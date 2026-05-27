マージタクティクスにも大型アップデートがやってきます！今回のアップデートには、1シーズン分のコンテンツに加え、新機能やゲームプレイの変更、そして各種改善が盛り込まれています。

シーズン9の開催期間は5月26日から7月13日までです。お楽しみに！

新要素を順番に見ていきましょう。

新リーダー：トゥームクイーン

リーダークエスト

新装備

カードプール（新ユニット＆リワークユニットを含む）

新特別ルール