初動の突進の後は影が薄くなるため、もう少し活躍できるようにしたいと思います。ただし、プリンスの生存と火力の両立はプレイヤーのスキルに大きく左右されます。

それでは、グッド・マージ！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム