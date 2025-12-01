クラウンチェイスイベント

報酬が物足りない？ご心配なく！まだまだご用意しています！今シーズンは「クラウンチェイス」が数回開催されます。以下の報酬も獲得できますよ！

ヒーローのかけら x200（ヒーロー1体）

オーブンの限界突破シャード x3

ジンジャーブレッドラッキー宝箱

クールなカスタマイズアイテム

他にも盛りだくさん！

クラッシュマスの12日間

開催日：12月14日

クラッシュマスの12日目には、5つ星の魔法のラッキー宝箱がもらえます！

キングは、アリーナで戦ういい子とベッドでゴロゴロばかりしている悪い子をすべて把握しています！究極のクラッシュマスプレゼントを狙って、クラウンをたくさん稼ぎましょう！