新シーズン：ヒーローホリデー
本記事を読み、新シーズンの詳細をすべて確認しましょう。
新ヒーロー：ミニP.E.K.K.A、マスケット銃士、ジャイアント、ナイト
クリスマス特別イベント：クラッシュマスの12日間
ゲームモード＆チャレンジ
クラウンチェイスイベント
協力リーグ
クラン航海
新ヒーロー
ヒーローミニP.E.K.K.A
クッキングタイム！
ヒーローミニP.E.K.K.Aはパンケーキを食べて自分のレベルを上げ、敵をあっという間に料理します。スキルを温存するほどパンケーキが増えてレベルも上がりますが、待ちすぎるのは禁物です。ストックできるパンケーキは最大5枚、レベルアップも最大5段階までとなっています。
ヒーローマスケット銃士
マスケット砲台にご用心！
ヒーローマスケット銃士は、1人で2人分の働きを見せてくれるでしょう！目の前に自慢の自動砲台を設置して、敵に範囲ダメージを与えながら戦います。
ヒーロージャイアント
新星クォーターバック！
ヒーロージャイアントの腕力は怪物級です。スキルを発動すると、ヒットポイントが最も高い敵ユニットをアリーナの逆サイドまで投げ飛ばし、落下時にダメージとスタン効果を与えます。
ヒーローナイト
寄ってらっしゃい、見てらっしゃい！
このヒーローのヒゲと比べたら、どんな立派なヒゲも見劣りしてしまいます。ヒーローナイトは魅惑の口ヒゲで敵の視線と攻撃を引き付け、ピカピカの新しい盾でしっかり身を守ります。
ゲームモードとチャレンジ
ベテランリメイク：12月1日～8日
古参の人気ユニットたちが3つの形態でバトル！
チャレンジ：12月5日～8日
報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）+ スタンプ
ホギークリスマス：12月8日～15日
サンタホグライダーが街にやってくる♪楽しいギフトシーズンが到来！お祝いムード満点の報酬をたっぷりゲットしましょう！
チャレンジ：11月12日～15日
報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）+ スタンプ
クラウンチェイスイベント
報酬が物足りない？ご心配なく！まだまだご用意しています！今シーズンは「クラウンチェイス」が数回開催されます。以下の報酬も獲得できますよ！
ヒーローのかけら x200（ヒーロー1体）
オーブンの限界突破シャード x3
ジンジャーブレッドラッキー宝箱
クールなカスタマイズアイテム
他にも盛りだくさん！
クラッシュマスの12日間
開催日：12月14日
クラッシュマスの12日目には、5つ星の魔法のラッキー宝箱がもらえます！
キングは、アリーナで戦ういい子とベッドでゴロゴロばかりしている悪い子をすべて把握しています！究極のクラッシュマスプレゼントを狙って、クラウンをたくさん稼ぎましょう！
協力リーグ
フレンドとタッグを組んでランキングを駆け上がり、プロフェッショナルリーグを目指しましょう！頂点まで登り詰めて最強のコンビであることを証明してください！