マージタクティクス中盤シーズン10 バランス調整
8月4日
リーダー
ゴブリンクイーン
**クエスト目標：**3/10/25 → 2/8/20 (-33％/20％/20％) ▲
ゴブリンクイーンはHP2追加によって過大評価されていましたが、この調整によって他のリーダーの中でもより競争力のある選択肢となれます。
グランドウォーデン
**クエスト目標：**2/8/20 → 3/10/20 (+50％/25％/0％) ▼
直近のグランドウォーデンの強化によって、クエストの達成が簡単になりすぎていました。
ロワイヤルキング
**クエスト目標：**1/2/4 → 2/3/4 (+100％/50％/0％) ▼
最初の2クエストが想定以上に容易に達成できる内容となっていました。
スピリットエンプレス
**クエスト目標：**3/15/50 → 3/20/60 (+0％/33％/20％) ▼
スピリットエンプレスは引き続きアリーナのトップを独占していますが、他のリーダーも彼女に追いつけるようにしました。
トゥームクイーン
**クエスト目標：**3/20/60 → 3/15/50 (-0％/25％/16.7％) ▲
最初の2ラウンド以内にネクロマンサーが手に入らないと、トゥームクイーンの活躍は絶望的となっていました。クエストの難易度を下げることで、この状況を打破できるはずです。
7月2日
7月2日、マージタクティクスに以下の調整が実装されました。掲載が遅れ、ご不便とご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。
リーダー
エコーセージ
**リーダークエスト目標：**2/6/18 → 1/3/7 (-50％/50％/61％) ▲
エコーセージのクエストの完了は、他のリーダーより困難となっていました。
グランドウォーデン
**最初のシールドの範囲：**1マス → 3マス (+200％) ▲
グランドウォーデンの仕様は慣れるのが難しく、当初の想定通りに機能していませんでした。最初のシールドの範囲を強化すれば、より安定したパフォーマンスを発揮したことでしょう
トゥームクイーン
**墓石から引き継ぐHP：**100％ → 150％ (+50％) ▲
**攻撃速度：**0.5 → 0.6 (+20％) ▲
トゥームクイーンは、しばしば戦闘開始前に倒されてしまっていました。特別で強力なユニットとして活躍するには、さらに多くのHPが必要でしょう。
ユニット
ベビードラゴン
**HP：**800 → 900 (+12.5％) ▲
ベビードラゴンは、フォレスト特性の前衛ユニットとして、高い人気を誇っていました。
ボスアサシン
**HP：**900 → 1200 (+33％) ▲
HP上昇：1.4 → 1.6 (+14％) ▲
これまでのボスアサシンの戦績は、あまり良いとは言えませんでした。彼女が戦果を挙げ、ゴールドナイトにも遅れを取らないためには、さらに多くのHPが必要でしょう。
ロケット砲士
**ダメージ：**80 → 100 (+25％) ▲
ロケット砲士の毎秒ダメージはあまりにも低く、戦況に大きな影響を与えることができませんでした。
ゴールドナイト
**HP：**1200 → 1000 (-17％) ▼
攻撃速度：1 → 0.8 (-20％) ▼
高い毎秒ダメージ、ダッシュダメージ、高HPと三拍子揃ったゴールドナイトは、あまりにも強力すぎました。ダッシュダメージを唯一の特長とするため、HPと毎秒ダメージの弱体化が必要でした。
マジックアーチャー
ダメージ：70 → 80 (+14％) ▲
マジックアーチャーは、遠距離ユニットとしては毎秒ダメージが低く、全体的に力不足でした。
スケルトンドラゴン
**HP：**800 → 400 (-50％) ▼
攻撃速度：1 → 0.8 (-37.5％) ▼
ダメージ：80 → 50 (-20％) ▼
スケルトンドラゴンは、味方のステータスを吸収する能力を持ち、その存在感はまさにボス級でした。マージレベル3/4での強さは据え置きですが、それ以下では対策が取りやすくなるはずです。
特性
フォレスト
味方の攻撃速度ボーナス ▲
2/6：0 → 15％
4/6：0 → 30％
6/6：0 → 60％
フォレストの特性には、以前まで複数の味方ユニットに付与できるバフがなかったため、MAX状態でもいまひとつの性能となっていました。
装備
漁師のフック
**スローダウンの効果時間：**0秒 → 3秒 ▲
漁師のフックを戦術の中で安定して活躍させるには、若干の強化が必要でした。
メイデンの盾
**耐久値：**6 → 5 (-16.7％) ▼
チーム上限数が少ない序盤ラウンドではシールドの破壊に多大な労力を必要とするため、メイデンの盾の性能は猛威を振るっていました。
リワーク
バルキリーの斧
**範囲：**1 → 2 (+50％) ▲
耐久値：10 → 3 (-70％) ▼
分割ダメージ：50% → 100% (+50％) ▲
以前のバルキリーの斧は正直貧弱で、ゲームに十分な影響を与えることができませんでした。
以上です！
それでは、グッド・マージ！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム