抜群のサポート性能を持つソウルジャーのおかげで、極めて汎用性が高いカードとなっていた限界突破ロイヤルゴーストは、あらゆるデッキに採用されていました。そこで、今回の変更でダメージを減少させます。これで、アリーナが幽霊一色になるのを防ぎつつ、活躍の機会を残すことができるでしょう。