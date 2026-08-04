ファイアスピリット

アイススピリット

ヒールスピリット

エレクトロスピリット

**ヒットポイント：**230→217（-6％）

単独でクラウンタワーに到達することが不可能になります

アーチャー、アーチャークイーン、ボンバー、マスケット銃士、テスラで一撃で撃破可能になります

アリーナの登場以来、ローリングウッドはランバージャックが大嫌いで、ミニP.E.K.K.Aはパンケーキが大好き。そして、呪文や主軸カードがデッキの要であることは、クラロワというゲームの常識です。つまり、そのカードの使用率が低くなり始める時は、環境での異変を示す明確な兆候なのです。

現在、多くのデッキでサポートカードや呪文がスピリットに置き換えられており、デッキ内の呪文が1種類のみ、あるいはゼロであることも珍しくありません。1エリクサーのスピリットを複数採用することは、ヒーローや限界突破のサイクルの高速化が可能というだけでなく、コスパ的にも非常に優れた選択といえるでしょう。気絶や回復、タゲ取り、集団の殲滅といった多彩な役割を果たすほか、クラウンタワーの体力を少しずつ削りつつ、デッキを循環させて本命のカードにつなげることが可能です。多くの場合、スピリットは配置するだけで、エリクサー交換において確実なリターンを得られるわけです。この「出し得」的な性能により、リスクを一切負わずにプレッシャーを与え続けるプレイスタイルが確立されており、多くのプレイヤーの悩みの種となっています。

これを踏まえれば、2026年における各スピリットの総合使用率が、トップ200帯では「53％」、ランク戦では「31％」であることに驚きはありません。ヒットポイントの調整により、スピリットの使用時には状況を見定める必要が出てくるでしょう。スピリットが持つタワーへの脅威を取り除き、タゲ取りやデッキ回し、行動妨害に特化させることで、出すタイミングがより重要になります。今後数カ月にわたり、競技シーンとトロフィー目標の両方で使用率と勝率を注視するとともに、サポートユニットや呪文を削ってスピリットを採用する傾向が続くかを確認していきます。

**注記：**先行公開したバランス調整には、スピリットの別の弱体化案も含まれていましたが、皆さまからのフィードバックを検討した結果、移動速度ではなくヒットポイントを下げる調整に決定しました。理由

ヒットポイントを下げることで、移動時の挙動は維持したまま、防衛時のカード同士の相性により大きな変化を与えられると考えています。ただし、今後のバランス調整で移動速度を弱体化する可能性も残されています！