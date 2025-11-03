ゴールドナイトが、離れていくユニットを延々と追いかけ続けてしまうバグを修正しました。これまではダッシュを開始してから0.2秒の待機を挟んで再度ダッシュしており、その待機中に相手がダッシュ射程外に出ると、ゴールドナイトが追走し続けてしまう挙動が発生していました。待機時間を0.05秒に短縮することで、離れていくユニットにもダッシュしやすくなります。

それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム