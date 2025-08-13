Skip to content
2025年8月13日
Blog – Clash Royale

マージタクティクスのバランス調整、協力バトル、修正

クラシック協力が復活！

タッグを組んでクラシック協力に挑む準備はいいですか？

クラシック協力はゲームモード選択メニューからプレイ可能です。

マージタクティクスのバランス調整

強化⬆️

アンデッド

呪われたユニット（2／4）：1→2（100%）

呪われたユニット（4／4）：2→3（50%）

アンデッドのボーナスは起動難易度が高いうえ、想定よりも効果が薄いのが現状です。呪いの数を増やすことで、敵ユニットが後方に隠れている場合でも、ボーナスの起動条件を満たしやすくなるでしょう。

タンク

シールドの効果時間：8秒→12秒（50%）

シールドの容量（2／4）：20%→30%（50%）

シールドの容量（4／4）：40%→60%（50%）

これまで、タンクのシールドを活用するには一定の犠牲が必要でしたが、その労力に見合うほどの耐久力がシールドにはありませんでした。今回の調整でシールドの効果時間を延長させ、戦略の幅を広げます。

その他の修正

  • 訓練キャンプのタップでクラッシュが発生する場合がある問題を修正。

  • メガドラフトにレベル15以上のカードが含まれないよう修正。

  • シーズンバッジが意図せず一部のプレイヤーに付与された問題を修正。

  • チャレンジを再スタートできるように修正。

  • マージタクティクスで、ゴブリンマシン（4つ星）が説明通りターゲット4体ではなく6体を攻撃するよう修正。

  • パフォーマンスを改善。

  • 細かな問題を複数修正。