3月中旬のアップデート
10周年イベントはここまでいかがでしょうか？皆さんに楽しんでいただけていれば、私たちも嬉しいです！ここからは、さらにギアを上げていきますよ！今月初めに、3月中旬のアップデートで大きな変更が入ることをお知らせしました。そして本日3月16日、ついにその変更がクラッシュ・ロワイヤルに実装されます。
今回のアップデート内容はこちらです！
ヒーローの新アンロックシステム
ヒーローを無料でアンロック
ヒーローの選択
新ヒーローがすぐに入手可能に
デッキスロットの刷新：限界突破1枠、ヒーロー1枠、ワイルド1枠
魔法のラッキー宝箱（5つ星）の変更点
その他の変更点、改善点、バグ修正
詳細は以下をご覧ください！
ヒーローの新アンロックシステム
ヒーローを無料でアンロック
アリーナ5以上のプレイヤーにはアップデート配信後すぐに、ヒーローコイン200枚が配布され、次にアンロックするヒーローを選ぶことができます。ヒーローコイン（旧ヒーローのかけら）は、好きなヒーローのアンロックに使用できます！
すでに200枚近く持っていますか？ご安心ください。今回に限り、ヒーローコインは上限を超えて受け取ることができます！今後、ヒーローコインの上限は200枚となります。必要な枚数が溜まったらすぐに使用しましょう！刷新に伴う補填として無料のヒーローコイン200枚を受け取った後は、上限を超えたヒーローコインは1枚につきエメラルド1個に変換されます。
すでにヒーローをアンロックしている場合でも、このイベントのヒーローコインはアップデート配信後3か月以内であれば受け取れます。新規プレイヤーは、アリーナ5到達時にヒーローコイン200枚を受け取れます。
ヒーローコインはクラロワパスの無料報酬としても獲得でき、シーズンごとに最大75枚入手可能です！
ヒーローの選択
ヒーローは今後、ランダムで召喚されなくなります。代わりに、欲しいヒーローを選択してアンロックできるようになります！
ヒーローコインを200枚集めたら、「魔法アイテム」タブの「ヒーロー」セクションを開きましょう。そこで「アンロック」をタップし、ヒーローコインを使用してアンロックしたいヒーローを選択できます。
新ヒーローがすぐに入手可能に
ヒーローコインを用意しておきましょう！今後は、新ヒーローが登場した時点でアンロック可能になります。ヒーローコインを200枚集めれば、すぐにその新しいカード形態を手に入れることができます！
デッキスロットの刷新
コミュニティから多く寄せられた要望に応え、特別なデッキスロットの最大数を4枠から3枠に減らします。この変更の目的は、複雑さを抑えてゲームの核となる体験を維持しつつ、すべてのプレイヤーが柔軟にデッキを組めるようにすることです。
ランク戦、イベント、チャレンジでは、以下のスロットが使用されます。
**限界突破スロット1枠：**限界突破専用
**ヒーロースロット1枠：**ヒーロー、チャンピオン用
**ワイルドスロット1枠：**限界突破、ヒーロー、チャンピオン用
トロフィー目標では、進行に応じて各スロットがアンロックされます！
**限界突破スロット1枠：**アリーナ3
**ヒーロースロット1枠：**アリーナ5
**ワイルドスロット1枠：**アリーナ10
ワイルドスロットでは、使用するカードの形態を自由に選べます。限界突破形態とヒーロー形態の両方をアンロックしているカードは、ワイルドスロット配置時に形態を切り替えられます。デッキ内のカードを選択し、切り替えボタンをタップするだけです！
魔法のラッキー宝箱（5つ星）の変更点
魔法のラッキー宝箱（5つ星）から獲得できるワイルドカードの数が増加します！
本日より、魔法のラッキー宝箱（5つ星）から獲得できるワイルドカードの枚数は、宝箱レベルに応じて、少なくともフルアップグレード分以上の枚数が保証されます。つまり、レア度や宝箱レベルによっては、最大で従来の3倍のワイルドカードを獲得できるようになります。これらの報酬増加に合わせて、ドロップ率も調整しました。
以下の表では、魔法のラッキー宝箱（5つ星）1個から獲得できる報酬内容を紹介しています。
魔法のラッキー宝箱（5つ星）1個から獲得できるカード枚数の旧仕様と新仕様（宝箱レベル11以上）
|ノーマルワイルドカード（旧）
|ノーマルワイルドカード（新）
|レアワイルドカード（旧）
|レアワイルドカード（新）
|スーパーレアワイルドカード（旧）
|スーパーレアワイルドカード（新）
|ウルトラレアワイルドカード（旧）
|ウルトラレアワイルドカード（新）
|チャンピオンワイルドカード（旧）
|チャンピオンワイルドカード（新）
|宝箱レベル11
|1200
|1200
|240
|300▲
|30
|30
|3
|4▲
|宝箱レベル12
|1400
|1500▲
|280
|400▲
|35
|50▲
|4
|6▲
|3
|3
|宝箱レベル13
|1600
|2500▲
|320
|550▲
|40
|70▲
|4
|9▲
|3
|5▲
|宝箱レベル14
|1800
|3500▲
|360
|750▲
|45
|100▲
|5
|12▲
|4
|8▲
|宝箱レベル15
|2000
|5500▲
|400
|1000▲
|50
|130▲
|6
|14▲
|4
|11▲
|宝箱レベル16
|2500
|7500▲
|465
|1400▲
|60
|180▲
|7
|20▲
|5
|15▲
宝箱レベル11未満のプレイヤーが受け取る魔法のラッキー宝箱（5つ星）については、もともとフルアップグレード分が含まれていたため、獲得できる数に変更はありません。
魔法のラッキー宝箱（5つ星）の報酬ドロップ率の旧仕様と新仕様（宝箱レベル13以上）
|ドロップ率（旧）
|ドロップ率（新）
|ランダムなカード
|59.5％
|57.5％▼
|ノーマルワイルドカード
|8％
|9％▲
|レアワイルドカード
|7.5％
|8％▲
|スーパーレアワイルドカード
|7％
|6.5％▼
|ウルトラレアワイルドカード
|6.5％
|5.5％▼
|チャンピオンワイルドカード
|6.5％
|4％▼
|限界突破シャード6個
|5%
|9.5％▲
上の表は、宝箱レベル13以上の魔法のラッキー宝箱（5つ星）に対応しています。宝箱レベル13未満では、一部のレア度のアイテムが対象外となるため、ドロップ率が異なります。
ラッキー宝箱とそのドロップ率の詳細については、type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwhの記事をご覧ください！
その他の変更点、改善点、バグ修正
変更点および改善点
ソーシャルタブ
クランアイコンをタップすると、自分のクランの情報が表示されるようになりました。
フレンド一覧は、ランク戦をプレイ中のフレンドが優先され、その後はトロフィー数の多い順に自動で並び替えられるようになりました。
クラロワパス
アップグレード済みのパスを所持している場合、パスアイテムをタップするとアイテム名が表示されるようになりました。
アリーナ5未満のプレイヤー向けに、パスのヒーローは今すぐアンロックできても、アリーナ5に到達するまでバトルでは使用できないことを示す警告を追加しました。
パスの最初のグレードに、ヒーロー名が表示されるようになりました。
バグ修正
ユニットとバトル
ヒーローローリングバーバリアンがキングタワーの裏で動けなくなる不具合を修正しました。
矢の雨のステータス画面に、3段階のダメージが正しく反映されるようになりました。
執行人ファルチェとその限界突破形態のダメージ量が同じになりました。
限界突破マスケット銃士がタワーを遠距離から狙撃できなくなりました。
C.H.A.O.Sモード
ダイナマイトゴブリン用のノーマル特別ルールで、撃破時の爆発範囲が拡大したうえ追加ダメージまで発生していた不具合を修正しました。
巨大クロスボウ用のスーパーレア特別ルールの攻撃が、最大射程のターゲットにも命中するよう修正しました。
ソーシャルタブ
受け取れる報酬がある場合、クラン対戦ボタンが金色で表示されるようになりました。
クラン対戦終了後、ソーシャルタブのメイン画面に自動で戻されなくなりました。
クラロワパス
パス情報画面で選択式の報酬にアスタリスクが表示され、プレイヤーの選択や宝箱のアイテムドロップ率に影響を受ける報酬（ヒーローのアンロック、ワイルドシャードなど）であることを確認できるようになりました。
ショップとパス情報画面では、同じ数字とアスタリスクが表示されます。
選択式グレードから報酬を受け取った後は、獲得した正しい報酬がハイライト表示されるようになりました。
選択式グレードでは、選択可能な各アイテムの情報が表示されるようになりました。
未回収の報酬グレードが複数ある状態で下位のグレードをタップしても、パス画面が最も高いアンロック済みグレードまで自動スクロールしなくなりました。
マージタクティクス
複製されたスケルトンドラゴンが、正しいヒットポイントで出現し、正常に攻撃するようになりました。
ネクロマンサーが召喚するスケルトンのヒットポイントとダメージが正しい値になりました。
インフェルノタワーがターゲットを切り替えた際、ダメージが正しくリセットされるようになりました。
巨大クロスボウが再チャージ後に正常に攻撃するようになりました。
ジャンプタイルがラウンド1終了後に消えなくなりました。
「再戦」ボタンをタップした後にパーティー招待を承諾した際、マッチメイキング中に「バトル」ボタンと切り替えUIが表示されなくなりました。
その他
4枚デッキのゲームモードでも、デッキをコピーできるようになりました。
ランク戦の進行状況画面の左側で、フレンドの進行状況を確認できるようになりました。
各種オーディオおよびビジュアル面を改善しました。
今回のアップデートにはマージタクティクスのバランス調整も含まれており、詳細はtype: entry-hyperlink id: 1rXOMGHy8k6rpvekg6BniZでご確認いただけます。
今回は以上です！
ここ数カ月の間に、たくさんのご意見やご感想をお寄せいただきありがとうございました。皆さんのフィードバックやご提案は今後のアップデートを形作る大切な力です。これからもぜひお聞かせください！今回のアップデートを楽しんでいただければ幸いです。皆さんの感想を聞くのが待ちきれません！
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それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム