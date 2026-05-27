マージタクティクス シーズン9
マージタクティクスにも大型アップデートがやってきます！今回のアップデートには、1シーズン分のコンテンツに加え、新機能やゲームプレイの変更、そして各種改善が盛り込まれています。
シーズン9の開催期間は5月26日から7月13日までです。お楽しみに！
新要素を順番に見ていきましょう。
新リーダー：トゥームクイーン
リーダークエスト
新装備
カードプール（新ユニット＆リワークユニットを含む）
新特別ルール
新リーダー
トゥームクイーン
スキル：王者蘇生
死後の世界の女王に仕えるのは全スケルトンの憧れですが、彼女に召喚してもらえるのは一部のお気に入りだけです。
トゥームクイーンを使用するとバトル開始時に墓石が出現し、数秒おきにスケルトンを召喚します。ラウンド中に墓石が破壊されると、トゥームクイーンがそこから出現して参戦します。
墓石は建物扱いのため、1ラウンド目以降は移動できません。また、アンデッド特性を持っており、召喚したスケルトンの数が4体、8体、16体に達するとレベルアップします。
再登場のリーダー
エコーセージが、今シーズンのスタースチール目標に帰ってきます！まだアンロックしていない方も、報酬グレードで次のリーダー用カスタマイズアイテムを狙っている方も、カードを集める絶好の機会です！
リーダー用カスタマイズアイテム
スタースチール目標を進めるとリーダーカードが手に入り、レベルアップ報酬グレードが進行します。リーダーの無料スキンやファンファーレも獲得可能です。今シーズン獲得できるトゥームクイーンのカスタマイズアイテムはこちらです。
フューリークイーン
ノワールクイーン
怨霊現象（リーダーファンファーレ）
ミイラクイーンとヒエログリフヒーローは、リーダーカスタマイズアイテムショップに登場します。まだ所持していないリーダーのスキンを購入すると、そのリーダーが自動的にアンロックされ、すぐに使用可能になります！
リーダークエスト
リーダークエストは、今シーズンから登場する新機能です！バトル中に進めるチャレンジのようなもので、達成段階に応じて報酬が手に入ります。リーダーごとに専用クエストが用意されており、目標もそれぞれ異なります。報酬はいずれもクエストオーブです。
クエストオーブからは特定のユニット、エリクサー、装備が出現し、目標を達成するほど報酬内容が豪華になります。
各クエストオーブから入手できる報酬は以下の通りです。
クエスト1のオーブ：
1つ星ユニット x1（ジャイアント、ロイヤルジャイアント、ゴブリンの檻、ベビードラゴン、スケルトンドラゴン）
5エリクサー
装備：メイデンの盾、プリンスの槍、漁師のフック、バルキリーの斧
クエスト2のオーブ：
2つ星ユニット x1（P.E.K.K.A、ミニP.E.K.K.A、モンク、メガナイト）
10エリクサー
装備：アサシンの刃、タンクの甲冑、シューターの石弓、スーパースターの指輪
クエスト3のオーブ：
3つ星ユニット x1（P.E.K.K.A、ミニP.E.K.K.A、モンク、メガナイト）
20エリクサー
装備：クランの角笛、フォレストの笛、ゴブリンのリュート、エリートのトランペット、アンデッドの太鼓
全リーダークエスト
ロワイヤルキング：1ゲーム中に2/3/4ラウンド敗北する
スピリットエンプレス：1ゲーム中にユニットを3/15/50体合体させる
ゴブリンクイーン：ゴブリンの特性またはゴブリンクイーンのパッシブスキルで、ゴブリンを3/10/25体獲得する
エリクサールーン：連続で2/3/5ラウンド勝利する
バトルマシン：1ゲーム中に建物がユニットを2/8/20体撃破する
エコーセージ：1ゲーム中にユニットを2/6/18体吹き飛ばす
ダガーガール：8秒未満で1/2/4ラウンド勝利する
グランドウォーデン：1ゲーム中にユニット3/10/25体にシールドの効果を与える
トゥームクイーン：1ゲーム中に墓石でユニットを10/25/80体召喚する
新装備
上記の報酬一覧にも記載の通り、今シーズンは新装備が追加されます！新装備の効果をご紹介します。
アサシンの刃
バトル開始時：装備したユニットが敵の後衛へ跳躍。撃破すると攻撃速度が上昇
タンクの甲冑
バトル開始時：装備したユニットとその後ろにいるユニットに、状態異常を無効にするシールドを付与
シューターの石弓
バトル開始時：装備したユニットが攻撃するたびに、攻撃速度が上昇（最大20段階）
スーパースターの指輪
バトル開始時：装備したユニットのスキルゲージが満タンになり、また50％の確率でスキルが再発動（最大4連続）
クランの角笛
装備したユニットにクランの特性を付与
フォレストの笛
装備したユニットにフォレストの特性を付与
ゴブリンのリュート
装備したユニットにゴブリンの特性を付与
エリートのトランペット
装備したユニットにエリートの特性を付与
アンデッドの太鼓
装備したユニットにアンデッドの特性を付与
カードプール
今シーズンは、おなじみのユニットたちがマージタクティクスにデビュー！さらに、復活するユニットやリワークされたユニットも加わり、全34枚のカードが登場します。
新ユニット
ボスアサシン
ボス
3または4マス先の標的に向かってダッシュし、2倍のダメージを与えます。一定回数ヒットするたびに素早く3マス後退します。
ロケット砲士
フォレスト
着弾時に爆発するロケットを発射します。攻撃は扇状に広がり、標的の後ろにいる敵ユニットにもダメージを与えます。一定回数ヒットするたびに1マス後退します。
ゴブリンの檻
ゴブリン
ゴブリンの檻が壊れると、リベンジゴブリンが解き放たれます。
マジックアーチャー
フォレスト
一定回数ヒットするたびに魔法の矢を放ちます。矢は2マス以内の近くの敵に跳ね返ります。
復活＆リワークユニット
ボンバー
アンデッド
最も近くの敵に爆弾を投げ、半径2マス以内の敵にダメージを与えます。
メガナイト
ボス
敵が最も密集した場所へ数秒ごとにジャンプし、範囲内の敵にダメージを与えて2秒間スタンさせます。
ミニP.E.K.K.A🔄
ボス
一定回数ヒットするたびにパンケーキを焼いて、ランダムな味方をレベルアップします。
スケルトンドラゴン🔄
アンデッド
半径2マス以内の敵にダメージを与えます。バトル開始時：周囲の味方のヒットポイントとダメージを10/20/40/80％吸収します。
スケルトンキング🔄
アンデッド
扇状の攻撃範囲内の敵にダメージを与えます。標的を攻撃して2秒以内に倒した場合、スケルトンを1体召喚します。
槍ゴブリン
ゴブリン
鎧よりリーチが正義！長射程の槍で敵を素早く攻撃します。
シーズン9のユニット＆特性
先ほどご紹介した通り、今シーズンのユニットプールは全34体です。そして、変更点はユニットの入れ替えだけではありません！
まず、バトル中に通常プールから出現するのは25体のみとなります。残りの9体はクエストオーブ限定となり、戦略に新たな変化をもたらします。クエストオーブ限定ユニットは、上の画像でハイライトされています。
加えて、今シーズンは全ユニットの特性が1つに限定されます。
新特性
フォレスト
数秒ごとに、ヒットポイントが最も低いフォレストユニットに2.5秒間の透明化と攻撃速度上昇効果
ボス
オーブ限定：ボスユニットの攻撃力とヒットポイントが上昇
リワークされた特性
クラン
クランユニットのヒットポイントが上昇。最も強いクランユニットは攻撃速度も上昇
エリート
エリートユニットの攻撃力が上昇し、被ダメージが減少
ゴブリン
ランダムなゴブリンが入ったオーブが付与され、特性が最大段階まで達しているとラウンドごとに複数体のゴブリンを獲得
アンデッド
味方が倒されるたび、ゲーム終了までアンデッドユニットのヒットポイントと攻撃力が上昇
シーズン9の特別ルール
新特別ルール
最後の生き残り（ブロンズII）
バトル開始時：タイルが徐々に毒で覆われ、タイル上のユニットに継続ダメージを付与
盛り盛りオーブ（ブロンズIII）
バトル開始時にオーブを1個付与。プレイヤーが敗退するたびに、他のプレイヤー全員にオーブを1個付与
アビスタイル（ブロンズIII）
バトル開始時：このタイルに乗ったユニットが即死し、その後タイルが消失する
呪いのタイル（シルバーI）
バトル開始時：タイル上のユニットは時間とともにHPが減少し、撃破時に爆発して周囲に最大ヒットポイントに応じたダメージを付与
地雷タイル（シルバーI）
バトル開始時：5秒後に地雷タイルが爆発し、近くのユニットに範囲ダメージを付与
ゴブリンのお宝（シルバーII）
バトル開始時：両陣営にゴブリンのお宝が出現。敵のお宝を破壊すると戦利品オーブを獲得
ワームホールタイル（シルバーII）
バトル開始時：タイル上のユニットが敵陣のワームホールタイルにテレポート
人生一度きり（シルバーIII）
毎ラウンド、2エリクサーを獲得。ユニットのヒットポイントが次ラウンドに引き継がれ、倒されると消滅する
透明タイル（シルバーIII）
バトル開始時：タイル上のユニットが5秒間、透明になる
王様万歳（ゴールドI）
キングダミーを死守せよ！ダミーが破壊されると、そのラウンドは敗北となる
全員平等（ゴールドII）
全ユニットのエリクサーコストが3に統一
バトルロワイヤル（ゴールドIII）
配置フェーズ：ラウンドが進むたびに毒のタイルが増え、タイル上のユニットに継続ダメージを付与