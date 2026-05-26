マージタクティクス：シーズン9のバランス調整
5月26日
リーダー
ダガーガール
ボーナスダメージ：0→20％▲
ガールのダガーは、少し切れ味が不足していました。今回は活躍の場を増やすためにボーナスダメージを引き上げ、リーダークエストを達成しやすくします。
エコーセージ
星レベルごとのヒットポイント上昇率：1.4→1.2（-14.2％）▼
エコーセージの耐久性能は頼もしい一方で、対戦相手にとっては負担が大きすぎました。そのため、相手が対処しやすくなるよう、ヒットポイントを下方修正します。
ゴブリンクイーン
ヒットポイント：10→12（+20％）▲
ゴブリンクイーンの部隊は戦力が整うほど強くなる一方で、序盤で敗北するとリカバリーが難しいという問題があります。そこで、ヒットポイントを増加させて、戦力を蓄える余地を増やします。
グランドウォーデン
シールドの効果時間：8秒→無限（スターシールドを除く）▲
グランドウォーデンは、長いラウンドでこそ真価を発揮するリーダーです。その強みをより発揮できるよう、スターシールド以外のシールド効果を永続的にします。
ロワイヤルキング
ヒットポイント：12→10（-16.7％）▼
ロイヤルキングは、高いヒットポイントと敗北時にエリクサーを得られる能力によって、ラウンドを落としても有利な展開を作りやすくなっていました。そこでヒットポイントを下げ、プレイヤーに序盤からの積極的なアクションを促します。
ユニット
ベビードラゴン
ヒットポイント：760→800（+5.2％）▲
攻撃速度：2秒→1.67秒（+16.5％）▲
ベビードラゴンのかわいさは十分な武器ですが、性能面では少し物足りませんでした。今回はステータスを調整することで、序盤から使いやすいユニットにします。
ジャイアント
エリクサーコスト：3→4（+33％）▼
ジャイアントは、3エリクサーという低コストで相手のヒットポイントに応じたダメージを与えられるため、コスト以上の性能を発揮していました。そこで性能に見合うよう、エリクサーコストを引き上げます。
ネクロマンサー
スケルトンのヒットポイント：ネクロマンサーのヒットポイントの20％→100▼
スケルトンのダメージ：ネクロマンサーのダメージの20％→80▼
クールダウン：6秒→5秒（-16.70％）▲
スケルトンの強さは、ネクロマンサーのヒットポイントに依存しすぎていました。今後はスケルトンに独自のヒットポイントが設定され、やや脆くなりますが、より短い間隔で召喚されるようになります。
吹き矢ゴブリン
エリクサーコスト：2→3（50％）▼
ヒットポイント：350→450（+28.6％）▲
**ダメージ：**80→100（+25％）▲
ミニP.E.K.K.A
エリクサーコスト：2→3（+50％）▼
ヒットポイント：500→700（+40％）▲
スーパースキル能力なし→新能力
プリンス
**エリクサーコスト：**4→3（-25％）▲
**ヒットポイント：**1100→900（-18％）▼
**ダメージ：**150→120（-20％）▼
スケルトンドラゴン
エリクサーコスト：2→4（+100％）▼
ヒットポイント：500→800（+60％）▲
攻撃速度：1.4秒→1秒（-28.6％）▲
スーパースキル能力なし→新能力
ウィザード
エリクサーコスト：2→4（+100％）▼
ヒットポイント：400→800（+100％）▲
**ダメージ：**80→120（+50％）▲
吹き矢ゴブリン、ミニP.E.K.K.A、プリンス、スケルトンドラゴン、ウィザードは、新しいエリクサーコストに合わせてステータスが調整されます。
それでは、グッド・マージ！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム