まずバトル開始前に、アリーナ上でタイルを選びます。バトルが始まり、選んだタイルに敵ユニットが足を踏み入れると、浪人スサノオが構えた刀を振り降ろし、X状の太刀筋の中にいる全ユニットを攻撃します。中央のタイルにいるユニットは、受けるダメージが2倍になります。

リーダークエスト：1ゲーム中に、罰点斬りで敵ユニットを1/3/5体撃破する

スキン

昔ながらの緑の着物姿でやってきた浪人スサノオですが、他にもスタイリッシュな着物を持ってきています。スタースチール目標を進めて浪人スサノオのカードを集めると、レベルアップ報酬グレードから浪人スサノオのスキンやリーダーファンファーレを無料でアンロックすることができます。

漆黒浪人スサノオ

ダブルスラッシュ（リーダーファンファーレ）

水流浪人スサノオ

浪人スサノオは今シーズン、スタースチール目標限定でアンロック可能です。リーダーカスタマイズアイテムショップで購入できる特別スキンは登場しません。バトルを続けてアンロックを目指しましょう！