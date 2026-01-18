2026年1月18日
氷炎のラッキー宝箱！
すべてを焼き焦がす熱風と荒れ狂う猛吹雪が衝突し、新たな宝箱が誕生！
氷炎のラッキー宝箱からは炎と氷を扱った報酬が手に入り、トロフィー目標を進めると報酬内容が豪華になります。アリーナ9までは低レア度のカードが中心ですが、アリーナ10に到達すると炎と氷が完全に結合し、全レア度のカードとシーズンのカスタマイズアイテムが報酬に追加されます。
宝箱からはウィザードの限界突破シャード1個または6個に加え、以下のカードを入手できるチャンスがあります。
|ノーマル
|レア
|スーパーレア
|ウルトラレア
|チャンピオン
|アーチャー
|ファイアボール
|ベビードラゴン
|アイスウィザード
|アーチャークイーン
|ロケット砲士
|オーブン
|エアバルーン
|ラヴァハウンド
|ボスアサシン
|ファイアスピリット
|アイスゴーレム
|60式 ムート
|フェニックス
|リトルプリンス
|アイススピリット
|インフェルノタワー
|フリーズ
|巨大雪玉
|ウィザード
|ウォールブレイカー
カスタマイズアイテムの報酬には、バナーフレーム2個、バナーデコレーション2個、氷の新スタンプ1個が含まれます。
1月19日からシーズン終了までの間に、以下のテーマイベントを通して氷炎のラッキー宝箱が15個登場します。
アイスインフェルノ
ヒーローの道
クラン航海
一部はプレゼント企画で配布されるほか、ショップでエメラルドを使って購入できることもあります。
氷炎のラッキー宝箱は試験導入中のため、今シーズンは一部のプレイヤーのみが入手可能です。シーズンラッキー宝箱の対象外となったプレイヤーには、代わりに魔法のラッキー宝箱が提供されます。ただし、シーズン終盤には対象外のプレイヤーも氷炎のラッキー宝箱が獲得可能になるので、お見逃しなく！
また、試験導入の都合上、今シーズンは宝箱オープンイベントを実施しません。
氷炎のラッキー宝箱の詳細は、をご覧ください。
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム