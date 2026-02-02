Skip to content
Supercell logo
2026年2月2日
Blog – Clash Royale

新シーズン：真夜中のイタズラ

イタズラとミステリーに満ちた1カ月が始まります！本記事を読み、新シーズンの詳細をすべて確認しましょう。

  • 新ヒーロー：ヒーローゴブリン＆ヒーローメガガーゴイル

  • ゲームモード＆チャレンジ

  • クラウンチェイスイベント

  • クラン航海

新ヒーロー

ヒーローゴブリン

**スキル：**援軍バナー

ゴブリン大行進！

最後のゴブリンが倒れると旗が立ち、その後スキルを発動すると援軍が招集されます。ただし、バナーは一定時間が経過すると消滅するため、早めにスキルを使いましょう！

ヒーローメガガーゴイル

**スキル：**アサルトワープ

あっという間に消えた！？

アリーナ内で最大HPが最も低い敵のもとに瞬時にワープします！ワープに距離の制限はありません。

ヒーローメガガーゴイルは、2月13日からショップで先行入手可能となり、2週間後の3月2日から通常の召喚対象になります。

ゲームモードとチャレンジ

ヒーローゴブリンドラフト：2月2日～2月9日

激熱の定番ドラフトモード！デッキをドラフトして、新登場のヒーローゴブリンを解き放ちましょう！3敗すると、そこで終了です！

  • チャレンジ：2月6日～2月9日

  • 報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）+ スタンプ

4カードフィーバー：2月16日～2月23日

カードは4枚のみ。加速するエリクサー。カオス全開。戦略を練り、混沌を生き延びましょう。3敗すると、そこで終了です！

  • チャレンジ：2月20日～2月23日

報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）+ スタンプ

ゲームモード

クラロワダッシュリーグ

開催期間は2月6日～2月16日！スケルトン部隊からメガナイトまで、あらゆるユニットをゴールゾーンまで運んで勝利をつかみましょう！カードのレベル上限は11です。

バトルに勝利してクラロワダッシュ バッジを獲得し、ランキングを駆け上がりましょう。10,000位以内に入るとバッジがレベルアップし、実力をアピールできます！

クラウンチェイスイベント

今シーズンのクラウンチェイスでは、以下の豪華報酬を獲得できます。

  • スケルトン部隊の限界突破シャード x3

  • ヒーローボックス

  • 魔法のラッキー宝箱

  • シーズン限定カスタマイズアイテム

  • 他にも盛りだくさん！

クラン航海

メンバーを集め、クラン一丸となって大海原へ！クランに参加していない方は、今のうちに参加しましょう！クラン選びに迷ったら、公式Discordサーバーで自分にぴったりなクランを見つけましょう！

新イベントや機能に関するフィードバックは、開発の大きな参考となります。ぜひ公式Redditでゲームの感想をご共有ください！

TVロワイヤルをご覧になった方ならご存知のとおり、グローバル大会が3月に帰ってきます！詳細については続報をお待ちください！

それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム