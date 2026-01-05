ヒーローアイスゴーレムは風の衝撃波を連続で放って周囲の敵をスローダウン＆凍結させ、数秒で骨の芯まで凍り付かせます。

このヒーローは1月19日にリリースされます！

ゲームモードとチャレンジ

ヒーローウィザードドラフト：1月5日～12日

激熱の定番ドラフトモード！デッキをドラフトして、新登場のヒーローウィザードを解き放ちましょう！3敗すると、そこで終了です！