新シーズン：K.H.A.O.S
ヴァイキング、クマ、そして山盛りのC.H.A.O.S... 今シーズンには一体何が待っているのでしょう？今シーズンの内容をまとめてご紹介します！
新ヒーロー：バルキリー＆バーサーカー
新限界突破：エリートバーバリアン
ゲームモード＆チャレンジ
プロフェッショナルリーグ
グローバル大会
Kenのショップ
新ヒーロー
ヒーローバルキリー
**スキル：**竜巻斬り
ゴールドナイト仕込みの大胆なダッシュ戦法！
ヒーローバルキリーが登場します！ヒーロースキルを使用すると竜巻のごとく敵へ近づき、回転して攻撃します。ただし、回転中も敵からのダメージを受けますのでご注意を！
ヒーローバルキリーはクラロワパスのアップグレードや、シーズン開始時にヒーローコインでのアンロックで入手可能です。
ヒーローバーサーカー
**スキル：**サベッジサバイバル
内なる獣を解放！
クマった問題児には、近づかないようにしましょう。ヒーローバーサーカーのスキルをタップして凶暴状態にすると、ヒーローバーサーカーの攻撃速度が上昇し、数秒間無敵になります。
KenのC.H.A.O.Sドラフトリーグで、ヒーローバーサーカーのアンロックイベント**「獣を解き放て」**が始まります！
新限界突破カード
限界突破エリートバーバリアン
レイジの力を思い知らせましょう！
限界突破エリートバーバリアンは、数秒間に一度遠くの敵に向かってレイジ付きの槍を投げ付け、味方にレイジ効果を付与する道を作り出します。
限界突破エリートバーバリアンは、Kenのショップで無料で入手できる... かもしれません。
ゲームモード
C.H.A.O.S全種
毎週、新たなC.H.A.O.Sが登場！お馴染みの人気モードが、一風変わった姿で今シーズンを盛り上げます。
**C.H.A.O.Sトリプルドラフト：**8月17日～9月7日
**C.H.A.O.Sスーパーレアオンリー：**8月17日～24日
**C.H.A.O.Sサドンデス：**8月24日～31日
**C.H.A.O.S無限エリクサー：**8月31日～9月7日
また、C.H.A.O.Sドラフト大会を自分でカスタマイズして主催することもできます！
そして、さらなるC.H.A.O.Sをお求めの方に朗報です！
プロフェッショナルリーグ
KenのC.H.A.O.Sドラフトリーグ：8月3日～17日
さらなるC.H.A.O.Sを、あなたは乗りこなせるでしょうか？クリエイター仕様の人気ゲームモードをプレイして確かめましょう！
15勝達成で、リーグバッジを獲得できます！
グローバル大会
KenのC.H.A.O.Sメガドラフト：8月24日～29日
腕に自信のある方は、混沌のKenコラボレーションに参加して自分の腕を披露し、Kenをあっと驚かせましょう！
最高のプレイヤーであることを証明すれば、限定バッジと名誉が手に入ります。上位10000人のプレイヤーには、ランキング到達バッジも授与されます。
Kenのショップ
ゲームモードやKenのハンサムな顔のほかにも、見どころはまだまだあります... K.H.A.O.SトークンとKenのショップが登場！
K.H.A.O.Sトークンは、イベントやショップ、プレゼント企画などで獲得できる期間限定の通貨です。
Kenのショップがバグってる？いえいえ、すべて想定通りに動いています。
マージタクティクス シーズン11は9月1日からスタートします。最新情報は公式SNSでお知らせしますので、お見逃しなく！
新イベントや機能に関するフィードバックは、開発の大きな参考となります。ぜひ公式Redditでゲームの感想をご共有ください！
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム