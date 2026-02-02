アリーナ内で最大HPが最も低い敵のもとに瞬時にワープします！ワープに距離の制限はありません。

ヒーローメガガーゴイルは、2月13日からショップで先行入手可能となり、2週間後の3月2日から通常の召喚対象になります。

ゲームモードとチャレンジ

ヒーローゴブリンドラフト：2月2日～2月9日

激熱の定番ドラフトモード！デッキをドラフトして、新登場のヒーローゴブリンを解き放ちましょう！3敗すると、そこで終了です！