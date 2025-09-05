マージタクティクスに新たな風が吹き荒れます。今後数シーズンで追加される変更点を、本記事で確認しましょう！

シーズンリセット

記念すべき最初のスタースチールリセット（マージタクティクス用のトロフィー）の導入に伴い、マージタクティクスの新シーズンが始まります。現シーズンが終了すると報酬が一新されます。新シーズンに備え、戦略のさらなる見直しを済ませておくことをお勧めします。

シーズンリセットの実施まで、まだ時間の余裕があります。勝利を重ねて残りの報酬を回収しておきましょう。以降、マージタクティクスの各シーズンは1カ月間開催され、通常モードの新シーズンが開幕する直前の週にスタートします。具体的なスケジュールは未定ですが、来たるその時に向け、今のうちに準備を進めておきましょう！

リーダー

ロワイヤルキングと各ユニットカードは引き続き使用可能なので、スタースチール集めが滞ることはありません。新シーズンの開始とともに、スピリットエンプレスは新たなリーダーに活躍の場を譲ることになりますが、入手済みの場合は引き続き使用可能です。スピリットエンプレスをまだ入手していない場合は、新シーズンの開始までにスタースチールを集めてアンロックしておきましょう。今回のリセットをもって、スピリットエンプレスは入手できなくなります。ただし今後のシーズンで報酬として復活したり、カスタマイズアイテムの特別セールとしてショップに登場したりと、他の方法でアンロックできるようになる可能性はまだ残されています。

今後のシーズンでは、2体の新リーダーが追加される予定です。新リーダ－の詳細はまだ公開できませんが、完全新規のリーダーと、見慣れた顔を持つリーダーが登場するとだけお伝えしておきましょう。そう、皆さんお馴染みのあのキャラクターが、パワーアップした姿で帰ってきます！

今後の展望

マージタクティクスの進化は、スタースチールのリセットや新リーダーの追加だけに留まりません。新カードや特別ルール、特性に加え、スキンも続々と実装される予定です。新たな戦術やスタイルはもちろん、さまざまなサプライズで本モードを盛り上げていきます。

それでは、アリーナでお会いしましょう！

