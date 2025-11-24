Skip to content
2025年11月24日
Blog – Clash Royale

マージタクティクスのアップデート：2025年12月

新たな月の訪れとともに、マージタクティクスもパワーアップ！11月24日のアップデートは盛りだくさんです！バトルマシンや建物の特別ルールのほか、3体の強力な新ユニットで、ホリデーシーズンの戦いを制しましょう。また、6体のユニットが一時的にローテーションから外れます。さらに、新たな特性、スキン、機能も追加！

本記事で新要素を徹底に研究し、蛍雪の功（冬だけに）を積んで勝利を目指してください！

新リーダー

バトルマシン

スキル：建築マスター – 1、3、5、8ラウンド目にランダムな建物（星1、2、3、4のいずれか）を1つ投入。最大チームサイズが1減少

海を渡ってクラロワの世界にやってきたマスター大工が、自身の誇る最高の発明品でアリーナに殴り込みを掛けます！

スキン

スタースチールを集めてバトルマシンのカードを回収すれば、2種類の無料スキンと1種類のリーダーファンファーレをレベルアップ報酬グレードからアンロックできます。

  • ゼブラウッドマシン

  • ブループリントマシン

  • 火炎弾（リーダーファンファーレ）

フォージマシンは、マージタクティクスのショップで購入可能になります。このスキンを購入すると、バトルマシンも同時にアンロックされます（スタースチールを集めてアンロックしていない場合）。

ロワイヤルキングもホリデーシーズンが待ちきれないようです！「サンタキング」がエメラルドで購入可能になります！

NEW TROOPS

As some may say, new is always better! Welcome these new troops to the Merge Tactics Arena!

2-ELIXIR TROOPS

ミニP.E.K.K.A

P.E.K.K.A＆ブルータリスト

小さなボディに大きなパワーを秘めています。パンケーキには目がありません。

ロイヤルジャイアント

ジャイアント＆シューター

スピードは二流ですがタフさは一流です。大砲よりも重い王冠をかぶって敵を狙撃します。

5エリクサーユニット

モンク

エース＆スーパースター

受けた攻撃を反射する盾を生成し、一定のヒット数ごとに自身を回復します。

ユニットの変更

古き戦士に別れを、新たな力に祝福を！以下のユニットは全力を尽くして戦ったため、その功績に相応しい休暇が与えられます。

  • アーチャー

  • ボンバー

  • ナイト

  • ベビードラゴン

  • エレクトロウィザード

  • 巨大スケルトン

ユニット特性の変更

  • **アーチャークイーン：**アベンジャー→シューター

  • エレクトロジャイアント

    • エレクトリック→ジャイアント

    • アベンジャー→スーパースター

  • **ゴブリンマシン：**タンク→ブルータリスト

  • マスケット銃士：ブラスター→スーパースター

  • P.E.K.K.A

    • エース→P.E.K.K.A

    • アベンジャー→ファイター

  • **プリンセス：**シューター→ブラスター

  • **スケルトンキング：**タンク→ブルータリスト

  • バルキリー：タンク→ブルータリスト

  • **ネクロマンサー：**アベンジャー→スーパースター

  • ウィザード

    • ファイア→クラン

    • メイジ→ブラスター

新特性の詳細は以下よりご確認ください！

新特性

新たな特性について学びましょう！

ジャイアント

（ロイヤルジャイアント、エレクトロジャイアント）

巨大で打たれ強いジャイアントユニットは、被ダメージが減少します。

  • ユニット2体：40％減少

P.E.K.K.A

（ミニP.E.K.K.A、P.E.K.K.A）

冷酷無比なP.E.K.K.Aユニットは、敵に追加ダメージを与えるだけでなく、敵を倒すと回復します！

  • ユニット2体：与ダメージが30％上昇、最大体力の30％分回復

ブルータリスト

（ミニP.E.K.K.A、バルキリー、ゴブリンマシン、スケルトンキング）

ブルータリストユニットの攻撃速度が上昇。攻撃が命中するたびに敵に印を付け、同じ敵に4つの印が付くとダメージが発動

  • ユニット2体：30％上昇、最大ヒットポイントの20％分のダメージ

  • ユニット4体：60％上昇、最大ヒットポイントの40％分のダメージ

スーパースター

（マスケット銃士、エレクトロジャイアント、ネクロマンサー、モンク）

バトル開始時：スーパースターユニットのスキルゲージが一部充填。スキル発動後は50％の確率で再発動

  • ユニット2体：3分の1

  • ユニット4体：3分の2

以下の特性は一時的にローテーションから外れます。

  • アベンジャー

  • エレクトリック

  • ファイア

  • タンク

  • メイジ

新特別ルール

今回、満を持して新タイプの特別ルールをマージタクティクスに実装します… そう、「建物」です！建物の特別ルールにより、建物がベンチに加わり、フィールドに投入できるようになります。しかし、ユニットとは異なり、建物は一度配置した場所から移動させることはできません。

建物は他のユニットと同様に機能し、固定の射程、ダメージ、ヒットポイントを備えていますが、通常モードのものとは異なり、以下のような特徴があります。

  • コレクションのカードレベルの影響を受けない

  • ヒットポイントが時間経過で減少しない（攻撃された場合のみ減少）

  • チームサイズ、またはラウンド終了時のリーダーへのダメージに影響を与えない

12月のシーズン特別ルール

建物：エリクサーポンプ（ブロンズII）

大人気の建物「エリクサーポンプ」が、ついにマージタクティクス用のエリクサーを生成するように！フィールドに配置して、その効果をフルに活用しましょう！売却する必要はありません。

建物：テスラ（シルバーI）

敵が射程内に入ると出現し、近くの敵を攻撃

建物：巨大クロスボウ（シルバーIII）

一定時間のチャージ後に、ヒットポイントが最も低い敵に高速連射

建物：迫撃砲（ゴールドII）

最も遠い敵のみを攻撃する長射程の建物

建物：インフェルノタワー（ダイヤモンド）

同一目標を攻撃し続けるほどダメージ上昇

1月には、さらなる新特別ルールが追加されます。スタースチールを集めて特別ルールを満喫しましょう！

その他の変更および改善点

コミュニティからの意見を鑑み、マージタクティクスに待望の新要素を追加します！

  • **スタンプ：**勝利を心から祝いたい、または健闘した相手に祝福の言葉を贈りたいと思いませんか？マージタクティクスでもスタンプが使用可能に！自分の気持ちを表現してください！

  • バトル統計：画面左下のアイコン（スタンプボタンの下）をタップすると、各ラウンドにおける自分および相手の統計をリアルタイムで確認できます。与ダメージや被ダメージ、回復量などの統計データを研究し、バトルに活かしましょう。

  • **ズームイン／アウト：**画面調整が可能になり、フィールドやユニットのステータスをより見やすく表示できます！

  • コレクションタブでリーダースキンの並び替えが可能になります（リーダーまたはレア度順）。

新コンテンツや機能に関するフィードバックは、開発の大きな参考となります。ぜひ公式DiscordRedditでゲームの感想をご共有ください！

それでは、グッド・マージ！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム