新シーズン：バルーンフェスタ！
今シーズンは大空へと飛び立ちましょう！本記事を読み、新シーズンの全詳細をご確認ください。
新限界突破カード：ガーゴイルの群れ
新ヒーロー：エアバルーン
コミュニティイベント：バルーンレース！
ゲームモード＆チャレンジ
トリプルドラフトリーグ
グローバル大会
フェスマーケット
クラウンチェイス
クラン航海
新限界突破＆ヒーロー
限界突破ガーゴイルの群れ
「透明化」の力を得た空飛ぶ悪ガキ集団… まさに鬼に金棒！？
ガーゴイルの群れが、数に頼るだけの戦術から進化して大幅にパワーアップ！ダメージを受けた後、ガーゴイルの群れが数秒間にわたり透明化し、無敵になります。しかし、力には必ず代償が伴うものです。透明化すると、攻撃速度と移動速度が低下してしまいます。
限界突破ガーゴイルの群れは、シーズン開始時からクラロワパスの選択報酬として使用可能になります。また、ワイルドシャード6個でアンロックすることも可能です。
ヒーローエアバルーン
**スキル：**頭蓋ダイビング
降っているのは雨… いや、これは骨？
もう何を見ても驚かない… そう思っていませんでしたか？甘い甘い！スケルトンが最も近い目標にめがけてダイブし、着地ダメージを与えます。その後、スケルトンは地上ユニットとして戦闘を続行します。
空気力学の力は偉大ですね。
限界突破ガーゴイルの群れに加え、ヒーローエアバルーンは、クラロワパスの選択報酬として即アンロックできるほか、リリース初日からヒーローショップでヒーローコイン200枚を使い、購入することも可能です！
コミュニティイベント
バルーンレース：4月20日～27日
空高く舞い上がれ！コミュニティで協力し、ブルーバルーンをゴールに導きましょう。レッドバルーンより先にゴールさせてください。
バトルで勝利を重ねれば、バルーンの進行が加速します！さらに、チームを応援すればボーナスポイントも獲得可能です。
イベントや報酬に関する詳細は後日公開されます。どうぞお楽しみに！
ゲームモードとチャレンジ
ヒーロードラフトモード：4月6日～13日
激熱の定番ドラフトモード！デッキをドラフトして、新登場のヒーローエアバルーンを解き放ちましょう！
水没アリーナドラフト：4月27日～5月4日
アリーナが水浸しでもバトルは続きます！呪文や空中ユニットをドラフトして敵を叩き落してやりましょう。
**チャレンジ：**5月1日～4日
報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）+ スタンプ
プロフェッショナルリーグ
トリプルドラフトリーグ：4月17日～26日
トリプルドラフトが復活！今回は報酬とグローバルランキングが追加されています！
3枚1組のカードセットの中から1枚ずつ選んでデッキを作りましょう。対戦相手のセットも確認できるため、戦略的に選択して相手を出し抜きましょう。マッチの前から戦いは始まっているのです。
15勝を達成すればリーグバッジを獲得できます。さらに、ランキング上位10000位のプレイヤーには「トリプルドラフトリーグランキングホルダー」バッジが配布されます！
グローバル大会
ロイヤル大会：4月8日～13日
このグローバル大会のマッチには制限や調整がありません。つまり、すべてのカードや限界突破、ヒーローが使用可能です。ただし、レベルは11が上限となります。
バトルに勝利して報酬を獲得しましょう。ただし、本当の試練が始まるのは12勝の達成後です。ランキングを駆け上がり、自身が最強のキングであることを証明しましょう。
また、「ロイヤル大会」バッジを獲得できるほか、上位10000位のプレイヤーには「ランキングホルダー」バッジが配布されます！
フェスマーケット
今シーズン、アリーナに新マーケットが開店します！
超豪華なアイテムが盛りだくさん！資源やカード、ラッキー宝箱、カスタマイズアイテムなどから、お目当ての報酬を選びましょう。
フェスチケットは期間限定の通貨で、イベントやショップ、プレゼントキャンペーンで獲得できます。賢く使いましょう！
本イベントは「フェス」の名に違わず、他にもたくさんの目玉要素が用意されています。フェスチケットを使用してフェスマーケットを進めれば、新たな報酬グレードがアンロックされます。内容はページが進むにつれて充実していくので、目当ての賞品を手に入れられるよう、計画的に進路を選びましょう。
フェスマーケットの最終ページでは、究極の報酬として「魔法のラッキー宝箱（5つ星）」がアンロックされます。この報酬のアンロックは、シーズンを通して目指すことが可能です。早速取りかかりましょう！
クラウンチェイスイベント
今シーズンは「クラウンチェイス」が数回開催されます。以下の報酬も獲得できますよ！
限界突破ボックス
フェスチケット
魔法のラッキー宝箱
カスタマイズアイテム
他にも盛りだくさん！
クラン航海
今シーズン、クラロワ海で2つの壮大な船旅が繰り広げられます！クランに参加していない方は、今のうちに参加しましょう！クラン選びに迷ったら、公式Discordサーバーで自分にぴったりなクランを見つけましょう！
新イベントや機能に関するフィードバックは、開発の大きな参考となります。ぜひ公式Redditでゲームの感想をご共有ください！
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム