三銃士のビジュアル刷新後、ブルーキングは気づきました。彼女たちには狙撃の訓練も必要です！三銃士のターゲット選択性能が向上し、それぞれ異なる標的を狙うようになりました。同じスケルトンやゴブリンを狙って弾を無駄にすることも少なくなります。

それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム