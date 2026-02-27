2026年3月のアップデート
クラッシュ・ロワイヤルが10周年を迎えました！この10年間、皆さんはユニットと共に戦い、勝利や敗北を重ねつつも限界突破してトロフィー目標を駆け上がり、最高の対戦相手としのぎを削ってきました。今回から数回にわたるアップデートで、その歩みを祝うイベントと改善されたゲーム体験をお届けします。
ヒーローや報酬、ゲームの進行に関するフィードバックやご提案は、開発の大きな参考となっています。ご意見をご共有いただいた皆さまに対し、心より感謝申し上げます！今後の変更点の記事でご紹介した変更の一部は本日適用され、残りも3月以降に段階的に実装されます。限界突破の追加や新カードの実装など時間がかかるものもありますが、しっかりと準備を進めていますのでご安心ください！詳細は「変更点および改善点」のセクションでご覧ください。
要約：アリーナに捧げた膨大な時間に敬意をこめて、追加される新機能と改善点を余すことなくご紹介します。
新ヒーロー：ローリングバーバリアン＆マジックアーチャー
アルバムイベント
コミュニティイベント「キングの誕生日」
グローバル大会が復活
ソーシャルタブ
クイックプレイ：フレンドバトルを即スタート
フレンドの追加
トロフィー目標に新アリーナを4つ追加
変更点および改善点
2月23日
ヒーローはアリーナ5でアンロック
ラッキー宝箱から最大レベルの重複カードが出る確率が減少
3月2日
クラロワパスで獲得できるヒーローのかけらが増加
クラロワパスにさらなるオプションが追加！
3月中旬
ヒーローが選択可能に。ランダム要素や重複入手はナシ！
ヒーローコイン（旧：ヒーローのかけら）
無料ヒーローをアンロック
デッキスロットの刷新：限界突破1個、ヒーロー1個、ワイルド1個
その他の変更
バグ修正
マージタクティクスに関してマージタクティクスの変更点は、こちらの記事をご覧ください：type: entry-hyperlink id: 1ZfQWjAVYVH0od3lyz5DzJ
お祝いを始めましょう！
新ヒーロー
ヒーローローリングバーバリアン
**スキル：**イケイケリロール
ロックに決めて、地面をロール！スキルを発動すると、もう一度転がって2撃目を叩き込むことができます。
ヒーローマジックアーチャー
**スキル：**三つ巴の脅威
スキルを発動すると、その場にダミーを召喚すると同時に素早く後退して、次の攻撃で3本の矢を一斉に放ちます。これで、森のギャング団でも一気に出世コースに乗りました！
ヒーローマジックアーチャーは、近日開催のアルバムイベントの完了報酬として無料で入手できます。アルバムイベントの詳細は、次の項目で解説します。
アルバムイベント
見た目も華やかな「アルバムイベント」が新登場！
クラロワの歴史を映した断片である「ピース」を集め、過去10年分の名シーンが描かれたパネルを完成させれば、豪華な報酬をアンロックできます。最終報酬はヒーローマジックアーチャーです。
アルバムイベントの概要
期間限定のシーズンイベントでピースを集め、クラロワの歴史的瞬間を再現しましょう。
アルバムは複数のパネルで構成され、それぞれに過去10年の名場面をモチーフにしたイラストがあります。
ただし、パネルは未完成の状態から始まります。パネルを完成させるには「ピース」が必要です！
「ピース」とは？
ピースは、パネルを構成する個々のパーツです。各パネルは9つのピースで構成されます。パネルのピースをすべて集めるとイラストが完成し、完成するたびに報酬が付与されます！
ピースには次の2種類があります。
**ランダムピース：**ランダムなピース1個を入手（重複する可能性あり）
**スペシャルピース：**新しいピース1個を確定で入手（未完成のアルバムのもの）
ピースには4種類のレア度が設定されています。
ノーマル
レア
スーパーレア
ウルトラレア
イベントの目標は、ピースを集めてすべてのパネルを完成させることです。
ピースの獲得方法
ピースの獲得方法は、以下の通りです。
デイリーバトル報酬（1日4個まで）
イベント
クラン航海
ショップ
特別セール
重複ピースに関して
獲得したランダムピースが所有済みのピースだった場合、重複して入手することになりますが、
別の形でイベントの進行にカウントされるのでご安心を！
獲得した重複ピースはすべてスペシャルピースの進捗ゲージに加算されます。加算量はレア度によって異なります。
|ピース
|重複ピース
|ノーマル
|2
|レア
|3
|スーパーレア
|4
|ウルトラレア
|5
ゲージが満タンになると、スペシャルピースが自動的に付与されます。進捗ゲージの超過分は次の進行に繰り越されるため、無駄になることはありません！
アルバムを完成させる方法
9つのパネルのピースをすべて集めると、晴れてアルバム完成となります！アルバムが完成すると、以下のアイテムを含む最終報酬がアンロックされます。
ヒーローマジックアーチャー
ヒーローマジックアーチャーのスタンプ
10周年記念タワースキン
イベントは、大まかに以下の流れで進行します。
1. ピースを集める
2. パネルを完成させる
3. アルバムを完成させる
4. 最終報酬をアンロック！
アルバムの確認方法
ホーム画面のボタンからアルバムイベントに移動することができます。
アルバムを早く完成させた場合は？
アルバムの完成後もピースの獲得を続けることができますが、イベントにはカウントされず、開封したピースボックスの種類に応じたボーナス報酬に変換されます。
つまりアルバムを完成させても報酬の獲得は続くということです！
10周年記念パーティー
誕生日にはプレゼントがつきものです！
我らがロワイヤルキングが布告を出しました！コミュニティが選んだ歴代ユニットトップ20が、キングの盛大な誕生日パーティーに招待されました。ユニットはそれぞれプレゼントを持参するつもりのようです。
当然プレゼントを独り占めしようとしたキングでしたが、最高のプレゼントは分かち合うべきだと思い直し、皆さんにも配布することになりました！
3月2日〜3月11日の期間は、毎日投票して次に開封するプレゼントを選びましょう。10日間で10個のプレゼント。チャンスも10回。お気に入りユニットのが何を用意したのか、毎日チェックしましょう！ただし、投票をしなかった場合、その日のプレゼントは受け取れません！
招待状は郵送済み。プレゼントの準備は万全。さあ、残る問題はただ一つ... 最初に開けるプレゼントはどれ？
グローバル大会が復活
グローバル大会が新たな装いで正式に復活します！
多くの方がグローバル大会を待ち望んでいたことと思います。そこで、最近のゲーム内変更に合う形で復活できるよう調整を重ねてきました。新バージョンでも要となる競技性の高さは変わっていませんが、この機会に全体をリフレッシュしました。
今後はゲームモード選択メニューから直接アクセスできます！
新グローバル大会
グローバル大会が刷新され、チャレンジに近い仕様になっています。形式とビジュアルを見直し、分かりやすく一貫した体験になるよう整えました。
グローバル大会はハイリスク・ハイリターンの期間限定イベントで、シーズンごとに1回以上開催されますが、毎回同じ形式で行われるわけではありません。多彩なゲームモードや報酬、さらに独自のルールが採用される場合があります。
記念すべき第1弾は、3月27日スタートの10周年記念大会です！
グローバル大会の仕組み
基本要素に変更はありません。
5敗するまで戦いますが、5敗した時点で敗退となります。
報酬グレードを完了するまで勝利のたびに報酬を獲得します。
報酬グレードをコンプリートしても、5敗していなければプレイを継続できます。そこから先は順位争いです。勝利を重ねてランキングを駆け上がりましょう！
報酬が尽きても、勝負は終わりませんよ！
変更された点
基本的な部分に変更はありませんが、いくつかの調整が入ります。
他のゲームモードと同様に、グローバル大会のアンロック条件がキングレベルではなくなります。今後はアリーナ3でアンロックされるため、序盤から楽しめるようになると同時に、ゲーム全体でアンロックの仕組みが統一されます。
グローバル大会では、所有しているカードでデッキを組む必要があります。カードレベルは引き続きレベル11で固定されます。
報酬システムも更新されました。エメラルドでアンロックするボーナス報酬は削除されました。今後は、勝つだけで大会報酬をすべて入手可能です。
ランキングも改善されました。
ランキングが10,000位を下回る場合、順位が「上位X％」という形で表示されます。
トップ10,000に入ると、正確な順位が表示されます。
トップ1,000に到達すると「殿堂入り」となり、クラロワ最強クラスの精鋭たちと共にその名が刻まれます。
多くのプレイヤーが大会を「戦略の実験場」として活用しているのは把握しています。一方で、デッキに制約がないと、サブアカウントを作成して大会に繰り返し参加することが容易になり、ランキングの価値を損ねる要因にもなっていました。開発チームの目的は、すべての参加者にとって公平な競技環境を整えることです。
今後もグローバル大会が楽しく有意義なモードとなるよう、皆さまからのフィードバックに目を通してまいります。
バッジについて
バッジも復活しますが、一部の仕様が変更されます。
報酬グレードをコンプリートすると「ウルトラレアバッジ」が付与されます。
上位1000位以内に入ると、栄誉ある「チャンピオンバッジ」を獲得できます。
しかし、本当の戦いはここからです！それ以降のグローバル大会でも安定した成績を残せばバッジがレベルアップし、周りに実力をアピールできます！
ソーシャルタブ
ソーシャルタブが刷新され、クランメンバーとのチャットやフレンドバトル、フレンドの追加を行うことが可能になりました！
クイックプレイ
「クイックプレイQRコード」をスキャンすれば、その場にいる相手と即バトルできます！1対1、3倍エリクサー、サドンデスなど、さまざまなゲームモードが対象です！
デッキを準備してクイックプレイをタップするかクイックプレイコードをスキャンし、腕前を競い合いましょう！クイックプレイマッチのレベル上限は11です。
フレンドの追加
ゲーム内フレンドをすぐに追加したい場合は、リンクの共有またはQRコードのスキャンが便利です。ゲーム内フレンドになれば、チームを組むのも対戦するのも楽になります。
同じ相手に負け続ける... しかもしつこくバトルに招待される... そんな時でもご安心を。これまでと同じように、その人をフレンドリストから削除することが可能です。
注意：リンクとコードは、ポップアップを最初に開いてから約12時間有効です。
トロフィー目標の拡張
トロフィー目標が14,000トロフィーまで拡張され、4つの新アリーナが追加されます。獲得できる報酬もさらに増えますよ！
さらなる目標 = さらなる報酬
新アリーナ追加により道中の報酬も増加！最終地点には5つ星ラッキー宝箱と5つ星限界突破ボックスが待っています！
新アリーナと必要トロフィー数
|アリーナ
|必要トロフィー数
|アリーナ29
|12,000
|アリーナ30
|12,500
|アリーナ31
|13,000
|アリーナ32
|13,500
ランク戦のアンロック
前回行ったトロフィー目標の拡張と同様に、ランク戦のアンロックは引き続きトロフィー目標の進行状況と連動します。
ランク戦のアンロックに必要なトロフィー数は、今後数シーズンにかけて段階的に調整されます。
**3月：**12000トロフィー
**4月：**12500トロフィー
これにより、トロフィー目標を進め続けても、ランク戦と全体の進行状況にズレが生じることがなくなります。
変更点および改善点
皆さんからのフィードバックを参考に、次のシーズンで大きな変更を複数実装します。
2月23日に実装される変更
ヒーローはアリーナ5でアンロック
本アップデート後は、アリーナ5で最初のヒーロースロット（1枠のみ）がアンロックされます。3月中旬にアンロックシステムが変更されると（詳細は後述）、アリーナ5への到達でヒーローのかけら200個が付与され、最初のヒーローを無料で選択して獲得できるようになります。これにより、トロフィー目標を進めやすくなるはずです。
ヒーローは最近追加されたばかりの要素です。だからこそ、新規プレイヤーが長い道のりを強いられないよう入手しやすくしました。
ラッキー宝箱から最大レベルの重複カードが出る確率が減少
ラッキー宝箱にも複数の改良を加え、個々のプレイヤーのニーズに合わせた報酬がドロップするようにします。要点を以下に記載します。
コレクション内の最大レベルのカードが60種類未満の場合、最大レベルのカードが重複してドロップすることはありません
最大レベルのカードが60種類以上の場合、最大レベルのカードのドロップ率が90％低下します
最大レベルまで強化するのに十分な枚数のカードを持っていて、かつ未強化の場合でも、そのカードは60種類の最大レベル枠の1つとしてカウントされます。タワーユニットもこれに含まれます。
この調整により、現在必要のないカードを入手する確率が低下するため、ラッキー宝箱の報酬の満足度が向上するはずです。また、重複カードのドロップ率が下がったことによりクリスタルに変換される確率も減り、幅広いカードを最大レベルにしやすくなります。
3月2日に実装される変更
クラロワパスで獲得できるヒーローのかけらが増加
ヒーローボックスから手に入るヒーローのかけらの数がランダムだという声を受け、毎シーズン一定数を確実に獲得できるよう、ボックス形式を廃止してかけらを直接獲得できる形に変更します。
3月シーズンより、シーズン報酬のヒーローのかけらがすべて無料パスでアンロック可能となるため、入手がより簡単になります。今後は毎シーズン、パスから75個のヒーローのかけらを確定で入手できます。
さらに定期的に開催されるイベントでも、ヒーローのかけらを追加で獲得できます。
クラロワパスにさらなるオプションが追加！
これまでアップグレード版のクラロワパスは2種類に分かれていましたが、新シーズンからはこれが一本化され、自由度と報酬面を強化するための調整が加わり見明日。
最大の変更は、特定のグレードで報酬を選択できるシステムです。
最初のグレードでは4つの報酬から1つを選んで入手できます。
他の選択式グレードでは2つの報酬から1つを入手します。
例えば、ゴールドが今すぐ必要ない場合、小盛ゴールドではなくランダムカードなどの別の報酬を選択できるようになります。これにより進行を自分でコントロールしやすくなり、必要に合わせて報酬を選ぶことができます。
それだけではありません！3月中旬配信予定の別のアップデートでさらなる変更を行います！
3月中旬に実装される変更
ヒーローの選択
3月中旬のアップデートでは、ヒーローのランダム召喚が廃止されます。代わりに、欲しいヒーローを選択してアンロックできるようになります！
この新システムの導入に伴い、ヒーローのかけらの名称もヒーローコインに一新されます。
ヒーローコイン
「ヒーローコイン」を使用すれば、好きなヒーローをアンロックできます！ヒーローコインを200枚集めたら、「魔法アイテム」タブの「ヒーロー」セクションを開きましょう。そこでヒーローコインを使用し、アンロックしたいヒーローを選択できます。
今後、ヒーローコインの上限は200枚となります。必要な枚数が溜まったらすぐに使用しましょう！超過分のヒーローカードはエメラルドに変換されます（ヒーローコイン1枚 = エメラルド1個）。
ヒーローを無料でアンロック！
この変更の実装後はヒーローを1体無料でアンロックできます！プレイヤーには200ヒーローコインが付与されます。愛用のデッキに必要なヒーローを選んでアンロックしましょう。
保管枠がギリギリでもご心配なく。今回付与されるヒーローコインは上限を超えて受け取れるので、ヒーローのアンロックを問題なく続けることが可能です。
すでにヒーローをアンロックしている場合、3月中旬のアップデート以降3カ月の受け取り期間があります。新規プレイヤーは、アリーナ5到達時にヒーローコイン200枚を獲得します。
ヒーローのリリース時に多くの波乱があったことは承知しています。そこで皆さまに本機能を100％ご満喫いただくため、好きなヒーローをアンロックできる形に仕様を変更しました！
デッキスロットの削減
皆さまからのフィードバックと本機能の検証結果を踏まえ、トロフィー目標、ランク戦、チャレンジにおける特殊デッキスロットを4個から3個に減らします。変更後のスロットの内訳は以下の通りです。
限界突破スロット1個
ヒーロースロット1個
ワイルドスロット1個
**ワイルドスロットとは？**ワイルドスロットでは、限界突破、ヒーロー、チャンピオンを自由に有効化できます！
開発チームの目標は、デッキ構築の柔軟性を維持しつつ、現行の4スロット構成によって生じる摩擦をある程度軽減することです。
その他の変更点および改善点
シーズンラッキー宝箱はしばらくお休みとなりますが、休止前にラストを飾るお祝いとして、10周年記念のカスタマイズアイテムのみで構成されたラッキー宝箱を配布します！2025年1月から現在までのスタンプ、バナー、タワースキンが対象です！
バトルの合間にイベント画面へ戻らなくても、目標達成イベントが進むようになります。
各カードの情報ページに、レベル11時のステータスを個別表示するボタンが追加されます。
ニュースの場所が「設定」の隣の3本線のメニュー内に移動します。
各種シーズン限定モードのマッチング時に、トロフィー目標用の有効なデッキを持っている必要がなくなります。
敵のプリンセスタワーを1つ破壊した場合でも、ユニットが逆サイドへ流れることがなくなります。
限界突破スケルトン部隊のゴーストスケルトンからレベル表記が削除されます。
クリスタルの所持数がクリスタルショップに表示されるようになります。
バグ修正
スパーキーのチャージが、ヒーローナイトの挑発スキルの終了後にリセットされないようになります。
ヒーローナイトの挑発が、槍ゴブリン（ゴブジャイアント）とラムライダーに適用されるようになります。
トルネードが、フェニックスの卵とモンクを引き寄せるようになります。
メガドラフトにおいて、スピリットエンプレスが両形態（3エリクサー／6エリクサー）で利用できるようになります。
鏡の情報画面で、低レベルのウルトラレア／チャンピオンカードが正しく表示されるようになります。
チャンピオン／ヒーローを2枚入れたデッキで、スケルトンキングを左端スロットに置いても魂を正しく回収するようになります。
最後に、クラロワの公式SNSに皆さまのフィードバックをどしどしお寄せください！プレイヤーからのご意見やご提案は、開発の大きな参考となります。ぜひ公式DiscordやReddit、その他の公式プラットフォームでゲームの感想をご共有ください！
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム