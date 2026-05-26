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2026年5月26日
Blog – Clash Royale

マージタクティクス：シーズン9のバランス調整

5月26日

リーダー

ダガーガール

ボーナスダメージ：0→20％▲

ガールのダガーは、少し切れ味が不足していました。今回は活躍の場を増やすためにボーナスダメージを引き上げ、リーダークエストを達成しやすくします。

エコーセージ

星レベルごとのヒットポイント上昇率：1.4→1.2（-14.2％）▼

エコーセージの耐久性能は頼もしい一方で、対戦相手にとっては負担が大きすぎました。そのため、相手が対処しやすくなるよう、ヒットポイントを下方修正します。

ゴブリンクイーン

ヒットポイント：10→12（+20％）▲

ゴブリンクイーンの部隊は戦力が整うほど強くなる一方で、序盤で敗北するとリカバリーが難しいという問題があります。そこで、ヒットポイントを増加させて、戦力を蓄える余地を増やします。

グランドウォーデン

シールドの効果時間：8秒→無限（スターシールドを除く）▲

グランドウォーデンは、長いラウンドでこそ真価を発揮するリーダーです。その強みをより発揮できるよう、スターシールド以外のシールド効果を永続的にします。

ロワイヤルキング

ヒットポイント：12→10（-16.7％）▼

ロイヤルキングは、高いヒットポイントと敗北時にエリクサーを得られる能力によって、ラウンドを落としても有利な展開を作りやすくなっていました。そこでヒットポイントを下げ、プレイヤーに序盤からの積極的なアクションを促します。

ユニット

ベビードラゴン

ヒットポイント：760→800（+5.2％）▲

攻撃速度：2秒→1.67秒（+16.5％）▲

ベビードラゴンのかわいさは十分な武器ですが、性能面では少し物足りませんでした。今回はステータスを調整することで、序盤から使いやすいユニットにします。

ジャイアント

エリクサーコスト：3→4（+33％）▼

ジャイアントは、3エリクサーという低コストで相手のヒットポイントに応じたダメージを与えられるため、コスト以上の性能を発揮していました。そこで性能に見合うよう、エリクサーコストを引き上げます。

ネクロマンサー

スケルトンのヒットポイント：ネクロマンサーのヒットポイントの20％→100▼

スケルトンのダメージ：ネクロマンサーのダメージの20％→80▼

クールダウン：6秒→5秒（-16.70％）▲

スケルトンの強さは、ネクロマンサーのヒットポイントに依存しすぎていました。今後はスケルトンに独自のヒットポイントが設定され、やや脆くなりますが、より短い間隔で召喚されるようになります。

吹き矢ゴブリン

エリクサーコスト：2→3（50％）▼

ヒットポイント：350→450（+28.6％）▲

**ダメージ：**80→100（+25％）▲

ミニP.E.K.K.A

エリクサーコスト：2→3（+50％）▼

ヒットポイント：500→700（+40％）▲

スーパースキル能力なし→新能力

プリンス

**エリクサーコスト：**4→3（-25％）▲

**ヒットポイント：**1100→900（-18％）▼

**ダメージ：**150→120（-20％）▼

スケルトンドラゴン

エリクサーコスト：2→4（+100％）▼

ヒットポイント：500→800（+60％）▲

攻撃速度：1.4秒→1秒（-28.6％）▲

スーパースキル能力なし→新能力

ウィザード

エリクサーコスト：2→4（+100％）▼

ヒットポイント：400→800（+100％）▲

**ダメージ：**80→120（+50％）▲

吹き矢ゴブリン、ミニP.E.K.K.A、プリンス、スケルトンドラゴン、ウィザードは、新しいエリクサーコストに合わせてステータスが調整されます。

それでは、グッド・マージ！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム