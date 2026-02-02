新シーズン：真夜中のイタズラ
イタズラとミステリーに満ちた1カ月が始まります！本記事を読み、新シーズンの詳細をすべて確認しましょう。
新ヒーロー：ヒーローゴブリン＆ヒーローメガガーゴイル
ゲームモード＆チャレンジ
クラウンチェイスイベント
クラン航海
新ヒーロー
ヒーローゴブリン
**スキル：**援軍バナー
ゴブリン大行進！
最後のゴブリンが倒れると旗が立ち、その後スキルを発動すると援軍が招集されます。ただし、バナーは一定時間が経過すると消滅するため、早めにスキルを使いましょう！
ヒーローメガガーゴイル
**スキル：**アサルトワープ
あっという間に消えた！？
アリーナ内で最大HPが最も低い敵のもとに瞬時にワープします！ワープに距離の制限はありません。
ヒーローメガガーゴイルは、2月13日からショップで先行入手可能となり、2週間後の3月2日から通常の召喚対象になります。
ゲームモードとチャレンジ
ヒーローゴブリンドラフト：2月2日～2月9日
激熱の定番ドラフトモード！デッキをドラフトして、新登場のヒーローゴブリンを解き放ちましょう！3敗すると、そこで終了です！
チャレンジ：2月6日～2月9日
報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）+ スタンプ
4カードフィーバー：2月16日～2月23日
カードは4枚のみ。加速するエリクサー。カオス全開。戦略を練り、混沌を生き延びましょう。3敗すると、そこで終了です！
チャレンジ：2月20日～2月23日
報酬：バトルバナー（フレーム＆デコレーション）+ スタンプ
ゲームモード
クラロワダッシュリーグ
開催期間は2月6日～2月16日！スケルトン部隊からメガナイトまで、あらゆるユニットをゴールゾーンまで運んで勝利をつかみましょう！カードのレベル上限は11です。
バトルに勝利してクラロワダッシュ バッジを獲得し、ランキングを駆け上がりましょう。10,000位以内に入るとバッジがレベルアップし、実力をアピールできます！
クラウンチェイスイベント
今シーズンのクラウンチェイスでは、以下の豪華報酬を獲得できます。
スケルトン部隊の限界突破シャード x3
ヒーローボックス
魔法のラッキー宝箱
シーズン限定カスタマイズアイテム
他にも盛りだくさん！
クラン航海
メンバーを集め、クラン一丸となって大海原へ！クランに参加していない方は、今のうちに参加しましょう！クラン選びに迷ったら、公式Discordサーバーで自分にぴったりなクランを見つけましょう！
新イベントや機能に関するフィードバックは、開発の大きな参考となります。ぜひ公式Redditでゲームの感想をご共有ください！
TVロワイヤルをご覧になった方ならご存知のとおり、グローバル大会が3月に帰ってきます！詳細については続報をお待ちください！
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム