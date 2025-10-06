ロイヤルゴーストは姿を現すと護衛のソウルジャーを2体召喚し、出現と同時に敵にダメージを与えます。彼らは十分に休むと、主君と同じくその姿を消してしまいます。おばけの従者が嫌いな人なんていませんよね！

**実装：**10月17日

ゲームモードとチャレンジ

限界突破スケルトン部隊ドラフト：10月6日～13日

激熱の定番ドラフトモード！デッキをドラフトして、新登場の限界突破スケルトン部隊を解き放ちましょう！