新たな月の訪れとともに、マージタクティクスもパワーアップ！11月24日のアップデートは盛りだくさんです！バトルマシンや建物の特別ルールのほか、3体の強力な新ユニットで、ホリデーシーズンの戦いを制しましょう。また、6体のユニットが一時的にローテーションから外れます。さらに、新たな特性、スキン、機能も追加！

本記事で新要素を徹底に研究し、蛍雪の功（冬だけに）を積んで勝利を目指してください！

新リーダー