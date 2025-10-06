Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
2025年10月6日
Blog – Clash Royale

新シーズン：ロック＆ルール

本記事を読み、新シーズンの詳細をすべて確認しましょう。

  • 新限界突破：スケルトン部隊＆ロイヤルゴースト

  • ゲームモードとチャレンジ

  • クラウンチェイスイベント

  • クラン航海

新限界突破

スケルトン部隊

長年にわたってラリーの影に隠れていたゲリーが、ついに主役に躍り出ます！

敬礼！ゲリー将軍に忠誠を誓ったスケルトンたちは、主君の元では敵の目に映らない不滅の存在となります。しかし、忠誠心が高すぎるため、将軍が玉砕されると自ら後を追ってしまうのが玉にきずです。

ロイヤルゴースト

「ソウルジャー」が不気味なシーズンを盛り上げます！

ロイヤルゴーストは姿を現すと護衛のソウルジャーを2体召喚し、出現と同時に敵にダメージを与えます。彼らは十分に休むと、主君と同じくその姿を消してしまいます。おばけの従者が嫌いな人なんていませんよね！

**実装：**10月17日

ゲームモードとチャレンジ

限界突破スケルトン部隊ドラフト：10月6日～13日

激熱の定番ドラフトモード！デッキをドラフトして、新登場の限界突破スケルトン部隊を解き放ちましょう！

  • チャレンジ：10月10日～13日

  • 報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）+ スタンプ

限界突破ロイヤルゴーストドラフト：10月17日～24日

激熱の定番ドラフトモード！デッキをドラフトして、新登場の限界突破ロイヤルゴーストを解き放ちましょう！

  • チャレンジ：10月17日～20日

  • 報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）+ スタンプ

20勝チャレンジ：10月24日～29日

究極のスキルと戦略が求められるチャレンジが帰ってきます！3敗することなく20勝を達成することができるでしょうか？その自信があるならば、バトルに備えましょう！

報酬は以下の通りです。

  • 小盛ゴールド

  • ラッキー宝箱

  • 20勝スタンプ

さらに20勝を達成すると、特別な20勝チャレンジバッジ（クラロワリーグ2025）がアンロックされます！

クラウンチェイスイベント

「クラウンをもっと集めたい！」というあなたに朗報です！今シーズンは「クラウンチェイス」が最大5回開催されます。以下の報酬も獲得できますよ！

  • ネクロマンサーの限界突破シャード 3個

  • ノーマル強化の指南書 1冊

  • 呪い＆亡霊のラッキー宝箱

  • クールなカスタマイズアイテム

  • 他にも盛りだくさん！

今シーズンのイベントの詳細は公式SNSでお知らせしますので、お見逃しなく！

クラン航海

クラロワ海で繰り広げられる壮大な2つのレースで、クランメンバーと力を合わせてクラウンや報酬を集めましょう。イベントに参加するには、開始前にクランに所属している必要があるので、ご注意を！公式Discordサーバーで最高のクランを見つけましょう。

新イベントや機能に関するフィードバックは、開発の大きな参考となります。ぜひ公式Redditでゲームの感想をご共有ください！

それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム