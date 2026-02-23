マージタクティクスのアップデート：シーズン7
この記事では、今後予定されているマージタクティクスのアップデートについて知っておくべき情報をすべてご紹介します。
新シーズン構成
フレンドとパーティープレイ
新リーダー：ダガーガール
新ユニット＆特性
新特別ルール「装備」
その他の変更点および改善点
さあ、盛り上がっていきましょう！
新シーズン構成
シーズンが少し短すぎると感じたことはありませんか？もう心配はいりません！
今後、マージタクティクスのシーズンは6〜7週間となります。これからは、よりゆとりあるスケジュールのもとで勝利の喜びを存分に味わえます。リーダーカードの獲得チャンスも増え、ランキング上位を目指す機会もさらに広がります。
今シーズンは2月23日〜4月13日までです！
フレンドとパーティー
パーティー好きの皆さん、準備はいいですか？
ホストになって、フレンドをマージタクティクスに招待しましょう！ホストはフレンドをパーティーに招待できますが、期待に沿わない場合はパーティーから外すこともできます。
2人パーティーでプレイすると、あなたとパーティーメイトはスタースチールやバトル報酬を獲得できます。ただし、公平性を保つため、次の対戦相手は表示されません。
あなたのランクはパーティーメイトにも影響します！自分とリーグが異なるフレンドとパーティーを組むと、バトルで獲得または減少するスタースチールの量が変わることがあります。
一方が勝利し、もう一方が敗北した場合、スタースチールの増加分が減少分と相殺されることがあります。デイリーバトル報酬を受け取れるかどうかは、ソロプレイ時と同様に、各プレイヤーのバトルでの順位によって決まります。
獲得または減少するスタースチールの量は、各プレイヤーの所属リーグと両者のスタースチールの差に基づいて計算されます。詳細は以下の表をご確認ください。
|バトルでの順位
|プレイヤーごとのスタースチール増減量
|1位＆2位
|両者とも1位報酬のスタースチールを獲得
|1位＆3位
|0（相殺）
|1位＆4位
|1位：04位：スタースチール減少
|2位＆3位
|0（相殺）
|2位＆4位
|2位：04位：スタースチール減少
|3位＆4位
|両者ともランクに応じてスタースチールが減少
3人または4人パーティーでのプレイはフレンドバトル扱いとなり、スタースチールやバトル報酬を獲得できませんが、新ユニットや特性、戦略をフレンドと一緒に試す絶好の機会です！
新リーダー
ダガーガール
**スタースチール必要数：**1600
スキル：ギフトダガー – 任意のユニットに装備できるダガーを1本獲得
ゲームの主役、ダガーガールとともに勝利をつかみましょう！ダガーガールは寛大にも、任意のユニットに装備できるダガーを分けてくれます！ベンチの下に表示されるダガー装備をユニットにドラッグすると、射程と攻撃速度が強化されます。
他の装備の詳細や使い方については、下記の「3月の特別ルール」のセクションをご覧ください。
リーダーの報酬グレード
スタースチール目標でダガーガールのカードを集めると、レベルアップ報酬グレードで2種類の無料スキンと1種類のリーダーファンファーレをアンロックできます。
カモフラガール
モア・ダガー
ハートのガール
追加スキン
クリスタルガールとクリスタルビクトリーのリーダーファンファーレは、マージタクティクスのリーダースキンショップで購入可能です。
このきらびやかなセットで、勝利をさらに華やかに演出しましょう！このスキンを購入すると、ダガーガールも同時にアンロックされ、すぐにバトルで使用できます！
ゴブリンクイーンも、クールな装いで再登場！石化してしまうほど恐ろしい新スキン「メデューサクイーン」とリーダーファンファーレ「ヘビの侵攻」は、マージタクティクスショップで購入できます！
スピリットエンプレスも引き続きスタースチール目標に登場し、リーダーカードを集められます！
ユニット
トロフィー目標でおなじみのユニットたちが、ついにマージタクティクスに参戦！
新3エリクサーユニット
ジャイアント
タイタン＆スーパースター
数秒ごとに最も近くの敵を投げ飛ばし、攻撃対象の最大ヒットポイントに応じたダメージを与えます。
ダイナマイトゴブリン
ゴブリン＆ウォーリア
ヒットポイントが50％を下回ると、最もヒットポイントが低い敵めがけて突進し、爆発して範囲ダメージを与えます。
シーズン7のユニット＆特性
今シーズンは全部で22体のユニットが登場します。他にどのユニットが登場するのか見ていきましょう！
新しい特性もチェックしましょう！
特性
新特性
新たな特性について学びましょう！
ドラゴン
スケルトンドラゴン、ベビードラゴン
近接ユニットから受けるダメージが低下し、近接ユニットへの攻撃力を強化
ユニット2体：被ダメージが50％減少、与ダメージが50％上昇
サボタージュ
ウィザード、ネクロマンサー
攻撃が命中すると、40％の確率で敵の攻撃速度と移動速度を3秒間スローダウンさせる
ユニット2体：攻撃速度と移動速度が30％減少
マークスマン
アーチャー、吹き矢ゴブリン、マスケット銃士、ロイヤルジャイアント
射程が1上昇。4マス以上先のターゲットへのダメージが上昇
ユニット2体：与ダメージが30％上昇
ユニット4体：与ダメージが60％上昇
ディフェンダー
ナイト、バルキリー、巨大スケルトン、モンク
ディフェンダーのヒットポイントが50％未満になると素早く回復
ユニット2体：最大ヒットポイント40％分を回復
ユニット4体：最大ヒットポイント80％分を回復
ウォーリア
バーバリアン、ダイナマイトゴブリン、プリンス、スケルトンキング
バトル開始から8秒後、ウォーリアユニットのダメージと攻撃速度が上昇
ユニット2体：与ダメージが30％上昇、攻撃速度が30％上昇
ユニット4体：与ダメージが60％上昇、攻撃速度が60％上昇
削除された特性
以下の特性は一時的に削除されます。
ブラスター
ファイター
ブルータリスト
P.E.K.K.A
シューター
特性の変更点
いくつかの重要な変更点を整理しましょう！
ジャイアントは「タイタン」に名称が変更されました
ファイアが新仕様で復活
ファイアとタイタンは、それぞれのユニットに固有のスキルを付与するようになりました！詳細は以下をご覧ください！
ファイア
ウィザード、ベビードラゴン
ファイアの特殊効果が発動
ユニット2体：
ウィザードは攻撃ごとにボーナスダメージが増加し、最大6倍まで累積
ベビードラゴンとその周囲のユニットは、攻撃速度と移動速度が上昇
タイタン
ジャイアント、ロイヤルジャイアント
タイタンの特殊効果が発動
ユニット2体：
ジャイアントとその周囲のユニットが受けるダメージが減少
ロイヤルジャイアントとその周囲のユニットのボーナスダメージが増加
3月の特別ルール
新特別ルール「装備」
ユニットは十分強力ですが、さらにパワーアップできるとしたらどうでしょう？バトルに新たな変化をもたらす特別ルール「装備」が、スタースチール目標に登場します！バトル開始時、ベンチの下に装備が1つ出現します。任意のユニットにドラッグして、追加効果を付与しましょう！
装備もユニット同様、一定回数の被弾で破壊されます。各装備には耐久値が設定されています。攻撃時または被弾時に効果が発動し、装備によって発動回数が異なります。
装備先を選択しない場合は、最も合体レベルの高いユニット、次に攻撃ダメージの高いユニットに自動的に割り当てられます。準備フェーズ中であれば、装備の付け替えも可能です。装備を外すには、ユニットをタップして「外す」ボタンを押してから、別のユニットにドラッグしてください。
お忘れなく！ダガーガールのダガーも装備の一種です。ユニットは同時に1つしか装備できません。
装備：バルキリーの斧（ブロンズIII）
装備したユニットの攻撃に範囲ダメージを付与（最大5回まで）
装備：漁師のフック（シルバーII）
装備したユニットが、4マス以内で最も遠い敵を引き寄せる（最大1回まで）
装備：プリンスの槍（ゴールドII）
装備したユニットが敵を2マスノックバック（最大3回まで）
装備：メイデンの盾（ゴールドIII）
装備したユニットが受けるダメージを無効化（最大5回まで）
次のシーズンでは、さらなる新特別ルールが追加されます。スタースチールを集めて特別ルールを満喫しましょう！
その他の変更および改善点
お待ちかねの改善内容はこちらです！
各ユニットのコレクションレベルが、バトル中にHPバー付近に表示されるようになります。
バトルフェーズ中、ベンチ上のユニットに合体レベルが表示されます。
エコーセージに、レベルアップまでに必要な撃破数を示すインジケーターが追加されます。
上限を超えたリーダーカードはクリスタルに変換されます。リーダーカード1枚につき、480クリスタルに変換されます！
カードブーストがマージタクティクスのユニットにも適用されます。
クラウンラッシュがマージタクティクスのバトルにも適用されます。
新コンテンツや機能に関するフィードバックは、開発の大きな参考となります。ぜひ公式DiscordやRedditでゲームの感想をご共有ください！
それでは、グッド・マージ！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム