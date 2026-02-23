Skip to content
2026年2月23日
Blog – Clash Royale

マージタクティクスのアップデート：シーズン7

この記事では、今後予定されているマージタクティクスのアップデートについて知っておくべき情報をすべてご紹介します。

  • 新シーズン構成

  • フレンドとパーティープレイ

  • 新リーダー：ダガーガール

  • 新ユニット＆特性

  • 新特別ルール「装備」

  • その他の変更点および改善点

さあ、盛り上がっていきましょう！

新シーズン構成

シーズンが少し短すぎると感じたことはありませんか？もう心配はいりません！

今後、マージタクティクスのシーズンは6〜7週間となります。これからは、よりゆとりあるスケジュールのもとで勝利の喜びを存分に味わえます。リーダーカードの獲得チャンスも増え、ランキング上位を目指す機会もさらに広がります。

今シーズンは2月23日〜4月13日までです！

フレンドとパーティー

パーティー好きの皆さん、準備はいいですか？

ホストになって、フレンドをマージタクティクスに招待しましょう！ホストはフレンドをパーティーに招待できますが、期待に沿わない場合はパーティーから外すこともできます。

2人パーティーでプレイすると、あなたとパーティーメイトはスタースチールやバトル報酬を獲得できます。ただし、公平性を保つため、次の対戦相手は表示されません。

あなたのランクはパーティーメイトにも影響します！自分とリーグが異なるフレンドとパーティーを組むと、バトルで獲得または減少するスタースチールの量が変わることがあります。

一方が勝利し、もう一方が敗北した場合、スタースチールの増加分が減少分と相殺されることがあります。デイリーバトル報酬を受け取れるかどうかは、ソロプレイ時と同様に、各プレイヤーのバトルでの順位によって決まります。

獲得または減少するスタースチールの量は、各プレイヤーの所属リーグと両者のスタースチールの差に基づいて計算されます。詳細は以下の表をご確認ください。

バトルでの順位プレイヤーごとのスタースチール増減量
1位＆2位両者とも1位報酬のスタースチールを獲得
1位＆3位0（相殺）
1位＆4位1位：04位：スタースチール減少
2位＆3位0（相殺）
2位＆4位2位：04位：スタースチール減少
3位＆4位両者ともランクに応じてスタースチールが減少

3人または4人パーティーでのプレイはフレンドバトル扱いとなり、スタースチールやバトル報酬を獲得できませんが、新ユニットや特性、戦略をフレンドと一緒に試す絶好の機会です！

新リーダー

ダガーガール

**スタースチール必要数：**1600

スキルギフトダガー – 任意のユニットに装備できるダガーを1本獲得

ゲームの主役、ダガーガールとともに勝利をつかみましょう！ダガーガールは寛大にも、任意のユニットに装備できるダガーを分けてくれます！ベンチの下に表示されるダガー装備をユニットにドラッグすると、射程と攻撃速度が強化されます。

他の装備の詳細や使い方については、下記の「3月の特別ルール」のセクションをご覧ください。

リーダーの報酬グレード

スタースチール目標でダガーガールのカードを集めると、レベルアップ報酬グレードで2種類の無料スキンと1種類のリーダーファンファーレをアンロックできます。

  • カモフラガール

  • モア・ダガー

  • ハートのガール

追加スキン

クリスタルガールクリスタルビクトリーのリーダーファンファーレは、マージタクティクスのリーダースキンショップで購入可能です。

このきらびやかなセットで、勝利をさらに華やかに演出しましょう！このスキンを購入すると、ダガーガールも同時にアンロックされ、すぐにバトルで使用できます！

ゴブリンクイーンも、クールな装いで再登場！石化してしまうほど恐ろしい新スキン「メデューサクイーン」とリーダーファンファーレ「ヘビの侵攻」は、マージタクティクスショップで購入できます！

スピリットエンプレスも引き続きスタースチール目標に登場し、リーダーカードを集められます！

ユニット

トロフィー目標でおなじみのユニットたちが、ついにマージタクティクスに参戦！

新3エリクサーユニット

ジャイアント

タイタン＆スーパースター

数秒ごとに最も近くの敵を投げ飛ばし、攻撃対象の最大ヒットポイントに応じたダメージを与えます。

ダイナマイトゴブリン

ゴブリン＆ウォーリア

ヒットポイントが50％を下回ると、最もヒットポイントが低い敵めがけて突進し、爆発して範囲ダメージを与えます。

シーズン7のユニット＆特性

今シーズンは全部で22体のユニットが登場します。他にどのユニットが登場するのか見ていきましょう！

新しい特性もチェックしましょう！

特性

新特性

新たな特性について学びましょう！

ドラゴン

スケルトンドラゴン、ベビードラゴン

近接ユニットから受けるダメージが低下し、近接ユニットへの攻撃力を強化

  • ユニット2体：被ダメージが50％減少、与ダメージが50％上昇

サボタージュ

ウィザード、ネクロマンサー

攻撃が命中すると、40％の確率で敵の攻撃速度と移動速度を3秒間スローダウンさせる

  • ユニット2体：攻撃速度と移動速度が30％減少

マークスマン

アーチャー、吹き矢ゴブリン、マスケット銃士、ロイヤルジャイアント

射程が1上昇。4マス以上先のターゲットへのダメージが上昇

  • ユニット2体：与ダメージが30％上昇

  • ユニット4体：与ダメージが60％上昇

ディフェンダー

ナイト、バルキリー、巨大スケルトン、モンク

ディフェンダーのヒットポイントが50％未満になると素早く回復

  • ユニット2体：最大ヒットポイント40％分を回復

  • ユニット4体：最大ヒットポイント80％分を回復

ウォーリア

バーバリアン、ダイナマイトゴブリン、プリンス、スケルトンキング

バトル開始から8秒後、ウォーリアユニットのダメージと攻撃速度が上昇

  • ユニット2体：与ダメージが30％上昇、攻撃速度が30％上昇

  • ユニット4体：与ダメージが60％上昇、攻撃速度が60％上昇

削除された特性

以下の特性は一時的に削除されます。

  • ブラスター

  • ファイター

  • ブルータリスト

  • P.E.K.K.A

  • シューター

特性の変更点

いくつかの重要な変更点を整理しましょう！

  • ジャイアントは「タイタン」に名称が変更されました

  • ファイアが新仕様で復活

  • ファイアとタイタンは、それぞれのユニットに固有のスキルを付与するようになりました！詳細は以下をご覧ください！

ファイア

ウィザード、ベビードラゴン

ファイアの特殊効果が発動

ユニット2体：

  • ウィザードは攻撃ごとにボーナスダメージが増加し、最大6倍まで累積

  • ベビードラゴンとその周囲のユニットは、攻撃速度と移動速度が上昇

タイタン

ジャイアント、ロイヤルジャイアント

タイタンの特殊効果が発動

ユニット2体：

  • ジャイアントとその周囲のユニットが受けるダメージが減少

  • ロイヤルジャイアントとその周囲のユニットのボーナスダメージが増加

3月の特別ルール

新特別ルール「装備」

ユニットは十分強力ですが、さらにパワーアップできるとしたらどうでしょう？バトルに新たな変化をもたらす特別ルール「装備」が、スタースチール目標に登場します！バトル開始時、ベンチの下に装備が1つ出現します。任意のユニットにドラッグして、追加効果を付与しましょう！

装備もユニット同様、一定回数の被弾で破壊されます。各装備には耐久値が設定されています。攻撃時または被弾時に効果が発動し、装備によって発動回数が異なります。

装備先を選択しない場合は、最も合体レベルの高いユニット、次に攻撃ダメージの高いユニットに自動的に割り当てられます。準備フェーズ中であれば、装備の付け替えも可能です。装備を外すには、ユニットをタップして「外す」ボタンを押してから、別のユニットにドラッグしてください。

お忘れなく！ダガーガールのダガーも装備の一種です。ユニットは同時に1つしか装備できません。

装備：バルキリーの斧（ブロンズIII）

装備したユニットの攻撃に範囲ダメージを付与（最大5回まで）

装備：漁師のフック（シルバーII）

装備したユニットが、4マス以内で最も遠い敵を引き寄せる（最大1回まで）

装備：プリンスの槍（ゴールドII）

装備したユニットが敵を2マスノックバック（最大3回まで）

装備：メイデンの盾（ゴールドIII）

装備したユニットが受けるダメージを無効化（最大5回まで）

次のシーズンでは、さらなる新特別ルールが追加されます。スタースチールを集めて特別ルールを満喫しましょう！

その他の変更および改善点

お待ちかねの改善内容はこちらです！

  • 各ユニットのコレクションレベルが、バトル中にHPバー付近に表示されるようになります。

  • バトルフェーズ中、ベンチ上のユニットに合体レベルが表示されます。

  • エコーセージに、レベルアップまでに必要な撃破数を示すインジケーターが追加されます。

  • 上限を超えたリーダーカードはクリスタルに変換されます。リーダーカード1枚につき、480クリスタルに変換されます！

  • カードブーストがマージタクティクスのユニットにも適用されます。

  • クラウンラッシュがマージタクティクスのバトルにも適用されます。

新コンテンツや機能に関するフィードバックは、開発の大きな参考となります。ぜひ公式DiscordRedditでゲームの感想をご共有ください！

それでは、グッド・マージ！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム