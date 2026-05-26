吹き矢ゴブリン、ミニP.E.K.K.A、プリンス、スケルトンドラゴン、ウィザードは、新しいエリクサーコストに合わせてステータスが調整されます。

それでは、グッド・マージ！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム