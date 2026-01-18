1月19日からシーズン終了までの間に、以下のテーマイベントを通して氷炎のラッキー宝箱が15個登場します。

アイスインフェルノ

ヒーローの道

クラン航海

一部はプレゼント企画で配布されるほか、ショップでエメラルドを使って購入できることもあります。

氷炎のラッキー宝箱は試験導入中のため、今シーズンは一部のプレイヤーのみが入手可能です。シーズンラッキー宝箱の対象外となったプレイヤーには、代わりに魔法のラッキー宝箱が提供されます。ただし、シーズン終盤には対象外のプレイヤーも氷炎のラッキー宝箱が獲得可能になるので、お見逃しなく！

また、試験導入の都合上、今シーズンは宝箱オープンイベントを実施しません。

氷炎のラッキー宝箱の詳細は、type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwhをご覧ください。

それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム