ヒーローを無料でアンロック

アリーナ5以上のプレイヤーにはアップデート配信後すぐに、ヒーローコイン200枚が配布され、次にアンロックするヒーローを選ぶことができます。ヒーローコイン（旧ヒーローのかけら）は、好きなヒーローのアンロックに使用できます！

すでに200枚近く持っていますか？ご安心ください。今回に限り、ヒーローコインは上限を超えて受け取ることができます！今後、ヒーローコインの上限は200枚となります。必要な枚数が溜まったらすぐに使用しましょう！刷新に伴う補填として無料のヒーローコイン200枚を受け取った後は、上限を超えたヒーローコインは1枚につきエメラルド1個に変換されます。

すでにヒーローをアンロックしている場合でも、このイベントのヒーローコインはアップデート配信後3か月以内であれば受け取れます。新規プレイヤーは、アリーナ5到達時にヒーローコイン200枚を受け取れます。

ヒーローコインはクラロワパスの無料報酬としても獲得でき、シーズンごとに最大75枚入手可能です！

ヒーローの選択

ヒーローは今後、ランダムで召喚されなくなります。代わりに、欲しいヒーローを選択してアンロックできるようになります！

ヒーローコインを200枚集めたら、「魔法アイテム」タブの「ヒーロー」セクションを開きましょう。そこで「アンロック」をタップし、ヒーローコインを使用してアンロックしたいヒーローを選択できます。

新ヒーローがすぐに入手可能に

ヒーローコインを用意しておきましょう！今後は、新ヒーローが登場した時点でアンロック可能になります。ヒーローコインを200枚集めれば、すぐにその新しいカード形態を手に入れることができます！