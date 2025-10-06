新シーズン：ロック＆ルール
本記事を読み、新シーズンの詳細をすべて確認しましょう。
新限界突破：スケルトン部隊＆ロイヤルゴースト
ゲームモードとチャレンジ
クラウンチェイスイベント
クラン航海
新限界突破
スケルトン部隊
長年にわたってラリーの影に隠れていたゲリーが、ついに主役に躍り出ます！
敬礼！ゲリー将軍に忠誠を誓ったスケルトンたちは、主君の元では敵の目に映らない不滅の存在となります。しかし、忠誠心が高すぎるため、将軍が玉砕されると自ら後を追ってしまうのが玉にきずです。
ロイヤルゴースト
「ソウルジャー」が不気味なシーズンを盛り上げます！
ロイヤルゴーストは姿を現すと護衛のソウルジャーを2体召喚し、出現と同時に敵にダメージを与えます。彼らは十分に休むと、主君と同じくその姿を消してしまいます。おばけの従者が嫌いな人なんていませんよね！
**実装：**10月17日
ゲームモードとチャレンジ
限界突破スケルトン部隊ドラフト：10月6日～13日
激熱の定番ドラフトモード！デッキをドラフトして、新登場の限界突破スケルトン部隊を解き放ちましょう！
チャレンジ：10月10日～13日
報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）+ スタンプ
限界突破ロイヤルゴーストドラフト：10月17日～24日
激熱の定番ドラフトモード！デッキをドラフトして、新登場の限界突破ロイヤルゴーストを解き放ちましょう！
チャレンジ：10月17日～20日
報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）+ スタンプ
20勝チャレンジ：10月24日～29日
究極のスキルと戦略が求められるチャレンジが帰ってきます！3敗することなく20勝を達成することができるでしょうか？その自信があるならば、バトルに備えましょう！
報酬は以下の通りです。
小盛ゴールド
ラッキー宝箱
20勝スタンプ
さらに20勝を達成すると、特別な20勝チャレンジバッジ（クラロワリーグ2025）がアンロックされます！
クラウンチェイスイベント
「クラウンをもっと集めたい！」というあなたに朗報です！今シーズンは「クラウンチェイス」が最大5回開催されます。以下の報酬も獲得できますよ！
ネクロマンサーの限界突破シャード 3個
ノーマル強化の指南書 1冊
呪い＆亡霊のラッキー宝箱
クールなカスタマイズアイテム
他にも盛りだくさん！
今シーズンのイベントの詳細は公式SNSでお知らせしますので、お見逃しなく！
クラン航海
クラロワ海で繰り広げられる壮大な2つのレースで、クランメンバーと力を合わせてクラウンや報酬を集めましょう。イベントに参加するには、開始前にクランに所属している必要があるので、ご注意を！公式Discordサーバーで最高のクランを見つけましょう。
新イベントや機能に関するフィードバックは、開発の大きな参考となります。ぜひ公式Redditでゲームの感想をご共有ください！
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム