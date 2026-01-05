新シーズン：炎と氷
世界を終わらせるのは炎でも氷でもありません... 新たな2人のヒーローがストップをかけます！本記事を読み、新シーズンの詳細をすべて確認しましょう。
新ヒーロー：ウィザード＆アイスゴーレム
ゲームモード＆チャレンジ
クラウンチェイスイベント
クラン航海
新ヒーロー
ヒーローウィザード
スキル：フレイムフライト
フレイムフライト！
ヒーローウィザードは炎の翼で空へと舞い上がり、灼熱のファイアトルネードで敵に範囲ダメージを与えます。
ヒーローアイスゴーレム
スキル：猛吹雪
吹雪は凍てつく嵐？それともひんやりスイーツ？
ヒーローアイスゴーレムは風の衝撃波を連続で放って周囲の敵をスローダウン＆凍結させ、数秒で骨の芯まで凍り付かせます。
このヒーローは1月19日にリリースされます！
ゲームモードとチャレンジ
ヒーローウィザードドラフト：1月5日～12日
激熱の定番ドラフトモード！デッキをドラフトして、新登場のヒーローウィザードを解き放ちましょう！3敗すると、そこで終了です！
チャレンジ：1月9日～12日
報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）+ スタンプ
猛吹雪：1月19日～26日
アリーナを覆いつくすほどの猛吹雪がすべてのユニットを凍り付かせます！ウォームの呪文を使ってユニットを解凍しましょう！3敗すると、そこで終了です。
チャレンジ：1月23日～26日
報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）+ スタンプ
クラウンチェイスイベント
報酬が物足りない？ご心配なく！まだまだご用意しています！今シーズンは「クラウンチェイス」が数回開催されます。以下の報酬も獲得できますよ！
限界突破ベビードラゴンの限界突破シャード3個
ヒーローボックス
氷炎のラッキー宝箱
クールなカスタマイズアイテム
他にも盛りだくさん！
クラン航海
クランメンバーを結集して、クラロワ海を渡る2つの冒険を楽しみましょう！まだクランに参加していない方は、ぜひ開始前にご参加ください！クラン選びに迷ったら、公式Discordサーバーで自分にぴったりなクランを見つけましょう！
新イベントや機能に関するフィードバックは、開発の大きな参考となります。ぜひ公式Redditでゲームの感想をご共有ください！
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム