もう何を見ても驚かない… そう思っていませんでしたか？甘い甘い！スケルトンが最も近い目標にめがけてダイブし、着地ダメージを与えます。その後、スケルトンは地上ユニットとして戦闘を続行します。

空気力学の力は偉大ですね。

限界突破ガーゴイルの群れに加え、ヒーローエアバルーンは、クラロワパスの選択報酬として即アンロックできるほか、リリース初日からヒーローショップでヒーローコイン200枚を使い、購入することも可能です！

コミュニティイベント

バルーンレース：4月20日～27日

空高く舞い上がれ！コミュニティで協力し、ブルーバルーンをゴールに導きましょう。レッドバルーンより先にゴールさせてください。

バトルで勝利を重ねれば、バルーンの進行が加速します！さらに、チームを応援すればボーナスポイントも獲得可能です。

イベントや報酬に関する詳細は後日公開されます。どうぞお楽しみに！

ゲームモードとチャレンジ

ヒーロードラフトモード：4月6日～13日

激熱の定番ドラフトモード！デッキをドラフトして、新登場のヒーローエアバルーンを解き放ちましょう！

水没アリーナドラフト：4月27日～5月4日

アリーナが水浸しでもバトルは続きます！呪文や空中ユニットをドラフトして敵を叩き落してやりましょう。