マージタクティクスにシーズン制が導入され、スタースチール（マージタクティクス用のトロフィー）と進行状況が、毎月のアップデート時にリセットされます。マージタクティクスのシーズンは、通常モードの新シーズン開幕直前の週にスタートします。報酬は一新され、リーダーや特別ルール、スキンなども追加されます！

さらに、リセット前の最高到達リーグのバッジも付与されます。本モードでの頑張りを他のプレイヤーに見せつけましょう！

次のシーズンは9月29日にスタートします！