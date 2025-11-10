今後は、足りないカードを求めてデイリー報酬を地道に集める必要はなく、エメラルドで必要なものだけを購入できます！

すでにお気付きかもしれませんが、変更前の混乱を避けるため、今月よりランク戦とトロフィー目標の報酬からエリートワイルドカードを削除しています。

これは、よりシンプルで透明性の高い仕様へ移行するための大きな一歩となります。今後、ゲームの進行が常に意味を持ち、カードの使用結果が反映されるように感じられるでしょう。

原点回帰

エリートワイルドカードの廃止以外にも、似た仕様を持つアイテムを一部削除し、ゲーム進行の根幹を簡素化します。

多くのプレイヤーが、魔法の本を使用するタイミングを逃し、溜め込んでしまうというジレンマに陥っていました。また、魔法の本の価値もレベルによって異なっていたことも否めません。低レベルのカードに使用しても大きな効果が感じられず、プレイヤーが使用を控える原因になっていました。この結果は、開発チームの想定から乖離したものです。プレイヤーはカードのコレクションシステムを楽しむよりも、所持アイテムの管理に労力を注ぐ形となっていたのです。

アップデート後、未使用の魔法の本（ノーマル～ウルトラレア）は相応の数のワイルドカードに、魔法のコインはゴールドに変換されます。強化の秘伝書はエメラルドに変換され、上述したエメラルドの新資源バランスの一環として使用できるようになります。そして進行をさらにスムーズにするため、ゲーム内で獲得可能なランダムカードの枚数を増加させます。

変換レートはすべてキングタワーレベルに基づき、刷新（減少）後のカードおよびゴールドの必要枚数（本記事で解説）と同等の比率に対応します。これは、「キングタワーレベル＋1」とほぼ同じ変換レートとなります。例えば、キングタワーレベルが10の場合、カードをレベル10から11へ完全にアップグレードするのに必要なワイルドカードが手に入ります。キングタワーレベルが6に満たないプレイヤーには、最低変換レートが設定されます。これにより、獲得可能なワイルドカードの最小枚数が、カードをレベル7にアップグレードするのに必要な枚数と同等になります。

以下で変換レートをご確認ください。