ヒーローバルキリーが登場します！ヒーロースキルを使用すると竜巻のごとく敵へ近づき、回転して攻撃します。ただし、回転中も敵からのダメージを受けますのでご注意を！

ヒーローバルキリーはクラロワパスのアップグレードや、シーズン開始時にヒーローコインでのアンロックで入手可能です。