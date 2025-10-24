プリンスと見習い親衛隊は突撃までの助走距離が短く、防衛側の対処が難しいため、0.5マス距離を伸ばします。

一貫性のある変更にするため、ラムライダーも同様の調整を受けますが、将来的な再強化も視野に入れながら状況を注視します。