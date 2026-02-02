他のレベルでは可能だったのに対し、レベル16では、ローリングバーバリアンとエレクトロスピリットの組み合わせでウォールブレイカーを倒せない状況が発生していました。また、ハンターはエアバルーンを倒すのに、2回ではなく3回の攻撃を必要としていました。これらのレベル間の不整合を解消するため、ステータスを微調整しています。

それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム