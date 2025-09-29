Skip to content
2025年9月29日
Blog – Clash Royale

マージタクティクス：10月のバランス調整

強化⬆️

ロワイヤルキング

ヒットポイント：10→12（+20）

ロワイヤルキングは入門向けの手堅いリーダーですが、マージの熟練度が上がるほどスピリットエンプレスに差を付けられていました。これからも王の威厳を保てるよう、HPを2上昇させます。

吹き矢ゴブリン

射程：4→5（+25％）

遠距離型ユニットが増えた環境で埋もれ気味だったため、戦略的に差別化できるよう射程を延ばします。

巨大スケルトン

爆弾のダメージ：200/400/800/1600→300/600/1200/2400（+50％）

新シーズンでは近接型のタンクユニットが特性によって硬さが激増するので、爆弾のダメージが相対的に弱く感じられます。これからも爆弾の強みを活かせるよう、火力を底上げしました。

リワーク🔄

プリンス

**ダメージ：**110→150（+36％）

攻撃速度：0.8→0.7（-12.5%）

初動の突進の後は影が薄くなるため、もう少し活躍できるようにしたいと思います。ただし、プリンスの生存と火力の両立はプレイヤーのスキルに大きく左右されます。

それでは、グッド・マージ！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム