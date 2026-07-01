マージタクティクス シーズン10
森のギャング団の新たな仲間、浪人スサノオが登場！浪人スサノオはトロフィー目標だけでなく、マージタクティクスの新リーダーとしても登場します！7月13日～9月1日の間、皆さんも真のギャング団の一員として仲間入りできるかも！？本記事を読んで、浪人スサノオのスキル、再登場のユニット、新たな特別ルールセットやその他変更点をご確認ください。
新要素を順番に見ていきましょう。
新リーダー：浪人スサノオ
スキン
リーダークエスト＆新装備
カードプール
特別ルール
新リーダー
浪人スサノオ
スキル：罰点斬り
さすらいの森の剣士の、比類なき剣の才が光ります。
まずバトル開始前に、アリーナ上でタイルを選びます。バトルが始まり、選んだタイルに敵ユニットが足を踏み入れると、浪人スサノオが構えた刀を振り降ろし、X状の太刀筋の中にいる全ユニットを攻撃します。中央のタイルにいるユニットは、受けるダメージが2倍になります。
リーダークエスト：1ゲーム中に、罰点斬りで敵ユニットを1/3/5体撃破する
スキン
昔ながらの緑の着物姿でやってきた浪人スサノオですが、他にもスタイリッシュな着物を持ってきています。スタースチール目標を進めて浪人スサノオのカードを集めると、レベルアップ報酬グレードから浪人スサノオのスキンやリーダーファンファーレを無料でアンロックすることができます。
漆黒浪人スサノオ
ダブルスラッシュ（リーダーファンファーレ）
水流浪人スサノオ
浪人スサノオは今シーズン、スタースチール目標限定でアンロック可能です。リーダーカスタマイズアイテムショップで購入できる特別スキンは登場しません。バトルを続けてアンロックを目指しましょう！
アーケードマシンと**キラキラピクセル（リーダーファンファーレ）**は、マージタクティクスのリーダーカスタマイズアイテムショップから購入可能です！バトルマシンをまだ持っていない場合は、このスキンの購入でバトルマシンをアンロックできます。
リーダークエスト＆装備
今シーズンはリーダークエストに関する変更はありませんが、全グレードのクエストオーブの内容を調整しています。クエストオーブからは、以下のアイテムが手に入ります。
クエスト1のオーブ：
6エリクサー
装備
クエスト2のオーブ：
2つ星ユニット x1（ベビードラゴン、ジャイアント、ゴブリンの檻、ロイヤルジャイアント、スケルトンドラゴン）
12エリクサー
クエスト3のオーブ：
3つ星ユニット x1（アーチャークイーン、ボスアサシン、エレクトロジャイアント、エレクトロウィザード、ゴールドナイト、ミニP.E.K.K.A、メガナイト、モンク、P.E.K.K.A、スケルトンキング）
24エリクサー
新装備（7月31日～）
シーズン開始直後の数週間は過去にリリースされた装備のみ登場しますが、7月31日以降は8つの装備がプールに追加され、利用可能な装備が合計16種類になります！追加される装備は以下の通りです。
アーチャークイーンのマント
ヒットポイント50％未満：装備したユニットが透明化し、攻撃速度ボーナスを獲得
バトルヒーラーの祝福
敗北時：装備したユニットの周囲にいる味方が回復
魔力コントローラー
バトル開始時：装備したユニットの攻撃がヒットすると、敵の攻撃速度と移動速度がダウン
ドラゴンの鱗
装備したユニットは、近接ユニットから受けるダメージが減少＆近接ユニットへのダメージが上昇
ランバージャックの瓶
敗北時：装備したユニットの周囲にいる味方に、移動速度ボーナスと攻撃速度ボーナスを付与
メイジの杖
バトル開始時：数秒間、最も強い敵ユニットが無害なウサギに変身
P.E.K.K.Aの剣
バトル開始時：装備したユニットにダメージボーナスを付与し、敵の残りヒットポイントを奪う
スローワーの望遠鏡
バトル開始時：装備したユニットの射程が1上昇し、標的との距離に応じてダメージボーナスを付与
カードプール
今回除外されるユニットはいませんが、おなじみのビリビリ系ユニットが帰ってきます！
再登場ユニット
エレクトロジャイアント
エレクトリック
周囲に電撃エリアを作り出し、近くの敵に毎秒ダメージを与えてスタンさせます
エレクトロウィザード
エレクトリック
手から稲妻を放ち、数秒ごとに複数の敵をスタンさせます
シーズン10のユニット＆特性
再登場の特性
エレクトリック
6秒経過後にすべての敵に一閃の稲妻を直撃させ、3回スタンさせる
1/2：攻撃に最大ヒットポイントの10％分のダメージを追加
2/2：攻撃に最大ヒットポイントの20％分のダメージを追加