この記事では、今後予定されているマージタクティクスのアップデートについて知っておくべき情報をすべてご紹介します。

新シーズン構成

フレンドとパーティープレイ

新リーダー：ダガーガール

新ユニット＆特性

新特別ルール「装備」

その他の変更点および改善点

さあ、盛り上がっていきましょう！

シーズンが少し短すぎると感じたことはありませんか？もう心配はいりません！

今後、マージタクティクスのシーズンは6〜7週間となります。これからは、よりゆとりあるスケジュールのもとで勝利の喜びを存分に味わえます。リーダーカードの獲得チャンスも増え、ランキング上位を目指す機会もさらに広がります。

今シーズンは2月23日〜4月13日までです！

フレンドとパーティー

パーティー好きの皆さん、準備はいいですか？

ホストになって、フレンドをマージタクティクスに招待しましょう！ホストはフレンドをパーティーに招待できますが、期待に沿わない場合はパーティーから外すこともできます。

2人パーティーでプレイすると、あなたとパーティーメイトはスタースチールやバトル報酬を獲得できます。ただし、公平性を保つため、次の対戦相手は表示されません。

あなたのランクはパーティーメイトにも影響します！自分とリーグが異なるフレンドとパーティーを組むと、バトルで獲得または減少するスタースチールの量が変わることがあります。

一方が勝利し、もう一方が敗北した場合、スタースチールの増加分が減少分と相殺されることがあります。デイリーバトル報酬を受け取れるかどうかは、ソロプレイ時と同様に、各プレイヤーのバトルでの順位によって決まります。

獲得または減少するスタースチールの量は、各プレイヤーの所属リーグと両者のスタースチールの差に基づいて計算されます。詳細は以下の表をご確認ください。

バトルでの順位 プレイヤーごとのスタースチール増減量 1位＆2位 両者とも1位報酬のスタースチールを獲得 1位＆3位 0（相殺） 1位＆4位 1位：04位：スタースチール減少 2位＆3位 0（相殺） 2位＆4位 2位：04位：スタースチール減少 3位＆4位 両者ともランクに応じてスタースチールが減少

3人または4人パーティーでのプレイはフレンドバトル扱いとなり、スタースチールやバトル報酬を獲得できませんが、新ユニットや特性、戦略をフレンドと一緒に試す絶好の機会です！