちが公式SNSでヒントをこっそり公開しているようです。
ゲームモードとチャレンジ
ヒーロードラフト：3月2日～3月9日
激熱の定番ドラフトモード！デッキをドラフトし、新登場のヒーローたちを解き放ちましょう。
チャレンジ：3月6日～3月9日
報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）+ スタンプ
もしかすると… まだ何かあるかも？
グローバル大会
レトロ・ロワイヤル大会：3月27日～4月1日
そう、あの大会が帰ってきます！今シーズンはグローバル大会が復活！10周年を記念し、特別仕様で開催されます。今回のテーマはレトロです！
この大会では、レベル11に統一されたリリース初期の80枚のカードのみが使用可能となります。チャンピオンなし。限界突破なし。ヒーローなし。純粋な、昔ながらのクラロワを楽しめます。
勝利するたびに豪華な報酬が獲得可能です。12勝到達後は、ランキング上位を目指す戦いが始まります！
クラウンチェイス
記念シーズンにふさわしい報酬が盛りだくさん！豪華報酬が満載のクラウンチェイスが多数開催されます。報酬の内容は以下のとおりです。
ピース
魔法のラッキー宝箱
記念ラッキー宝箱
カスタマイズアイテム
他にも盛りだくさん！
クラン航海
クランメンバーを集めて、今シーズンは王国の海へと出航！
協力して航海を進め、限定報酬をアンロックしましょう。_石頭_のスタンプもゲットできます。
まだクランに所属していないなら、今すぐ参加しましょう！どのクランに入るか迷っている場合は、公式Discordで一緒に航海する仲間を探してみてください。
その他の変更点
今シーズンの主な変更点を簡単にまとめました。
3月2日
ヒーローのかけらはすべて無料パスに統合され、合計75個獲得可能になりました！
クラロワパスにさらなるオプションが追加！
3月中旬
ヒーローが選択可能に。ランダム要素や重複入手はナシ！
ヒーローコイン（旧：ヒーローのかけら）
無料ヒーローをアンロック
デッキスロットの刷新：限界突破1個、ヒーロー1個、ワイルド1個
変更点について詳しくは、type: entry-hyperlink id: FpK0V6QvmXCLS7yjLJM3Tをご確認ください！
新イベントや機能に関するフィードバックは、開発の大きな参考となります。ぜひ公式Redditでゲームの感想をご共有ください！
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム