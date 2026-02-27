トロフィー目標の拡張

トロフィー目標が14,000トロフィーまで拡張され、4つの新アリーナが追加されます。獲得できる報酬もさらに増えますよ！

さらなる目標 = さらなる報酬

新アリーナ追加により道中の報酬も増加！最終地点には5つ星ラッキー宝箱と5つ星限界突破ボックスが待っています！

新アリーナと必要トロフィー数

アリーナ 必要トロフィー数 アリーナ29 12,000 アリーナ30 12,500 アリーナ31 13,000 アリーナ32 13,500

ランク戦のアンロック

前回行ったトロフィー目標の拡張と同様に、ランク戦のアンロックは引き続きトロフィー目標の進行状況と連動します。

ランク戦のアンロックに必要なトロフィー数は、今後数シーズンにかけて段階的に調整されます。

**3月：**12000トロフィー

**4月：**12500トロフィー

これにより、トロフィー目標を進め続けても、ランク戦と全体の進行状況にズレが生じることがなくなります。

変更点および改善点

皆さんからのフィードバックを参考に、次のシーズンで大きな変更を複数実装します。

2月23日に実装される変更

ヒーローはアリーナ5でアンロック

本アップデート後は、アリーナ5で最初のヒーロースロット（1枠のみ）がアンロックされます。3月中旬にアンロックシステムが変更されると（詳細は後述）、アリーナ5への到達でヒーローのかけら200個が付与され、最初のヒーローを無料で選択して獲得できるようになります。これにより、トロフィー目標を進めやすくなるはずです。

ヒーローは最近追加されたばかりの要素です。だからこそ、新規プレイヤーが長い道のりを強いられないよう入手しやすくしました。

ラッキー宝箱から最大レベルの重複カードが出る確率が減少

ラッキー宝箱にも複数の改良を加え、個々のプレイヤーのニーズに合わせた報酬がドロップするようにします。要点を以下に記載します。

コレクション内の最大レベルのカードが 60種類未満 の場合、最大レベルのカードが重複してドロップすることはありません

最大レベルのカードが60種類以上の場合、最大レベルのカードのドロップ率が90％低下します

最大レベルまで強化するのに十分な枚数のカードを持っていて、かつ未強化の場合でも、そのカードは60種類の最大レベル枠の1つとしてカウントされます。タワーユニットもこれに含まれます。

この調整により、現在必要のないカードを入手する確率が低下するため、ラッキー宝箱の報酬の満足度が向上するはずです。また、重複カードのドロップ率が下がったことによりクリスタルに変換される確率も減り、幅広いカードを最大レベルにしやすくなります。

3月2日に実装される変更

クラロワパスで獲得できるヒーローのかけらが増加

ヒーローボックスから手に入るヒーローのかけらの数がランダムだという声を受け、毎シーズン一定数を確実に獲得できるよう、ボックス形式を廃止してかけらを直接獲得できる形に変更します。

3月シーズンより、シーズン報酬のヒーローのかけらがすべて無料パスでアンロック可能となるため、入手がより簡単になります。今後は毎シーズン、パスから75個のヒーローのかけらを確定で入手できます。

さらに定期的に開催されるイベントでも、ヒーローのかけらを追加で獲得できます。

クラロワパスにさらなるオプションが追加！

これまでアップグレード版のクラロワパスは2種類に分かれていましたが、新シーズンからはこれが一本化され、自由度と報酬面を強化するための調整が加わり見明日。

最大の変更は、特定のグレードで報酬を選択できるシステムです。

最初のグレードでは4つの報酬から1つを選んで入手できます。

他の選択式グレードでは2つの報酬から1つを入手します。

例えば、ゴールドが今すぐ必要ない場合、小盛ゴールドではなくランダムカードなどの別の報酬を選択できるようになります。これにより進行を自分でコントロールしやすくなり、必要に合わせて報酬を選ぶことができます。

それだけではありません！3月中旬配信予定の別のアップデートでさらなる変更を行います！

3月中旬に実装される変更

ヒーローの選択

3月中旬のアップデートでは、ヒーローのランダム召喚が廃止されます。代わりに、欲しいヒーローを選択してアンロックできるようになります！

この新システムの導入に伴い、ヒーローのかけらの名称もヒーローコインに一新されます。

ヒーローコイン

「ヒーローコイン」を使用すれば、好きなヒーローをアンロックできます！ヒーローコインを200枚集めたら、「魔法アイテム」タブの「ヒーロー」セクションを開きましょう。そこでヒーローコインを使用し、アンロックしたいヒーローを選択できます。

今後、ヒーローコインの上限は200枚となります。必要な枚数が溜まったらすぐに使用しましょう！超過分のヒーローカードはエメラルドに変換されます（ヒーローコイン1枚 = エメラルド1個）。

ヒーローを無料でアンロック！

この変更の実装後はヒーローを1体無料でアンロックできます！プレイヤーには200ヒーローコインが付与されます。愛用のデッキに必要なヒーローを選んでアンロックしましょう。

保管枠がギリギリでもご心配なく。今回付与されるヒーローコインは上限を超えて受け取れるので、ヒーローのアンロックを問題なく続けることが可能です。

すでにヒーローをアンロックしている場合、3月中旬のアップデート以降3カ月の受け取り期間があります。新規プレイヤーは、アリーナ5到達時にヒーローコイン200枚を獲得します。

ヒーローのリリース時に多くの波乱があったことは承知しています。そこで皆さまに本機能を100％ご満喫いただくため、好きなヒーローをアンロックできる形に仕様を変更しました！

デッキスロットの削減

皆さまからのフィードバックと本機能の検証結果を踏まえ、トロフィー目標、ランク戦、チャレンジにおける特殊デッキスロットを4個から3個に減らします。変更後のスロットの内訳は以下の通りです。

限界突破スロット1個

ヒーロースロット1個

ワイルドスロット1個

**ワイルドスロットとは？**ワイルドスロットでは、限界突破、ヒーロー、チャンピオンを自由に有効化できます！

開発チームの目標は、デッキ構築の柔軟性を維持しつつ、現行の4スロット構成によって生じる摩擦をある程度軽減することです。

その他の変更点および改善点

シーズンラッキー宝箱はしばらくお休みとなりますが、休止前にラストを飾るお祝いとして、10周年記念のカスタマイズアイテムのみで構成されたラッキー宝箱を配布します！2025年1月から現在までのスタンプ、バナー、タワースキンが対象です！

バトルの合間にイベント画面へ戻らなくても、目標達成イベントが進むようになります。

各カードの情報ページに、レベル11時のステータスを個別表示するボタンが追加されます。

ニュースの場所が「設定」の隣の3本線のメニュー内に移動します。

各種シーズン限定モードのマッチング時に、トロフィー目標用の有効なデッキを持っている必要がなくなります。

敵のプリンセスタワーを1つ破壊した場合でも、ユニットが逆サイドへ流れることがなくなります。

限界突破スケルトン部隊のゴーストスケルトンからレベル表記が削除されます。

クリスタルの所持数がクリスタルショップに表示されるようになります。

バグ修正

スパーキーのチャージが、ヒーローナイトの挑発スキルの終了後にリセットされないようになります。

ヒーローナイトの挑発が、槍ゴブリン（ゴブジャイアント）とラムライダーに適用されるようになります。

トルネードが、フェニックスの卵とモンクを引き寄せるようになります。

メガドラフトにおいて、スピリットエンプレスが両形態（3エリクサー／6エリクサー）で利用できるようになります。

鏡の情報画面で、低レベルのウルトラレア／チャンピオンカードが正しく表示されるようになります。

チャンピオン／ヒーローを2枚入れたデッキで、スケルトンキングを左端スロットに置いても魂を正しく回収するようになります。

最後に、クラロワの公式SNSに皆さまのフィードバックをどしどしお寄せください！プレイヤーからのご意見やご提案は、開発の大きな参考となります。ぜひ公式DiscordやReddit、その他の公式プラットフォームでゲームの感想をご共有ください！

それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム